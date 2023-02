Digitalisierung in der Schule: Stadt Norderstedt setzt auf Open-Source-Lösung

Smartphones und Tablets sind in der Schule keine Seltenheit mehr. Viele Bildungseinrichtungen haben die Förderpakete von Bund und Ländern genutzt, um die Digitalisierung weiter auszubauen, und mobile Endgeräte angeschafft. Doch ihre gewinnbringende Nutzung im Unterricht erfolgt teilweise noch sehr punktuell. Umfragen zufolge sind Defizite in der Infrastruktur, nicht flächendeckend verfügbares Schul-WLAN und fehlende digitale Bildungskonzepte nur einige der Gründe für den schleppenden Einsatz digitaler Medien und Technik im Unterricht. Die Digitalisierung im Bildungssektor bleibt eine Herausforderung. Komplexe Ausschreibungs- und Auswahlverfahren verlangsamen den digitalen Wandel zusätzlich und erschweren es, den unterschiedlichen Voraussetzungen und Anforderungen an die Schul-IT gerecht zu werden. Gut aufgestellt sind die Schulen, die die Digitalisierung schon frühzeitig vorangetrieben haben.

So beispielsweise die Stadt Norderstedt. Als Träger verantwortet sie Betrieb und Administration der Schul-IT von 21 Schulen in der schleswig-holsteinischen Stadt mit über 80.000 Einwohnern. Die Bedeutung einer reibungslos funktionierenden IT an Schulen zur Durchführung eines zeitgemäßen Unterrichts hat Norderstedt schon vor Jahren erkannt und die IT-Abteilung im Laufe der Zeit personell aufgestockt: Das zweiköpfige Team ist mittlerweile auf zwölf IT-Experten gewachsen, die unter anderem für die IT-Ausstattung sowie für die Einführung und Pflege digitaler Lernplattformen an den Norderstedter Schulen sorgen. Die Bandbreite der Nutzer ist groß: Als Träger ist Norderstedt für zwölf Grundschulen, jeweils vier Gemeinschaftsschulen und Gymnasien sowie ein Förderzentrum verantwortlich.

Open Source flexibel für Schulanforderungen konfigurierbar

Die Herausforderung dabei: Je nach Schulform unterscheiden sich die Anforderungen an eine Arbeitsplattform enorm – vom digitalen Austausch von Lehrmaterialien und Hausaufgaben über die direkte, sichere Kommunikation mittels Messenger- und Webkonferenz-Diensten bis hin zur Durchführung von Unterrichtsstunden. Um alle Bedürfnisse mit einer Lösung abzudecken, die sich zentral betreiben und verwalten lässt, entschied sich Norderstedt für die Open-Source-Plattformlösung UCS@school der Univention GmbH. Univention ist einer der führenden Anbieter von Open-Source-Produkten für das Management digitaler Identitäten und die Integration von IT-Anwendungen. Kernprodukt des Unternehmens ist der Univention Corporate Server (UCS), eine Integrationsplattform, um Server-Anwendungen und ganze IT-Infrastrukturen wirtschaftlich zu betreiben und einfach zu administrieren.

Tanja Jeschke, Sachgebietsleitung Schul-IT der Stadt Norderstedt: »Wir haben von Beginn an eine Open-Source-Lösung favorisiert, weil wir die Lösung flexibel und individuell nach unseren Bedürfnissen ausgestalten können. Für die erfolgreiche Umsetzung brauchten wir einen IT-Dienstleister mit umfangreicher Linux-Expertise.«

Linux-Expertise gefragt

Daher holte sich Norderstedt die compositiv GmbH an Bord. Das Hamburger IT-Systemhaus hat langjährige Erfahrung in der Planung, Umsetzung und dem Betrieb von Linux-Umgebungen. »Die Nachfrage nach standardisierten Open-Source-Produkten steigt. Denn sie lassen sich bedarfsgerecht aufsetzen und konfigurieren, erfordern gleichzeitig aber auch eine fundierte Expertise«, sagt Marvin Stark, technischer Leiter und stellvertretender Geschäftsführer bei compositiv. Und weiter: »In einem ersten Schritt haben wir daher gemeinsam mit dem Norderstedter Team definiert, welche Anforderungen die digitale Schulplattform UCS@school erfüllen soll und welche technischen Maßnahmen dafür erforderlich sind.«

