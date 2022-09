Ist Bingo in Deutschland legal?

Bingo ist in den meisten Teilen der Welt ein recht beliebtes Spiel. Wenn Sie sich die Lobby der großen internationalen Wettseiten ansehen, werden Sie wahrscheinlich ein paar Bingotitel in der Rubrik Spezialspiele finden. Was dieses Spiel so interessant macht, ist der einfache Spielablauf und die Möglichkeit, ziemlich unglaubliche Gewinne zu erzielen.

Wenn Sie ein deutscher Casinospieler sind, fragen Sie sich vielleicht, ob Bingo in Deutschland legal ist. Und Sie haben Recht, das wissen zu wollen, denn das Spielen illegaler Spiele kann zu Sanktionen führen. In diesem Artikel geht es um die Legalität von Bingo in Deutschland und alles, was Sie über dieses Spiel wissen müssen. Lesen Sie also unbedingt weiter, um all das und mehr zu erfahren.

Bingo Legalität in Deutschland

Die Online-Glücksspielszene in Deutschland ist vielleicht nicht so freundlich wie die in einigen anderen Ländern. Dennoch ist das Online-Glücksspiel in Deutschland legal, aber es ist Ländersache. Nach dem neuen Glücksspielstaatsvertrag 2021 können Betreiber eine Lizenz beantragen, um einige Glücksspieloptionen wie Lotto, Online-Casino, Online-Poker und Sportwetten anzubieten.

Aber was sagt das Gesetz über die Legalität von Bingo? Nichts Wesentliches. Das deutsche Glücksspielgesetz enthält keine spezifischen Angaben zu Bingo-Spielen. Da Bingo jedoch ein lotterieähnliches Spiel ist, gilt für Bingo dasselbe Gesetz wie für Lotteriespiele. Daher können Sie Bingo auf lizenzierten online bingo deutschland ohne rechtliche Konsequenzen spielen.

Wie man Bingo spielt

Bingo ist ein unterhaltsames Spiel, und wie wir im einleitenden Abschnitt dieses Artikels bereits erwähnt haben, ist das Spielprinzip einfach. Sie brauchen keine besonderen Fähigkeiten, um das Spiel zu spielen, und Sie können das gesamte Gameplay innerhalb weniger Minuten erlernen.

Um Bingo online zu spielen, suchen Sie sich ein Top-Bitcoin– oder reguläres Online-Casino, das das Spiel anbietet, und platzieren Sie Ihren Einsatz entsprechend dem Wettlimit der Version, die Sie spielen möchten. Nachdem Sie Ihren Einsatz getätigt haben, erhalten Sie eine Bingo-Scorekarte mit 25 zufällig nummerierten Feldern und dem Wort BINGO am oberen Rand, um die Spalte anzugeben. Ziel des Spiels ist es, dass Sie die nummerierten Quadrate vertikal, horizontal oder diagonal aneinanderreihen, um zu gewinnen. Die Mitte der Karte ist in der Regel frei und kann Ihnen helfen, die Zahlen in einer der oben genannten Richtungen anzuordnen.

Zu Beginn einer Bingo-Spielrunde wählt der Anrufer zufällig nummerierte Bingokugeln aus. Wenn Sie die ausgewählte Zahl auf Ihrer Karte haben, markieren Sie sie. Wenn der Anrufer zum Beispiel B6 auswählt und Sie die Zahl 6 in der Spalte B auf Ihrer Bingokarte haben, können Sie sie markieren. Wenn Sie die Zahlen diagonal, vertikal oder horizontal markieren können, nachdem die Ziehungsrunde beendet ist, rufen Sie Bingo und Sie gewinnen.

Die Auswahl der besten Bingoseiten in Deutschland

Wenn Sie das beste Bingo-Spielerlebnis genießen möchten, müssen Sie eine erstklassige und sichere Online-Wettseite wählen, die dies anbietet. Aber welche Faktoren müssen Sie bei der Auswahl einer guten deutschen Online-Bingoseite beachten? Beginnen Sie mit der Überprüfung der Lizenz der Wettseite. Denken Sie daran, dass das Online-Glücksspiel in Deutschland reguliert ist und dass das Spielen in einem illegalen Online-Casino eine Menge Probleme mit sich bringen kann. Wenn Sie also eine Glücksspielplattform zum Bingospielen auswählen, stellen Sie sicher, dass sie eine Lizenz der zuständigen deutschen Glücksspielkommission besitzt.

Abgesehen von der Legalität sollten Sie auch auf die verfügbaren Bingo-Varianten achten, die Sie spielen können. Vergewissern Sie sich, dass Sie viele Optionen zum Spielen haben und dass das Wettlimit Ihren Vorlieben entspricht. Die besten Online-Casinos bieten Bingo-Spiele an, die sowohl für High Roller als auch für Spieler geeignet sind, die niedrige Einsätze bevorzugen.

Weitere wichtige Faktoren, die Sie bei der Auswahl der besten Bingoseiten in Deutschland berücksichtigen sollten, sind Boni und Werbeaktionen, Zahlungsmethoden, Ruf und Vertrauenswürdigkeit, Kundendienst und mobile Kompatibilität. Sie können ehrliche Bewertungen über eine bestimmte Bingoseite lesen, um zu erfahren, was andere Spieler über sie sagen.

Bingo-Gewinnstrategien

Bingo ist ein Glücksspiel, aber das bedeutet nicht, dass Sie nicht einige Strategien anwenden können, um Ihre Gewinnchancen zu verbessern. Bevor Sie jedoch eine große Summe Geld in eine Bingostrategie investieren, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass keine Strategie eine 100%ige Gewinnquote bietet. Daher empfehlen wir Ihnen, nur mit Geld zu wetten, dessen Verlust Sie sich leisten können.

Eine gängige Bingo-Spielstrategie ist der Kauf mehrerer Scorekarten für eine Bingo-Spielrunde. Wenn einige der Karten nicht gewinnen, könnten andere gewinnen. Außerdem können Sie die Granville- oder Tippett-Strategie anwenden, bei der Sie oft auf Ihre Scorecards achten und die wahrscheinlichen Zahlen kennen, die aufgerufen werden. Die Tippett-Strategie basiert zum Beispiel auf der Tatsache, dass in kürzeren Bingo-Spielrunden oft Zahlen zwischen 1 und 75 aufgerufen werden.

Resümee

Wenn Sie ein deutscher Spieler sind, wird es Sie freuen zu hören, dass das Spielen von Bingo in diesem Land völlig legal ist, solange Sie auf einer lizenzierten Wettseite spielen. Aber nicht nur das, Sie müssen auch volljährig sein, also mindestens 18 Jahre alt, um spielen zu dürfen. Wir haben das Spielprinzip von Bingo besprochen und wie Sie die besten Online-Casinos zum Spielen auswählen können. Denken Sie daran, immer die Lizenzierung jeder Wettseite, die Sie wählen möchten, die Bingo-Auswahl, die Boni, den Kundensupport und andere Merkmale zu überprüfen.

Wenn Sie die Tipps in diesem Artikel befolgen, werden Sie vielleicht die beste Erfahrung beim Bingospielen machen und die Chance auf einen großen Gewinn haben.

Foto: Pixabay