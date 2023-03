Im ersten Quartal 2021 haben 45 Prozent der Deutschen im Internet nach Gesundheitsthemen gesucht, was einem Rückgang von neun Prozent gegenüber 2011 entspricht. Das geht aus der jährlichen Umfrage zum Thema Informations- und Kommunikationstechnologie von Eurostat hervor. Wie unsere Grafik zeigt, ist Deutschland diesbezüglich eines der wenigen Ländern mit rückläufigen Zahlen.

Umgekehrt sieht es beispielsweise in Spanien aus. Informierten sich 2011 noch rund 38 Prozent der Befragten online über Themengebiete wie Ernährung, Verletzungen oder Krankheiten, waren es 2021 69 Prozent. Mit Anstiegen von mehr als 20 Prozent weisen Irland, Dänemark und Finnland ähnlich hohe Werte auf. Letzeres belegt 2021 EU-weit den ersten Platz: Zwischen Januar und März 2021 hatten 80 Prozent der Befragten das Netz zum Thema Gesundheit befragt. Deutschlands südlicher Nachbar Österreich liegt bezüglich des Informationsdurst im Mittelfeld. 2011 nutzten rund 53 Prozent des Internet zur Recherche über Gesundheitsthemen, 2021 lag der Anteil bei 60 Prozent.

Die Informations-und-Kommunikationstechnologie-Befragung wird von Eurostat seit 2003 EU-weit durchgeführt. Neben dem generellen Nutzungsverhalten lag der Fokus der diesjährigen Umfrage auf Themen wie E-Commerce, E-Government und Datenschutz. Florian Zandt

Infografik: Doktor Google, wie schlimm ist es? | Statista

E-Health-Nutzung wächst, wenn auch langsam

E-Health-Services sind in Deutschland mittlerweile mehrheitsfähig. Das hat eine Auswertung des Statista Global Consumer Survey ergeben. Demnach nutzen mittlerweile 59 Prozent der Befragten das Internet für Terminabsprachen – Tendenz steigend. Ebenfalls weit verbreitet sind Online-Rezepte, wie der Blick auf die Grafik zeigt. Etwas zurückhaltender sind die Menschen in Deutschland beim Thema Online-Sprechstunde. Da längst nicht alle Ärzte diese Möglichkeit anbieten, sagt der Nutzer-Anteil hier aber wenig über die tatsächliche Bereitschaft aus. Am seltensten kommt die Telemedizin zum Einsatz – dabei geht es um digitale Fernuntersuchung, -diagnose und -überwachung. Der Anteil derjenigen, die E-Health-Angeboten ablehnend gegenübersteht beläuft sich auf 20 Prozent. Zum Vergleich: Bei einer Statista-Umfrage aus dem Vorjahr waren es noch 23 Prozent. Mathias Brandt

Infografik: E-Health-Nutzung wächst, wenn auch langsam | Statista