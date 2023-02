Innovation, die überzeugt: STARFACE erhält renommiertes Top-100-Siegel

Karlsruher UCC-Hersteller zählt erneut zu den Top 100 innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands. Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar prämiert im Juni 2023 die Gewinner im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summits.

Die STARFACE GmbH wurde zum dritten Mal mit dem begehrten Top 100-Award ausgezeichnet und reiht sich damit in die Riege der hundert innovativsten mittelständischen Unternehmen in Deutschland ein. Am 23. Juni verleiht Journalist und »Top 100«-Mentor Ranga Yogeshwar im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summits in Augsburg das begehrte Siegel an die Innovationsführer des Jahres 2023.

»Dass wir uns erneut zum Kreis der hundert innovativsten Unternehmen in Deutschland zählen dürfen, freut uns ungemein«, erklärt Florian Buzin, Geschäftsführer von STARFACE. »Die Auszeichnung ist eine Bestätigung dafür, dass die Innovationskraft unseres Unternehmens auch in der zunehmend digitalisierten Welt von heute ungebrochen ist. Besonders gefreut hat uns, dass neben STARFACE auch unsere Schwestergesellschaft estos den Sprung auf die Liste geschafft hat – ein schöner Beleg dafür, dass die enge und fokussierte Zusammenarbeit unserer Teams und Communities beiden Unternehmen und all ihren Kunden zugutekommt.«

TOP 100: der Wettbewerb

Bereits zum 30. Mal vergibt der Veranstalter compamedia den Top 100-Award für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge. Unter Leitung von Prof. Dr. Nikolaus Franke von der Wirtschaftsuniversität Wien prüft ein wissenschaftliches Team die Teilnehmer in fünf Kategorien: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung / Open Innovation sowie Innovationserfolg. Im Fokus der Untersuchung steht dabei vor allem, ob die Innovationserfolge lediglich zufällig oder auf eine strategische Planung zurückzuführen und damit wiederholbar sind. Für eine Chancengleichheit unterteilt die Jury die Teilnehmer in drei Größenklassen – bis 50, 51 bis 200 und mehr als 200 Mitarbeiter –, wobei jede Klasse 100 ausgezeichnete Unternehmen fasst.

»Bei TOP 100 geht es um die Frage, welchen Stellenwert das Innovationsziel im Unternehmen einnimmt«, sagt Prof. Dr. Nikolaus Franke, wissenschaftlicher Leiter des Wettbewerbs. »Dominieren Routinen und Gewohnheiten oder aber ist das Unternehmen in der Lage, Bestehendes zu hinterfragen, kreativ und neu zu denken und erfolgreich am Markt durchzusetzen? Wir analysieren diese Fähigkeit anhand von mehr als 100 Prüfkriterien«, erläutert er.

Mehr über STARFACE und die STARFACE Lösungen erfahren interessierte Leser online unter www.starface.com.