Der deutsche Reisemarkt boomt

Der Reisemarkt in Deutschland boomt: Die hiesigen Reiseanbieter konnten ihren Umsatz von 2008 bis 2017 um 54 Prozent steigern, wie das Statistische Bundesamt bekannt gab. Reisebüros und -veranstalter setzten 2008 noch 21,4 Milliarden Euro um, 2017 waren es bereits 32,9 Milliarden Euro. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der Personen, die in der Branche tätig sind, um 30 Prozent auf 92.700.

Bei der Anzahl der Unternehmen konnten nur die Reisebüros zulegen, die Zahl der Reiseveranstalter sank hingegen (-34 Prozent) – ein Trend, der erst in dieser Woche durch die Pleite von Thomas Cook bestätigt wurde. Allerdings: Bisher dominieren die großen Unternehmen die Branche, mit Thomas Cook wird ein Platzhirsch vom Markt verschwinden, der bisher knapp zehn Prozent des Gesamtumsatzes ausmachte.

Klimawandel und CO 2 -Ausstoß hin oder her: Am 27. September findet alljährlich der Welttourismustag statt, der auf die Bedeutung des Tourismus für die internationale Gemeinschaft sowie seine Auswirkungen auf soziale, kulturelle, politische und wirtschaftliche Werte weltweit aufmerksam machen soll Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/19486/eckdaten-zu-reisebueros-und-reiseveranstaltern-in-deutschland/

