Die Zukunft des Online-Glücksspiels: Neue Trends

Glücksspiele gibt es heutzutage nicht nur in der niedergelassenen Spielhalle oder in den örtlichen Casinos. Vor allem im Internet boomt die Branche derzeit. Die Spieler müssen nun nicht mehr das Haus verlassen, um anspruchsvolle Glücksspiele zu genießen.

Auch der Staat profitiert von den zahlreichen Spielmöglichkeiten im Internet durch Steuern: Glücksspiel-Anbieter füllen die Staatskasse, denn ein Teil der erzielten Einnahmen ist an das Finanzamt abzuführen. Diese Steuereinnahmen kommen letztendlich den Bürgern zugute, da sie zur Finanzierung vieler Dinge beitragen und die Steuerzahler insgesamt entlasten. Durch die Schaffung von offiziellen Richtlinien und die Vergabe von Lizenzen ist dafür gesorgt, dass sich Online-Glücksspielanbieter an strenge Regeln zum Spielerschutz halten müssen.

So können unter sicheren Voraussetzungen sowohl klassische Glücksspiele als auch brandneue Trends angeboten werden. Mit diesen neuen Trends werden wir uns in diesem Artikel auseinandersetzen.

Moderne Technologien bieten viele neue Möglichkeiten

Die Technologie hat das Online-Glücksspiel in den letzten Jahren revolutioniert und die Art und Weise, wie wir spielen, verändert. Durch zahlreiche Möglichkeiten wie mobile Geräte und schnelle Internetverbindungen können Spieler nun von überall aus auf eine Vielzahl von Spielen zugreifen.

Fast alle Online-Spiele mit Echtgeld-Gewinnmöglichkeiten sind heutzutage auf dem Smartphone verfügbar. Der Trend geht klar zum mobilen Spielen. Gleiches gilt für Nutzer, die ein Tablet besitzen und hier auf einem schönen großen Bildschirm spielen. Die Kunden von Online-Glücksspielanbietern benötigen keinen Computer mehr – denn auch die Registrierung, die Ein- und Auszahlungen und der Kontakt mit dem Kundenservice können per Mobilgerät erfolgen.

Live mit anderen Usern spielen – längst Realität bei Online-Glücksspielen

Zu den beliebtesten Online-Glücksspielen zählen neben den zahlreichen Spielautomaten die Live-Spiele. Sie bieten den Usern ein authentisches Spielotheken-Erlebnis auf dem Computer oder auch auf dem Smartphone. Dank Echtzeitübertragungen per Livestream können Spieler mit echten Dealern und Roulette-Croupiers interagieren. So entsteht ein ähnlich interessantes und realistisches Erlebnis wie beim Spielen in einer echten Spielothek.

Die Online-Spiele haben dabei allerdings den großen Vorteil, dass eine deutlich größere Spielauswahl verfügbar ist. So können die Nutzer sowohl bei Tischspielen in vielen verschiedenen Varianten als auch bei Glücksrädern, Gameshows und Live-Lotterien ihr Glück versuchen.

Aktuelle im Trend: Krypto-Spielotheken

Krypto-Spielotheken zählen zu den größten Trends, die sich in der Welt der Online-Glücksspiele in den letzten Jahren entwickelt haben. Spielotheken dieser Art akzeptieren Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Litecoin als Zahlungsmethode und bieten den Spielern somit mehr Anonymität. Das ist besonders wichtig für Spieler, die Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes haben und keine persönlichen Daten beim Zahlungsvorgang angeben möchten. Darüber hinaus bieten Krypto-Spielotheken schnelle Transaktionen, da keine Banken als Vermittler benötigt werden. Das bedeutet, dass Ein- und Auszahlungen schnell verarbeitet und ausgeführt werden können.

Die Blockchain-Technologie hat aber nicht nur bei den Zahlungsmethoden Einzug gehalten. Dank Smart Contracts ist es unter anderem auch möglich, die Fairness der Spiele zusätzlich zu kontrollieren und allen Spielern, die hierfür benötigten Informationen zur Verfügung zu stellen. Außerdem gibt es bei einigen Online-Glücksspielanbietern sogar spezielle Krypto-Spiele, die für noch mehr Spannung und Abwechslung sorgen.

Moderne Spiele mit noch mehr Interaktionen

Die Zukunft des Online-Glücksspiels hält viele spannende Innovationen für die User bereit. Bereits jetzt statten die Entwickler ihre Spielautomaten und weitere Spiele mit immer wieder neuen Sonderfunktionen aus. So können die Spieler etwa Bonusspiele gewinnen, von Multiplikatoren profitieren und ihre Gewinne per Risikofunktion vervielfachen.

Die Wild-Symbole können sich bei einigen Spielen ausdehnen oder andere Symbole ebenfalls in Wilds verwandeln. Abwechslungsreiches Spiel findet zukünftig immer mehr gemeinsam mit anderen Usern statt. Die Spieler können sich bei Automaten-Turnieren und anderen Wettkampfformen miteinander messen und haben dabei die Chance, noch mehr Gewinne zu erzielen.

Wir sind auch in diesem Bereich gespannt, was uns die Zukunft in Sachen Digitalisierung bringt. Möglich wären beispielsweise noch realistischere Zusammenkünfte von Spielern mithilfe der VR-Technologie, die allgegenwärtig ist. Fest steht lediglich, dass die virtuellen Glücksspiele zukünftig noch besser und abwechslungsreicher werden.