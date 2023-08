Cloud Native stärkt die Wettbewerbsfähigkeit

Die aktuelle Studie der techconsult und Heise Medien in Zusammenarbeit mit Cloudical, T-Systems und QAware zeigt, dass Unternehmen, die auf Cloud Native setzen, einen klaren Wettbewerbsvorteil erlangen können. Laut der Umfrage halten knapp die Hälfte der befragten Unternehmen den Cloud-Native-Ansatz für äußerst wichtig oder zumindest sehr bedeutsam, um einen flexiblen IT-Betrieb sicherzustellen und ihre Entwicklungsprozesse sicherer und effizienter zu gestalten.

Das heutige Unternehmensumfeld ist geprägt von dynamischen Entwicklungen, aufkommenden Wettbewerbsstrukturen, Unvorhersehbarkeiten und rasch verändernden Kundenbedürfnissen. Die Digitalisierung ist dabei eine der grundlegenden Voraussetzungen, um Unternehmen widerstandsfähiger und effizienter zu machen. Damit Unternehmen jedoch von der Digitalisierung profitieren können, ist es erforderlich, dass sie Veränderungen herbeiführen, Innovationen fördern und neue Technologien annehmen. Zukunftssichere, agile und flexible IT-Infrastrukturen sowie die Entwicklung und der Einsatz flexibler und moderner Applikationen sind dabei zentrale Erfolgsfaktoren.

Vor allem Cloud Native spielt dabei eine entscheidende Rolle, da dieser moderne Entwicklungsansatz es ermöglicht, sowohl neue als auch bestehende Anwendungen für die Cloud zu konzipieren, zu entwickeln und zu betreiben. Dadurch können die Vorteile skalierbarer und flexibler Cloud-Umgebungen vollständig genutzt werden. Unternehmen können Anwendungen schneller entwickeln und auf den Markt bringen. Außerdem können sie dynamisch auf die tatsächliche Nutzung ihrer Anwendung reagieren, Funktionen weiterentwickeln und einen konsistenten Betrieb gewährleisten.

Wichtigkeit des Einsatzes von Cloud Native

Die Prozesse in der Softwareentwicklung sind komplex und erfordern erheblichen Aufwand. Unternehmen verfolgen bei der Nutzung von Anwendungen konkrete Ziele und erkennen zunehmend die Bedeutung von Cloud Native. Unsere kürzlich durchgeführte Studie zeigt, dass die Ziele der Unternehmen bei der Anpassung, Modernisierung oder Neuentwicklung ihrer Applikationen vielfältig sind. Die verantwortlichen Entscheider verfolgen dabei in der Regel mehrere Ziele parallel. An erster Stelle steht die Optimierung von bestehenden Softwareentwicklungs- und Bereitstellungsprozessen, was von 61 Prozent der befragten Unternehmen als sehr wichtig oder wichtig eingestuft wurde. Zu den Top drei Zielen gehört auch die Erhöhung der Agilität im Deployment, um Anwendungen schneller auf den Markt zu bringen. Des Weiteren streben Unternehmen die Möglichkeit zur schnellen Erweiterung ihres Produkt- und Dienstleistungsportfolios an. Cloud Native wird dabei als unterstützender Faktor für die Digitalisierungsstrategien der Unternehmen betrachtet. Durch die effizienteren Prozesse, die Cloud Native bietet, wird auch eine Reduzierung der Entwicklungskosten angestrebt. Cloud Native ermöglicht es Unternehmen, ihre Softwareentwicklungs- und Bereitstellungsprozesse zu verbessern und gleichzeitig ihre Ziele in Bezug auf Agilität, Erweiterung des Produkt- und Dienstleistungsportfolios sowie Kosteneffizienz zu erreichen. Es ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer erfolgreichen digitalen Transformation.

Herausforderungen mit Cloud Native und wie sie bewältigt werden können

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Hauptprobleme bei der Nutzung von Cloud Native vor allem in Bedenken hinsichtlich der IT-Sicherheit, der Komplexität des Themas, den hohen Kosten, dem fehlenden Know-how und fehlenden Ressourcen sowie den daraus resultierenden organisatorischen und kulturellen Schwierigkeiten liegen. Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, diese Hürden zu überwinden. Eine erfolgreiche Umsetzung erfordert daher eine sorgfältige Planung, umfangreiche Unterstützung und eine umfassende Strategie. Eine Cloud-Native-Strategie sollte nicht nur die Entwicklung, Bereitstellung und Orchestrierung von Cloud-Native-Anwendungen umfassen, sondern auch die Geschäftsziele und KPIs, die ein Unternehmen erreichen möchte. Die Entscheidung, welche Workloads auf Cloud Native umgestellt werden sollen, erfordert die Zusammenarbeit von Geschäfts- und IT-Experten sowie eine Reihe von Bewertungen, die von der technischen Machbarkeit bis zur strategischen Bedeutung reichen.

Neben dem Einsatz der richtigen Technologien und Tools ist auch die organisatorische Umsetzung und ein umfassendes Change Management entscheidend, um die Entwicklung schneller, flexibler und kostengünstiger zu machen und einen Mehrwert zu schaffen. Dies erfordert die Unterstützung und Begleitung durch das Management sowie eine offene und transparente Kommunikation, die sowohl »top down« als auch »bottom up« erfolgen muss.

Cloud Native in der Zukunft

Cloud-Native-Technologien und -Methoden werden immer häufiger als zentrales Zukunftsthema von Unternehmen erkannt. Laut unserer aktuellen Studie haben bereits knapp ein Drittel der Unternehmen Cloud Native in ihre Cloud-Strategie integriert. Weitere 43 Prozent planen, in den kommenden Jahren Cloud-Native-Technologien und -Methoden in ihre Softwareentwicklungsprojekte einzubeziehen. Damit wollen sie von der Flexibilität und Skalierbarkeit ihrer Cloud-Infrastruktur profitieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken. Die Modernisierung der IT-Infrastrukturen und die Migration in die Cloud sind entscheidend, um Unternehmen für die Zukunft zu rüsten. Cloud Native bietet dabei ein enormes Potenzial. Jedoch bringt die Transformation auch Risiken mit sich und erfordert Investitionen. Die größte Herausforderung für die meisten Unternehmen besteht darin, eine geeignete Cloud-Native-Strategie zu entwickeln und diese erfolgreich umzusetzen.

[1] Die Studie »Cloud Native – Wie Unternehmen mit Cloud-Native-Methoden & -Technologien ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken« wurde von techconsult GmbH und Heise Medien in Zusammenarbeit mit Cloudical Deutschland Gmbh, T-Systems International GmbH und QAware GmbH konzipiert und durchgeführt. Hierzu wurden 260 Anwenderunternehmen aus allen relevanten Branchen ab 50 Mitarbeitern, die bereits Cloud Services in ihren Unternehmen einsetzen oder planen, zu dem Stellenwert und der Entwicklung von Cloud-Native-Methoden und -Technologien in Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) befragt.

Weitere Informationen zur Studie und kostenlose Downloadmöglichkeiten der Studie bei den beteiligten Studienpartnern finden Sie hier. https://www.techconsult.de/cloud-native