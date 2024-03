Keine App-Überlastung mehr durch neue Grammarly-Funktion

Neue Integrationen mit Drittanbieter-Apps ermöglichen es Unternehmen und Fachleuten, Arbeitsabläufe zu vereinfachen und Zeit zurückzugewinnen, die durch den ständigen Wechsel zwischen diversen Plattformen verloren geht.

Die fortschreitende Digitalisierung prägt maßgeblich die Vielfalt der Anwendungen im beruflichen Umfeld. In vielen Branchen werden zunehmend digitale Werkzeuge eingesetzt, um Arbeitsabläufe zu optimieren und zu automatisieren. Dies führt zu einer stetig steigenden Anzahl von Anwendungen im Arbeitsalltag. Damit verbunden ist das Phänomen der Informationsflut, die zu einem massiven Produktivitätsverlust führt. Als Resultat werden Teams von der strategischen Arbeit abgelenkt, was Unternehmen Zeit und Geld kostet: Fachkräfte verlieren bis zu fünf Arbeitswochen pro Jahr durch das Navigieren zwischen verschiedenen Apps. Mindestens 64 Prozent befragter Angestellte geben an, dass sie durch das ständige Umschalten zwischen verschiedenen Kontexten erschöpft sind. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, implementierte Grammarly, das Unternehmen hinter dem gleichnamigen KI-Schreibassistenten für Englisch, die neue App-Action-Funktion für alle Privat-, Geschäfts- und Bildungskunden. App Actions hilft Nutzerinnen und Nutzern, Aufgaben wie das Erstellen eines Projekttickets, das Verknüpfen einer Datei oder das Planen eines Meetings schnell und bequem direkt in der Grammarly-Anwendung zu erledigen, ohne den Schreibprozess zu unterbrechen oder zwischen den Apps umzuschalten.

Erweiterte Unterstützung durch neue Integrationen

Diese neue, integrative Schnittstelle zwischen Grammarly und den am häufigsten genutzten Arbeits-Anwendungen hilft, wertvolle Zeit zu sparen. So können Nutzer mit App Actions unmittelbar in der Grammarly-Anwendung folgende Handlungen ausführen:

Aufgaben in Projektmanagement-Tools wie Asana, Atlassian Jira, monday.com, Smartsheet und Wrike finden, sie verknüpfen oder neue Aufgaben erstellen

finden, sie verknüpfen oder neue Aufgaben erstellen Auf einen neuen Kontakt in HubSpot verweisen, ihn verknüpfen oder erstellen

verweisen, ihn verknüpfen oder erstellen Über Calendly Verfügbarkeit für Besprechungen teilen und Links zur Planung von Meetings einfügen

Verfügbarkeit für Besprechungen teilen und Links zur Planung von Meetings einfügen Animationen und Bilder von GIPHY und Unsplash suchen und einfügen

suchen und einfügen Eine Datei oder Seite in Atlassian Confluence, Google Drive und Microsoft 365 finden und verlinken

Grammarly App Action für Microsoft 365

Grammarlys Partnerschaft mit den global genutzten digitalen Arbeitstools ist ein weiterer Schritt, um Menschen zu helfen, produktiver, fokussierter und schneller zu arbeiten: »Bei HubSpot geht es darum, Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen. Die Partnerschaft mit einem KI-Tool für Unternehmen wie Grammarly macht es für unsere gemeinsamen Kunden aus Marketing, Vertrieb und Support noch einfacher, auf die HubSpot-Funktionen zuzugreifen und mehr Nutzen aus unserem Produkt zu ziehen«, so Scott Brinker, VP of Platform Ecosystem bei HubSpot. Es ist eines der US-amerikanischen Software-Unternehmen, das mitunter auch eine Präsenz in Deutschland, Berlin, hat. »Mit Grammarlys App Action für HubSpot können Teams mühelos auf unsere Plattform zugreifen, um Kundenkontakte zu erstellen und dort einzubinden, wo sie gerade schreiben. Das bedeutet schnelleres Arbeiten und mehr Konzentration auf das, was zählt: den Aufbau großartiger Kundenbeziehungen«, so der VP Brinker abschließend.

Auf dem Weg zum KI-vernetzten Arbeitsplatz

Die Vorstellung der App-Actions-Funktion folgt Grammarlys Ankündigung über die allgemeine Verfügbarkeit der generativen KI-Funktionen des Unternehmens. Diese Produktentwicklungen folgen der hohen Nachfrage von Unternehmen und Fachleuten nach einem KI-basierten Schreibpartner, der sich nahtlos in ihre Arbeitstools integriert, den jeweiligen Kontext versteht und dabei höchste Standards in Bezug auf Sicherheit und Datenschutz erfüllt. Seit fast 15 Jahren arbeitet Grammarly daran, die Art und Weise, wie Menschen auf Englisch schreiben, zu verbessern, damit Meschen und Organisationen in der ganzen Welt Verbindungen schaffen und ihre Ziele erreichen. Über 70.000 Teams bei Unternehmen wie Atlassian, Zoom, Databricks und Siemens verlassen sich bereits auf Grammarly, um ihre geschäftliche Kommunikation noch effektiver zu gestalten. Kürzlich enthüllte Grammarly auch seine aufgefrischte Markenidentität, die die langjährige Überzeugung des Unternehmens widerspiegelt: »Besseres Schreiben führt zu besseren Geschäftsergebnissen.«

App Actions behält alle Grammarly Sicherheits- und Datenschutzpraktiken auf Unternehmensniveau sowie das Engagement für verantwortungsvolle KI bei, sodass die Kundinnen und Kunden darauf vertrauen können, dass ihre Daten sicher bleiben. Alle App Actions sind ab sofort für Grammarly Premium-, Business- und Education-Kunden verfügbar. Nutzende von Grammarly Free profitieren von Verbindungen zu GIPHY und Unsplash. Zusätzliche Informationen über die Funktion sind hier verfügbar.