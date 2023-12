Begreifen, wie künstliche Intelligenz die Arbeitswelt und den Alltag transformiert

Coursera und DeepLearning.AI veröffentlichen »Generative KI für jedermann« von KI-Pionier Andrew Ng.

McKinsey-Studien zeigen, dass generative KI in weniger als zehn Jahren fast ausnahmslos bis zu 70 Prozent aller beruflichen Tätigkeiten automatisierbar machen könnte [1]. Für die Wirtschaft würde dies ab dem Jahr 2030 gleichzeitig Produktivitätsgewinne in Höhe von bis zu 4,4 Billionen Dollar pro Jahr bedeuten [1]. Deshalb ist es wichtiger denn je, dass sowohl Arbeitnehmende als auch Unternehmen in der Lage sind, die umwälzenden Auswirkungen der neuen Technologie, sowie ihre Chancen und Herausforderungen zu erfassen und zu beherrschen.

»Generative KI für jedermann« [2], unterrichtet vom KI-Pionier Andrew Ng, der Googles KI-Abteilung mitaufbaute und leitete, trägt diesem Bedürfnis Rechnung. Die nun auch auf Deutsch verfügbare Online-Schulung ist für Einsteiger geeignet, kann flexibel absolviert werden und setzt kein technisches Vorwissen voraus. Sie vermittelt den Teilnehmenden ein tieferes Verständnis für die Funktionsweise von generativer KI und deren Einfluss auf die Arbeitswelt und Gesellschaft. Fach- und Führungskräfte profitieren besonders von den vorgestellten Praxisanwendungen der transformativen Technologie und erfahren, wie Unternehmen eine Vorreiterrolle bei ihrer Nutzung einnehmen können.

Andrew Ng, Gründer von DeepLearning.AI, zur Motivation hinter seinem neuen Kurs:

»Generative KI hilft vielen Menschen, effizienter zu arbeiten, und ermöglicht es Unternehmen, KI-Anwendungen innerhalb weniger Tage zu implementieren, deren Entwicklung früher Monate gedauert hätte. Ich freue mich darauf, Best Practices für generative KI weiterzugeben, damit noch mehr Menschen von den Vorteilen dieser revolutionären neuen Möglichkeiten profitieren können.«

Kursinhalte im Überblick:

Fachwissen zur Funktionsweise, Einsatzmöglichkeiten und Grenzen von generativer KI

Einsatz generativer KI im Arbeitsalltag und konkrete Tipps für effektives Prompt Engineering

Leitfaden zur systematischen Analyse von Workflows, zur Identifikation erfolgsversprechender Automatisierungs- und Erweiterungsmöglichkeiten durch generative KI

Einfluss generativer KI auf Wirtschaft und Gesellschaft, Risiken und verantwortungsvoller Einsatz

Andrew Ng hat Coursera im Jahr 2012 mitgegründet, um Menschen mit den Fähigkeiten auszustatten, die sie benötigen, um in einer von neuen Technologien – wie der generativen KI – geprägten Welt erfolgreich zu sein. Heute hat Coursera 136 Millionen registrierte Lernende und der Vorgängerkurs »KI für alle« [3] verzeichnet seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2019 bereits mehr als eine Million Anmeldungen.

In Zusammenarbeit mit Partnern wie Google Cloud [4], Scrimba [5] und der Vanderbilt University [5] arbeitet Coursera überdies kontinuierlich daran, den eigenen KI-Kurskatalog [6] für Studierende, Auszubildende, Berufstätige, Unternehmen und Entscheidungsträger weiter auszubauen.

Die Anmeldung für »Generative KI für jedermann« ist unter dem folgenden Link möglich: www.coursera.org/learn/generative-ai-for-everyone