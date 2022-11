Armis ab sofort im AWS Marketplace verfügbar

Die Partnerschaft vereinfacht die Beschaffung, Bereitstellung und Verwaltung der Asset Visibility und Cybersicherheitsplattform von Armis.

Armis, das führende Asset Visibility und IT-Security Unternehmen, gibt die Verfügbarkeit von Armis im AWS Marketplace bekannt, einem digitalen Katalog mit Tausenden von Software-Angeboten unabhängiger Software-Anbieter, die das Auffinden, Testen, Kaufen und Bereitstellen von Software, die auf Amazon Web Services (AWS) läuft, erleichtern. Die sofortige allgemeine Verfügbarkeit erweitert die Reichweite von Armis auf AWS Marketplace-Kunden, die die Cybersicherheitslösung des Unternehmens benötigen.

Laut einer Forrester Total Economic Impact™-Studie bietet der AWS Marketplace Unternehmen drei Hauptvorteile:

Ein verbesserter Einführungsprozess für Lieferanten, was zu einer Reduzierung des Einführungsaufwands für neue Lieferanten um 75 Prozent führt.

Geringere Zeit für die Bearbeitung von Rechnungen, was zu einer Reduzierung des Zeitaufwands durch eine effizientere Beschaffung um 66 Prozent führt.

Erhöhte Flexibilität bei der Lizenzierung, was zu einer Senkung der Lizenzkosten um 10 Prozent führt.

»Einige Unternehmen bevorzugen traditionelle Einkaufspraktiken, andere möchten ihre Erfahrungen über einen vertrauten und vertrauenswürdigen Marktplatz rationalisieren«, erklärt Ed Barry, VP of Strategic Alliances bei Armis. »Dies ist eine große Chance für Kunden, die Transaktionen über AWS Marketplace bevorzugen, da wir sie dabei unterstützen, effizienter zu arbeiten, Vertragsverhandlungen und Beschaffung zu rationalisieren und ihre Budgets voll auszuschöpfen. Wir freuen uns über diese Nachricht und die Vorteile, die sie unseren Kunden bietet und wir sind stolz darauf, im AWS Marketplace gelistet zu sein.«

Die Armis Asset Intelligence Platform bietet eine einheitliche Asset Visibility und Cybersicherheit für alle Asset-Typen, einschließlich Informationstechnologie (IT), Internet der Dinge (IoT), Operational Technology (OT), Internet der medizinischen Dinge (IoMT), Cloud und Mobilfunk-IoT – sowohl verwaltet als auch nicht verwaltet. Armis wird als agentenlose Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform bereitgestellt und lässt sich nahtlos in bestehende IT- und IT-Sicherheitslösungen integrieren, um schnell die kontextbezogene Intelligenz zu liefern, die für die Verbesserung der Cybersicherheitslage eines Unternehmens erforderlich ist, ohne die aktuellen Abläufe oder Workflows zu unterbrechen. Armis hilft seinen Kunden, sich vor unbemerkten OT- und Cyber-Risiken zu schützen, die Effizienz zu steigern, die Nutzung von Ressourcen zu optimieren und mit neuen Technologien auf sichere Weise zu innovieren, um ihr Geschäft auszubauen.

»Armis war ein großartiger Partner bei der Umsetzung unserer Sicherheits- und Risikominderungsstrategie«, sagt Mike Towers, Chief Digital Trust Officer, Takeda Pharmaceuticals. »Armis hat uns Sichtbarkeit, Monitoring, Alarmierung und Schutz für unser riesiges Produktions- und Lieferkettennetzwerk ermöglicht. Wir haben Zehntausende von vernetzten IoT-Geräten in einer Vielzahl von Standorten in über 25 Ländern entdeckt und sichern diese nun ab. Diese Geräte decken die verschiedenen Behandlungsmodalitäten wie kleine Moleküle, Biologika, Gen- und Zelltherapie ab. In Zusammenarbeit mit unserer globalen Produktionsleitung ist Armis eine entscheidende Komponente zur Sicherstellung der Lieferkontinuität und zur Erfüllung unserer wichtigen Aufgabe, Medikamente und Behandlungen zu den Patienten zu bringen.«

Um mehr über Armis im AWS Marketplace zu erfahren und die Lösung dort zu erwerben, besuchen Sie bitte: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-zhbfuevcbnjfw

Über Armis

Armis ist die führende Unified Asset Visibility- und Security-Plattform, entwickelt für die neue Bedrohungslandschaft vernetzter Geräte. Fortune-100-Unternehmen vertrauen auf unseren kontinuierlichen Schutz in Echtzeit, um alle verwalteten und nicht verwalteten Assets in den Bereichen IT, Cloud, IoT-Geräte, medizinische Geräte (IoMT), Betriebstechnologie (OT), industrielle Kontrollsysteme (ICS) und 5G mit vollem Kontext zu sehen. Armis bietet passives und unvergleichliches Cybersecurity Asset Management, Risikomanagement und automatisierte Durchsetzung. Armis ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien.