MDF-Platten sind in der modernen Innenraumgestaltung und Möbelproduktion ein unverzichtbares Material. Es gibt viele Marken auf dem Markt, aber FORESCOLOR hebt sich in vielerlei Hinsicht von der Konkurrenz ab.

Anzeige

Vergleichskriterien

Durchgefärbte Qualität

Während einige MDF-Platten nur oberflächlich gefärbt sind, bietet FORESCOLOR durch und durch gefärbte Platten. Dies garantiert eine gleichbleibende Farbqualität, selbst wenn die Platten geschnitten oder geformt werden.

Umweltfreundlichkeit

Einige Marken nutzen Chemikalien, die für die Umwelt schädlich sein können. FORESCOLOR setzt auf rein ökologische und organische Farbpigmente, die sowohl sicher für den Anwender als auch umweltfreundlich sind.

Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten

Mit vielen MDF-Platten sind Designer in ihren Möglichkeiten begrenzt. FORESCOLOR bietet jedoch eine hohe Flexibilität und kann für kreative Projekte jeder Art verwendet werden.

Beständigkeit und Langlebigkeit

Wo einige MDF-Platten mit der Zeit abnutzen oder ihre Farbe verlieren können, überzeugt FORESCOLOR mit seiner lang anhaltenden Qualität und Robustheit.

Keine schädlichen Ausdünstungen

Einige MDF-Marken können in beheizten Räumen unangenehme Gerüche verströmen. FORESCOLOR hingegen verwendet organische Farben und ist auch formaldehydfrei erhältlich, was sie ideal für Wohnräume, insbesondere Kinderzimmer, macht.

Herausragende Verarbeitung

Während man bei einigen Marken Nacharbeiten einplanen muss, sind FORESCOLOR Platten so konzipiert, dass sie minimal nachbearbeitet werden müssen. Dies spart Zeit und reduziert den Arbeitsaufwand.

Präzision in jeder Faser

FORESCOLOR setzt nicht nur auf Oberflächenqualität, sondern achtet auch auf die kleinste Faser in seinen Platten. Das Resultat ist eine gleichmäßige Konsistenz, die eine gleichbleibende Qualität vom Rand bis zur Mitte gewährleistet. Dies macht die Platten besonders einfach zu bearbeiten und verspricht ein einheitliches Finish bei allen Projekten.

Optimal für individuelle Projekte

FORESCOLOR erkennt, dass nicht jedes Projekt den gleichen Anspruch hat. Daher bietet das Unternehmen Platten, die nicht nur in Standardgrössen, sondern auch in individuellen Abmessungen erhältlich sind. Dies ermöglicht Designern und Handwerkern, ihre Visionen ohne Einschränkungen umzusetzen. Wo andere Marken Grenzen setzen, eröffnet FORESCOLOR Möglichkeiten. Ein weiterer Beweis dafür, warum es in der Schweiz als Synonym für Premium-MDF steht.

Im Vergleich zu anderen Marken, die vielleicht in einem oder zwei Aspekten herausstechen, bietet FORESCOLOR eine Rundumlösung für Design und Qualität. Es ist klar, dass wenn es um die besten MDF Platten geht, FORESCOLOR die erste Wahl für viele Profis in der Schweiz ist. Wer Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit und Design legt, kommt an FORESCOLOR kaum vorbei.