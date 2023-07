Für jeden die richtige Wette parat

Wer sich schon einmal mit Fußballwetten beschäftigt hat, der weiß, wie groß der Nervenkitzel ist, wenn man sich fragt, ob es wohl zum Erfolg reichen wird oder nicht. Es handelt sich beim Fußball ja ohnehin um eine sehr emotionalen Sport und die Fans können bei den Spielen schonmal so sehr mitfiebern, dass man meint, sie stehen selbst auf dem Platz. Doch mit Livewetten werden die Emotionen dann tatsächlich auf die Spitze getrieben. Schließlich sind wir alle gern Teil eines großen Spiels und haben dabei im Optimalfall auch noch die Chance, selbst einen Erfolg zu erzielen.

Ob mit einer Langzeitwette, einer Handicapwette oder mit einem einzigen Tor: So können Fußballfans vom Spiel auf ganzer Linie profitieren

Insgesamt gibt es zahlreiche Wettarten und Wettmärkte, sodass jeder Fan die Möglichkeit hat, die entsprechende Wette zu wählen, die den eigenen Bedürfnissen entspricht. Viele Tipper erstellen so richtige Strategien, mit denen es gelingen soll, am Ende einen Erfolg einzufahren, der einen Wettgewinn auf das eigene Konto befördert. Die Möglichkeiten hierfür sind absolut vielfältig. Beispielsweise können Tipper mit einer Langzeitwette darauf setzen, wer ein Turnier gewinnt, welches über einen längeren Zeitraum, beispielsweise über mehrere Wochen, andauert. Neben der Chance, bei einem Spiel auf den Sieger oder auf ein Unentschieden zu tippen, gibt es auch Sonderwetten. Ein Beispiel dazu ist die Handicapwette. Hierbei tippt ein Tipper auf einen besonders klaren Erfolg eines Teams oder eben darauf, dass dieser nicht gelingen wird. Vor allem dann, wenn eine Mannschaft der anderen überlegen zu sein scheint, eignet sich diese Wettart besonders. Heute ist der Markt der Fußballwetten so ausdifferenziert, dass es sogar möglich ist, auf einzelne Tore in bestimmten Phasen des Spiels zu tippen und somit wirklich jede Einzelheit zu einem eigenen Erfolg zu nutzen.

Selbst live vor dem TV oder im Stadion noch den eigenen Sieg feiern

Hat ein Spiel bereits begonnen und die Wette ist noch nicht abgegeben, stellt dies ebenfalls kein Problem auf dem modernen Wettmarkt dar. Stattdessen ist es möglich, Livewetten zu nutzen und auch während der Partie noch zu überlegen, welche Ereignisse wohl in der nächsten Zeit im Spiel passieren werden. Ganz sicher können diese Livewetten zu den Trends auf dem Wettmarkt gezählt werden, denn mit ihnen können sich Tipper die ersten Minuten noch in Ruhe ansehen und dann entscheiden, welche Wette sie eingehen wollen. In diesen Minuten zeigt sich manchmal schon eine gewisse Tendenz und es ist für Fans und Tipper zu erkennen, welches Team heute über die bessere Tagesform zu verfügen scheint.

Die Lust am Wetten liegt tief im Menschen verankert

Es geht beim Tippen sicherlich nicht nur um den finanziellen Gewinn, der am Ende auf dem Wettkonto landen könnte. Natürlich spielt dieser eine Rolle und es ist ein Anreiz, der nicht zu verleugnen ist. Dennoch ist es tatsächlich so, dass auch der Nervenkitzel allein schon ein Aspekt ist, welchen so mancher Tipper in vollen Zügen genießt. Am Ende ist es sicher auch die Freude am Spiel, die wir alle aus unserer Kindheit kennen und die uns auch als Erwachsene glücklicherweise nicht verloren gegangen ist. Somit handelt es sich um eine tiefe Verankerung in uns, wenn wir uns wieder einmal daran erfreuen, mit einer Wette erfolgreich sein zu können.

Foto: freepik gpointstudio