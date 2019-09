COSMO CONSULT übernimmt XAPT Solutions

Die COSMO CONSULT-Gruppe, weltweiter Anbieter von Digitalisierungsdienstleistungen und End-to-End-Business-Lösungen auf der Basis von Microsoft Dynamics, übernimmt mit XAPT Solutions den führenden Microsoft-ERP und CRM-Partner in Ungarn und Rumänien.

Verschmelzung von zwei Marktführern

XAPT Solutions ist mit 150 Mitarbeitern in Ungarn und Rumänien Marktführer für Microsoft-Business-Lösungen. Das Unternehmen war bislang Teil des internationalen Microsoft-Lösungsanbieters XAPT Software, mit dem COSMO CONSULT zusätzlich zur Akquisition eine umfassende Partnerschaft vereinbart hat.

Mit XAPT Solutions wird ein Dynamics-Pionier Teil der COSMO CONSULT-Gruppe, der das komplette Microsoft-Produktportfolio von Dynamics 365 über Office 365 und Power BI bis hin zu Azure-basierten Cloud-Infrastrukturen beherrscht. Zudem bietet XAPT Solutions diverse Branchen- und Speziallösungen, die weltweit von namhaften Industrieunternehmen eingesetzt werden.

Großes Potenzial in Osteuropa

Die Integration von XAPT Solutions in die COSMO CONSULT-Gruppe ist ein weiterer Meilenstein in der Wachstumsstrategie des europaweit größten Microsoft-Digitalisierungspartners, der sein Geschäft zuletzt durch Akquisitionen in Deutschland, Österreich, Frankreich und Spanien ausgebaut hat. Mit insgesamt 1.200 Mitarbeitern ist COSMO CONSULT nunmehr auch in den aufstrebenden osteuropäischen Märkten mit eigenen Standorten vertreten.

Durch die Verbindung profitieren neben ortsansässigen Unternehmen in Ungarn und Rumänien auch internationale Kunden, die ihr Osteuropa-Geschäft ausbauen wollen, vom gemeinsamen Produkt- und Service-Angebot der zwei führenden Technologieanbieter sowie von der genauen Kenntnis der lokalen Marktgegebenheiten.

Partner für den digitalen Wandel

»XAPT Solutions passt mit seinem umfassenden internationalen Microsoft-Know-how perfekt in unsere Unternehmensgruppe«, erklärt Uwe Bergmann, Vorstandsvorsitzender von COSMO CONSULT. »Die osteuropäischen Wirtschaftsstandorte sind ausgesprochen interessant – mit dynamischem Wachstum und großem Investitionspotenzial. Uns ist es wichtig, mit eigenen Ressourcen, mit der gesamten COSMO-Expertise für unsere Kunden vor Ort zu sein.«

Aber es gehe, so Uwe Bergmann, um noch mehr: »Gerade in Zeiten großer Veränderungen wie durch den digitalen Wandel braucht man einen starken IT-Partner, der nicht nur weiß, was zu tun ist, sondern auch einen langen Atem hat. Durch die Vereinigung zweier Marktführer unter dem gemeinsamen Dach von COSMO CONSULT haben unsere Kunden die Gewissheit, den stärksten Microsoft-Digitalisierungspartner in Europa an ihrer Seite zu haben.«

Bild: © Cosmo Consult