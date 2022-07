COUNT IT expandiert nach Deutschland

Die COUNT IT Group erschließt mit einem Standort in München einen neuen Markt und erweitert ihre Geschäftstätigkeit nach Deutschland. Mit Gründung der COUNT IT letterscan GmbH zum 01.07.2022 fällt der Startschuss für eine Expansion über die Grenzen Österreichs hinaus.

Die seit dem Jahr 2013 im deutschen Markt agierende letterscan GmbH & Co KG mit Sitz in München wird ihre Bestands- und Neukunden zukünftig aus der neu gegründeten COUNT IT letterscan GmbH heraus betreuen, die ab nun Teil der COUNT IT Group ist.

Maximilian Kruschewsky bleibt als Geschäftsführer des Münchner Standortes erhalten. Ihm steht ab sofort Thomas Zehetner als kaufmännischer Geschäftsführer zur Seite, der bei COUNT IT den Bereich Advisory verantwortet.

Geschäftsbereiche bleiben erhalten

Der Fokus bleibt bei COUNT IT letterscan GmbH auf dem Vertrieb der innovativen Cloud-ECM-Software d.velop documents der Firma d.velop. »Mit der COUNT IT letterscan GmbH haben wir in unserem Netzwerk nicht nur einen zuverlässigen Partner, der seit unserem Launch sehr erfolgreich auf unser Cloud-Produktportfolio setzt, sondern auch einen absoluten Branchenexperten für den Einsatz von d.velop Produkten in der Immobilienbranche. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der COUNT IT Group aus Österreich bereichern sie unsere Plattform nachhaltig.«, so Michele Schönherr, Director Partner & Alliance Management bei der d.velop AG.

Der Marktschwerpunkt bleibt im Bereich Dokumentenmanagement in der Cloud und im Immobiliensegment, worauf sich Kruschewsky und sein Team in den vergangenen Jahren spezialisiert haben. Zudem werden eine nachhaltige Digitalisierungsberatung und Unterstützung im Bereich Datenschutz angeboten. Scandienstleistungen runden das Portfolio ab.

Durch den Zusammenschluss stehen den bestehenden und zukünftigen letterscan-Kunden alle Services der COUNT IT Group zur Verfügung: Business Solutions, individuelle Software auf Basis fortschrittlicher Technologien oder personelle Unterstützung in verschiedenen Geschäftsbereichen. Insbesondere mit dem technischen Knowhow im Bereich d.velop will die COUNT IT Group die deutschen Kunden zukünftig noch stärker begeistern und langfristig binden.

Eine prächtige Zukunft

Beide Unternehmen versprechen sich durch die Vereinigung viele spannende Zukunftspotentiale. »COUNT IT ist für mich nicht nur geschäftlich gesehen der optimale Partner, auch auf persönlicher Ebene bewegen wir uns auf Augenhöhe«, so Kruschewsky, »mit der COUNT IT Group als strategischen Investor und Partner im Rücken starten wir jetzt neu durch«.

COUNT IT Group CEO Peter Berner zeigt sich besonders erfreut: »Das ECM-Feld wird mit dem Fortschritt der Digitalisierung weiterwachsen. Umso wichtiger ist es uns, Kunden und jene, die es noch werden, bei der Prozessoptimierung zu unterstützen. Mit der COUNT IT letterscan GmbH können wir das nun auch am deutschen Markt umsetzen«.