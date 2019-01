Die (fünf) Grenzen von Chatbots

Chatbots sind eines der Top-Themen im digitalen Marketing. Unternehmen wollen damit die Kommunikation mit Kunden automatisieren und auf diese Weise Kostenvorteile und Prozessoptimierungen, aber auch bessere und stabilere Kundenbeziehungen erreichen. Die Erwartungen an die automatisierten Chat-Systeme sind hoch, doch in der Praxis zeigt sich immer wieder, dass Unternehmen die Möglichkeiten von Chatbots überschätzen.

Pegasystems [1] erläutert, wo Chatbots in der Praxis an Grenzen stoßen.

»Chatbots sind keine ›Fire-and-forget‹-Lösung«, erklärt Carsten Rust, Senior Director Client Innovation EMEA bei Pegasystems. »Sie müssen ständig trainiert, überwacht und nachjustiert werden. Das führt häufig dazu, dass die Kostenvorteile geringer ausfallen als anfangs erhofft. Generell sollten Unternehmen Chatbots aber weniger unter Kostenaspekten sehen, denn als Hebel, um das Einkaufserlebnis und die Kundenbindung zu optimieren. Die Vorteile von Chatbots sind gute Erreichbarkeit und schnelle Reaktion, nicht aber Empathie. Chatbots sind definitiv keine guten Zuhörer.«

»Ein Chatterbot, Chatbot oder kurz Bot«, schreibt Wikipedia,«ist ein textbasiertes Dialogsystem, welches das Chatten mit einem technischen System erlaubt.«

Wikipedia zu der Charakteristik eines Chatbots:

»Er hat je einen Bereich zur Textein- und -ausgabe, über die sich in natürlicher Sprache mit dem dahinterstehenden System kommunizieren lässt.«

Ist ein Avatar ein Chatbot?

»Chatbots können,« erklärt Wikipedia, »müssen aber nicht in Verbindung mit einem Avatar benutzt werden«.

Chatbots werden zunehmend von Firmen eingesetzt, die ihren Kunden schnelle, verifizierte, verlässliche und dokumentierte Antworten auf Fragen zu Produkten und Dienstleistungen geben wollen.

Die Chatbots bekommen jetzt eine eigene Domain: die Bot-Domains.

Wozu Bot-Domains?

Unter Bot-Domains lässt sich sehr schön eine Adresse einrichten, in der sich die Entwickler von Bot-Domains austauschen können. Aber die Funktion von Bot-Domains geht weit darüber hinaus.

Immer mehr Konsumenten interessieren sich für die Details der kleinen Helferlein: Spricht Alexa mit Siri? Und wenn ja, über welche Themen? Es ist vorstellbar, dass in nicht mehr allzuferner Zukunft die Boulevard-Presse nicht nur über Adel und Stars, sondern auch über das geheime Leben von Alexa, Siri und Co. berichten.

Es ist im ureigensten Interesse eines Unternehmens um Sympathien für den hauseigenen Chartbot durch Veröffentlichungen über ihn auf einer eigenen Webseite unter einer Bot-Domain zu werben:

»Showcase your published bot with your .BOT domain name across multiple channels.«

Ein Bot unter .com zu publizieren, bedeutet möglicherweise, dass er im Meer der Com-Domains untergeht.

»Use your .BOT identity to tell the world about your bot without getting lost in the noise.«

Die Bot-Domain ist ein Kristallisationspunkt, um die Verbraucher in die Story des Chatbots und des Unternehmens dahinter hineinzuziehen:

»BOT is about bots. Use your .BOT identity to drive engagement with your users.«

Den Zusammenhang zwischen einem besseren Ranking in Suchmaschinen und den Neuen Top-Level-Domains hat eine Studie von Searchmetrics für die Berlin-Domains bereits erwiesen. Webseiten mit Berlin-Domains sind bei regionalen Suchanfragen in Google häufig besser platziert als Webseiten mit .de-Domains und .com-Domains. Das Ergebnis der Searchmetric-Studie lässt sich wie folgt zusammenfassen:

»Bei 42 % der Suchanfragen ranken .berlin-Domains lokal besser.«

Eine weitere Studie von Total Websites in Houston zeigt, dass die Ergebnisse der Searchmetrics-Studie prinzipiell auf alle Neuen Top-Level-Domains übertragbar sind, also auch auf die Bot-Domains. Total Websites stellt fest, dass Google die Domainendungen der Neuen Top-Level-Domains als wichtiges Kriterium für die Bewertung einer Domain heranzieht und kommt daher zu folgendem Schluss:

»Es ist klar, dass die Neuen Top-Level-Domains das Ranking in Suchmaschinen verbessern.«

Hans-Peter Oswald

Chancen und Grenzen beim Einsatz von Chatbots