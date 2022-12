Bergbau als alternative Einkommensquelle

Mining ist das Schürfen von Kryptowährungen mit speziellen Geräten. Diese Art des Verdienstes ist heute sehr verbreitet, erfordert aber einige Kenntnisse und Fähigkeiten. Als Alternative bieten sich online casinos Austria an, in denen man nach der Anmeldung Spielautomaten spielen und sein Guthaben vermehren kann. Wenn Sie das Antragsformular ausfüllen, müssen Sie daran denken, dass jeder einen Startbonus erhalten kann, und dazu müssen Sie einen Promo-Code in das entsprechende Feld eingeben. In diesem Artikel werden wir aufschlüsseln, wie Sie mit dem Mining von Kryptowährungen Geld verdienen können. Das erste, was Sie verstehen müssen, ist die Technologie selbst.

Die Technologie des Geldverdienens, Blockchain

Die Idee ist, virtuelle Blöcke anzuhängen, die nach der Transaktion zu einer Kette werden. Um einen neuen Block anzubringen, müssen Sie den Code entschlüsseln. Sie ist für jede der Währungen unterschiedlich. Wenn der Computer das Problem löst und die Antwort erhält, wird eine Belohnung in Form von digitalen Münzen ausgegeben. Die Technologie selbst hat einen speziellen Namen – Blockchain. Es ist wichtig zu wissen, dass die Aufgaben umso schwieriger werden, je mehr Bewerber versuchen, Ketten zu bilden. Folglich benötigen Sie leistungsfähigere Hardware, um die gleichen Ergebnisse zu erzielen. Genauer gesagt, müssen Sie eine leistungsfähigere Grafikkarte kaufen. Die Anlage zum Schürfen von Münzen wird Farm genannt.

Die wichtigsten Arten des Bergbaus sind: Wolke

Diese Methode ist die einfachste, denn sie ermöglicht es Ihnen, sich einer großen Armee von Bergleuten anzuschließen, die über die notwendige Ausrüstung verfügen. Alles, was Sie tun müssen, ist, etwas virtuellen Raum zu mieten (Hash-Rate) und ein entsprechendes Einkommen zu erzielen. Sie müssen sich für einen Cloud-Dienst anmelden, ein Konto einrichten und es in Ihrem Büro finanzieren. Sie können jede moderne Zahlungsmethode verwenden. In den meisten Fällen handelt es sich um Plastikkarten oder elektronische Geldbörsen. Die Höhe Ihres Gewinns hängt direkt von der Lage auf dem digitalen Markt ab. Die Praxis zeigt, dass man manchmal ein gutes Einkommen erzielen kann, aber niemand garantiert, dass es stabil bleibt – es ist unmöglich, die Entwicklung der Wechselkurse vorherzusagen. Der am häufigsten verwendete Begriff ist die Volatilität, die ein Maß für den Wert einer Kryptowährung ist.

Sole Source Bergbau

Manche Leute kaufen ihre eigene Ausrüstung, richten sie ein und beginnen, selbst zu verdienen. Dies ist rentabler, birgt aber auch eine Reihe von Risiken. Wenn sich das Geschäft nicht bewährt, müssen Sie sich mit dem Verkauf der Platten befassen, was nicht immer ohne Verluste möglich ist. Außerdem müssen Sie viel für Strom bezahlen. Sie sollten auch bedenken, dass Grafikkarten kaputt gehen können und gewartet werden müssen. Sie müssen die Technologie verstehen und viele Artikel lesen, wenn Sie versuchen wollen, Ihre Farm selbst aufzubauen. In einigen Ländern ist dies jedoch die gängigste Art des Geldverdienens, da Sie Ihr Einkommen maximieren können. Vieles hängt von dem Kurs ab, den der Bergmann gewählt hat. Manchmal ist es sinnvoll, den Namen zu ändern und neue Algorithmen auszuprobieren.

Pool-Bergbau

Manchmal ist es sinnvoll, mehrere Bergleute zusammenzulegen, damit sie gemeinsam arbeiten und ein gemeinsames Einkommen erzielen. Das heißt, Sie können Ihre Gerätekapazitäten zusammenlegen und aus der Ferne nutzen, wenn Sie über eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung verfügen. Oft wird ein Server eingerichtet, der den Teilnehmern automatisch Aufgaben zuweist, damit jeder so schnell wie möglich mit der Lösung fertig wird. Eine solche Teamarbeit ist sehr effektiv, aber es ist nicht immer einfach, zuverlässige Partner zu finden, auf die man sich verlassen kann. Da jeden Tag mehr und mehr kollaborative Mining-Server ins Netz gestellt werden, ist es nicht einfach, den besten auszuwählen. Sie müssen Empfehlungen lesen und sich auf Ihre Intuition verlassen.

Konsensuale Algorithmen

Blockchain ist eine komplexe Technologie und funktioniert nach etablierten Verschlüsselungsalgorithmen. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass für das ordnungsgemäße Funktionieren des Systems auch Konsensalgorithmen erforderlich sind, um die Problemlösung zu kontrollieren und Fehlversuche herauszufiltern. In diesem Fall ist es schwieriger, einen neuen Block an den Stream anzuhängen.

Proof of Work (PoW)

Dies ist das am häufigsten verwendete Proof-of-Work-Modul. Dies gilt zum Beispiel für BTC. Sie gewährleistet, dass alle Transaktionen ehrlich und im Rahmen der festgelegten Regeln durchgeführt wurden. Erst nach diesem Signal.

Proof of Staking (PoS)

Dieser Algorithmus wird benötigt, um zu beweisen, dass der Block generiert und entschlüsselt wurde, woraufhin Münzen auf dem Konto des Miners erschienen. Diese Überprüfungsmethode ist inzwischen etwas veraltet und wird nur noch in Verbindung mit der ersten Methode verwendet. Ein Beispiel hierfür ist die bekannte Währung DASH, die vielleicht gerade wegen dieses zusätzlichen Schutzes eine so hohe Stabilität aufweist.

Zum Schluss

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mining eine großartige Alternative ist, um zusätzliches Geld zu verdienen, die dem Glücksspiel im Online-Casino in nichts nachsteht. Außerdem können auch Anfänger mit dem Cloud Mining beginnen: Sie müssen keine Ausrüstung kaufen und keine Erfahrung im Aufbau spezieller Farmen haben.