Digitalisierung im Personalwesen: Die Champions von Human Resources stehen fest

Wie erfüllen Anbieter von digitalen Lösungen für das Personalwesen die Anforderungen ihrer Kunden?

Das Research- und Analystenhaus techconsult hat erneut acht Anwendungskategorien im Rahmen des »Professional User Rating: Human Resources« unter die Lupe genommen und Champions gekürt. In mehr als 60 Kriterien je Kategorie, haben Anwender ihre Anbieter und deren Lösung bewertet. Mit welchen Funktionen und Services können Anbieter punkten, wo gibt es noch Potenzial nach oben?

Digitale Prozesse im Personalwesen sind in vielen Unternehmen schon fest verankert. Durch die Nutzung von SW-Lösungen wird das gesamte Personalmanagement effektiver und produktiver gestaltet. Abläufe in der Personalbeschaffung und im Personalmanagement werden verschlankt und schneller umgesetzt, der Aufwand minimiert und das Personal entlastet. Anbieter halten eine Vielzahl von SW-Lösungen für Unternehmen bereit, um im Personalmanagement die Digitalisierung voranzutreiben und sicherheitskonform zu managen.

Für PUR HR 2024 standen folgende Lösungsbereiche im Fokus der Bewertung.

Digitale Personalakte

Payroll

Personaleinsatzplanung

Zeitwirtschaft

E-Recruiting

Onboarding

Talentmanagement

Self Services

Um der Frage nachzugehen, wie die eingesetzten Lösungen und deren Anbieter die Anforderungen der Nutzer erfüllen; lud techconsult im Rahmen von PUR HR 2024 zum sechsten Mal über 3.000 Anwendungsexperten ein, ihren SW-Anbieter und ihre eingesetzte Software zu bewerten. Die besten unter ihnen wurden zum Champion gekürt.

SD Worx – Champion in der Kategorie Self Services

Self Services optimieren und erleichtern die Arbeitsweise der Personalverwaltung. Die Services geben den Beschäftigten die Möglichkeit, HR-Aufgaben eigenständig zu erledigen, anstatt auf Reaktionen der HR-Abteilung warten zu müssen. Die Software umfasst eine breite Palette von Funktionen: unter anderem die selbständige Aktualisierung persönlicher Daten, das Einsehen von Gehaltsabrechnungen, das Einreichen von Urlaubsanträgen oder das Herunterladen wichtiger Formulare und Anträge. Das steigert die Effizienz, spart zeitliche und personelle Ressourcen und trägt darüber hinaus noch zur Mitarbeiterzufriedenheit bei. Unternehmen, die in diese innovativen Lösungen investieren, werden von einer reibungsloseren und effektiveren Personalverwaltung profitieren.

SD Worx trifft mit seinem Self Service umfänglich die Erwartungshaltung der Kunden, was sich in einer hohen Zufriedenheit und Loyalität widerspiegelt. Exzellente Bewertungen erzielt SD Worx für die intuitive Bedienung der Software sowie für Analyse- und Reportingfunktionen. Bestnoten vergeben die Kunden von SD Worx auch für Kernfunktionen, wie die Stammdatenverwaltung, Verwaltung der Gehaltsabrechnungen und der Standardisierung von Mitarbeiteranfragen. Optimierungspotenzial gibt es bei der mobilen Verfügbarkeit.

Weitere Anbieter, die eine hervorragende Platzierung im Champion-Bereich erzielen, sind unter anderem Haufe, UKG und ATOSS.

Zeitwirtschaft – GDI unter den TOP Anbietern

In der heutigen Arbeitswelt spielt die effektive Verwaltung von Zeit eine entscheidende Rolle. Unternehmen müssen ihre Ressourcen, insbesondere die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten effizient nutzen. Das ist ein wirtschaftlicher Aspekt, dient aber auch dem Schutz der Mitarbeitenden zur Einhaltung ihrer Work-Life-Balance. In diesem Kontext spielt die Software für Zeitwirtschaft in Unternehmen eine immer größere Rolle. Eine Zeitwirtschaftssoftware trägt dazu bei, die Arbeitszeit der Mitarbeitenden effektiv zu erfassen und zu verwalten sowie die rechtlichen Anforderungen zu erfüllen. Darüber hinaus liefert die Software relevante Daten, um Betriebskosten zu senken und die Produktivität zu erhöhen. All das trägt nachhaltig zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität des Unternehmens bei.

Die Anwender einer Zeitwirtschaftssoftware küren im Rahmen des PUR HR 2024 GDI zum Champion. Hervorragende Bewertungen erzielt GDI unter anderem in der Kategorie Service und Support: Sehr zufrieden sind Anwender mit der Hotline und der Erreichbarkeit, hinzu kommt die Kompetenz der Servicepartner. Anwender schätzen darüber hinaus die schnelle Einarbeitungszeit durch eine intuitive Bedienung der Software und vorhandene Schnittstellen zu anderen HR-Prozessen, wie zum Beispiel zur Gehaltsabrechnung.

Unter anderem haben ebenfalls Personio, UKG und tisoware eine hervorragende Platzierung im Champion-Bereich erzielt.

Zu den Detailergebnissen: Professional User Rating Human Resources 2024: https://www.techconsult.de/pur-hr-2024