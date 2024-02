Die Wireless-Network-Trends für 2024 mit 5G

5G wird in diesem Jahr neuen Aufwind erfahren, davon ist Mike Wolf, CTO, Outdoor Wireless Networks bei CommScope überzeugt. Er hat drei Trends ausgemacht, die für Mobilfunknetze 2024 besonders wichtig werden:

5G Rollout wird sich verzögern, aber nicht scheitern

Die Einführung von 5G in der Fläche konnte nicht so schnell umgesetzt werden, wie es vor einigen Jahren prognostiziert wurde. Dadurch konnte die Technologie auch nicht alle Erwartungen des Hypes erfüllen. Zuerst sorgte die Pandemie mit unterbrochenen Lieferketten für weltweite Logistikprobleme. Anschließend belasteten eine hohe Inflation und gestiegene Energiekosten die Wirtschaft.

Das neue Jahr bietet allerdings Anlass zur Hoffnung. Der 5G-Ausbau wird sich zunehmend rationalisieren und dadurch kostengünstiger für die Betreiber werden. Außerdem werden sich neue Anwendungen durchsetzen, die den 5G-Ausbau weiter vorantreiben. Zusammen werden diese beiden Faktoren wahrscheinlich neue Energie und Begeisterung für die Technologie hervorrufen, die voraussichtlich für mindestens die nächsten zehn oder sogar zwanzig Jahre die Grundlage der drahtlosen Konnektivität sein wird.

Vereinfachung und Kostensenkung

In den ersten Phasen der 5G-Implementierung wurden nicht eigenständige Netze (non-standalone; NSA) unterstützt, sondern bestehende LTE-Netze genutzt, um von einem beschleunigten Rollout zu profitieren. Dies erhöhte jedoch auch die Komplexität des Standortdesigns, und in Mobilfunknetzen ist Komplexität eigentlich nur ein anderer Begriff für Kosten.

Die überlagerte NSA-Netzwerkarchitektur zwang zu Kompromissen, die verhinderten, dass die Technologie dem großen Hype gerecht wurde, der um sie entstand. Um die Netzwerkarchitektur in Zukunft zu rationalisieren und zu vereinfachen, können sich Mobilfunknetzbetreiber nicht mehr auf die Designs früherer Netzwerktechnologien verlassen. Dank einer Reihe neuer Innovationen in der Branche werden sie das auch nicht müssen. Zu diesen komplexitäts- und kostenreduzierenden Maßnahmen zählen neue Antennendesigns, die aktive und passive Hochfrequenztechnologien kombinieren, eine bessere Dimensionierung des 5G-Ausbaus sowie der Übergang zu einer 5G-Standalone-Architektur.

Neue 5G-Anwendungsfälle – private Netzwerke

5G erzielt in mehreren Bereichen überlegene Leistungen: unglaubliche Geschwindigkeiten, enorme Kapazitäten und niedrige Latenzzeiten, um nur einige zu nennen. Es scheint jedoch so, als ob die 5G-Leistung einen Teil der Nachfrage bereits überholt hat. Eine Latenzzeit von einer Millisekunde ist eine äußerst anspruchsvolle Spezifikation, tatsächlich benötigt wird diese heute aber nur für sehr wenige Anwendungen. Es wird noch einige Zeit dauern, bis die neuen technologischen Möglichkeiten auch neue Anwendungen hervorbringen.

Doch es gibt bereits heute Geschäftsanwendungen, für die 5G als Technologieplattform nicht nur ein Pluspunkt, sondern unverzichtbar ist – auch wenn sie keine Latenz von 1 ms erfordern. Zum Beispiel wäre da das steigende Interesse an privaten Mobilfunknetzen in Unternehmen, großen öffentlichen Veranstaltungsorten, Reisezentren und anderen großen Standorten im Innen- und Außenbereich.

5G-Implementierungen erzielen ihre Kapazitäts- und Durchsatzvorteile gegenüber LTE durch die Verwendung einer Kombination aus höherem Frequenzspektrum und leistungsfähigeren Radios (M-MIMO). Es ist kein Zufall, dass die ersten 5G-Installationen auf städtische Umgebungen ausgerichtet sind, wo eine hohe Verkehrsdichte am effektivsten vom Netz bedient werden kann. Aufgrund des begrenzten Verbindungsbudgets hat 5G jedoch Schwierigkeiten, Verbindungen von Makro-Standorten im Freien zu Teilnehmern in Innenräumen herzustellen, wo der meiste Verkehr entsteht. Small-Cell- und verteilte Antennensysteme (distributed antenna systems; DAS) für Innenräume können dieses Problem lösen, indem sie den Datenverkehr in Innenräumen an das Kernnetz weiterleiten. Zusätzlich haben sich auch private 5G-Netzwerke als Alternative herausgebildet.

Mit einem Gebäude-5G-Netzwerk können Unternehmen (oder Flughäfen, Krankenhäuser, Stadien) 5G-Konnektivität mit einem Niveau an Sicherheit und Datenschutz bereitstellen, das über den Wi-Fi-Standard hinausgeht. Nutzer können die Vorteile der 5G-Geschwindigkeit und -Kapazität auch in Innenräumen nutzen. Gleichzeitig bleibt die Sicherheit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für ihre Sprach-, E-Mail-, Text- und Online-Aktivitäten auf ihren Geräten gewährleistet.