Umfassendes Netzwerk- und Security-Konzept

Verbunden mit der Einführung und Umsetzung der Plattformlösung sollte die gesamte Schul-IT strukturiert und in eine sichere IT-Umgebung eingebettet werden. Daher entwickelte compositiv neben dem individuellen Lösungsdesign auch ein umfassendes Netzwerk- und Security-Konzept. In diesem Planungsrahmen baute das IT-Systemhaus eine redundante und virtuelle Serverlandschaft nach Univention Standard mit einem virtuellen Server pro Schule auf. »Dieses Virtualisierungskonzept erlaubt eine auf Schule und Klassen zugeschnittene individuelle Auslegung der jeweiligen Server. Ein wichtiger Pluspunkt, um den individuellen Anforderungen der Schulen in unserer Gemeinde gerecht zu werden«, so Jeschke. Zudem wurden redundante Firewalls integriert und ein schuleigenes WLAN für eine benutzerorientierte Anmeldung eingerichtet. Der Vorteil: Die Anmeldung der schulgebundenen Endgeräte an das Schul-WLAN wird zukünftig automatisiert erfolgen. Das vereinfacht die Einbindung und Nutzung der Endgeräte im Rahmen des Schulunterrichts.

Zu den weiteren Leistungen von compositiv gehörten:

Aufbau und bedarfsgerechte Ausgestaltung einer Nextcloud-Struktur, die individuell auf die spezifischen Anforderungen der Schulen angepasst werden kann

Support beim zentralen Identitäts- und Berechtigungs-Management sowie bei Diensten für das digitale Lernen

Unterstützung bei der Erweiterung der Features wie beispielsweise einem digitalen Klassenbuch

Jugendschutzgefilterter Internetzugang

Einbindung und sichere Nutzung von privaten Endgeräten wie Tablets und Smartphones (BOYD)

User-Schulungen für die richtige Anwendung und eine hohe Nutzerakzeptanz

Laufende Updates und Upgrades

Ein zentraler Baustein in der Umsetzung der digitalen Lernplattform war die Anbindung an Nextcloud mit integriertem Collabora Online Office. Denn das ermöglicht es allen Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften, zeitgleich Dokumente in der eigenen Cloud zu bearbeiten. Bei Bedarf lassen sich innerhalb kürzester Zeit weitere digitale Angebote und Dienste, etwa Office- oder E-Mail-Programme, bereitstellen.

Agiles Arbeiten an Schulen

Nach Installation der Schul-Server hat compositiv die maßgeschneidert aufgesetzte Lernplattform an einer Pilotschule getestet und schrittweise an allen weiteren Schulen in Norderstedt ausgerollt. Mittlerweile sind rund 8.000 Schülerinnen und Schüler und 1.000 Lehrkräfte an die Lernplattform angebunden. Schulen, Klassen, Accounts, Netzwerke und Berechtigungen lassen sich zentral verwalten und weitere Lösungen von Drittanbietern wie beispielsweise Filesharing integrieren. Durch ein auf das pädagogische Umfeld spezialisiertes Identity- und Access-Management sowie ein intelligentes Rechtekonzept lässt sich der Zugriff auf die digitale Lernplattform, die damit verbundenen IT-Dienste und digitale Medien gezielt steuern. Das umfassende Netzwerk- und Security-Konzept ermöglicht eine sichere Nutzung von privaten Smartphones und Tablets (BYOD) im Schul-WLAN.

»Ein agiles Umfeld wie der Schulbetrieb benötigt auch agile Lösungen«, so Jeschke. »Mit der Open-Source-Plattform und der Unterstützung von compositiv haben wir es geschafft, starre Strukturen aufzubrechen. Davon profitieren beide Seiten, die Schulen als Nutzer und wir als Betreiber.«

Bildungspartnerschaft: compositiv und Univention

Im Zuge der Projektrealisierung mit der Stadt Norderstedt hat compositiv den Status als Univention Partner und Bildungspartner erworben. »Mit den Zertifizierungen von Univention können wir Unternehmen, Kommunen, Behörden und Schulen noch besser dabei unterstützen, die Digitalisierung in ihren Organisationen weiter voranzutreiben«, sagt Matthias Krawen, Geschäftsführer der compositiv GmbH. Das Hamburger IT-Systemhaus unterstützt Bildungseinrichtungen und Schulträger dabei, IT-Infrastrukturen, ein zentrales Identitäts- und Berechtigungs-Management sowie Dienste für das digitale Lernen einzuführen.

Tanja Jeschke, Sachgebietsleitung Schul-IT der Stadt Norderstedt: »Mit dem Partnerstatus kann uns compositiv noch besser bei Support-Anfragen unterstützen, da die Beratung durch Univention von nun an noch schneller und persönlicher erfolgt. Davon profitieren wir und compositiv als IT-Dienstleister gleichermaßen.”

Friederike Wagner, Fachjournalistin, Köln