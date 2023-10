Kosteneffizienz weiterhin im Fokus von Initiativen für Software Asset Management (SAM)

USU im Gartner Market Guide for Software Asset Management Tools 2023 gelistet.

Das Forschungsunternehmen Gartner hat den »Market Guide for Software Asset Management Tools 2023« veröffentlicht, in dem USU als einer der führenden Anbieter gelistet ist. Der Bericht bietet einen umfassenden Leitfaden für Vorstände und andere Führungskräfte in den Bereichen Beschaffung, Einkauf und Lieferantenmanagement. Gartner definiert vier relevante Kategorien, in denen der Markt für SAM-Tools diversifiziert ist.

Anzeige

Traditionelle SAM-Tools untersuchen die Nutzung von unbefristeten Softwarelizenzen für Herausgeber wie IBM, Microsoft und Oracle auf lokalen Infrastrukturen und Cloud-Plattformen und steuern diese.

SAM-Tools für SAP unterstützen im Standard das Lizenzmanagement für ECC- und S/4HANA-Codes, Engine-Metriken und für die indirekte Nutzung.

SAM-Tools für Ingenieur- und Spezialsoftware messen die Nutzung über mehrere Lizenzanbieter hinweg, identifizieren unnötige Mehrkosten und etablieren Richtlinien, um Softwareausgaben zu optimieren.

SAM-Tools für SaaS nutzen mehrere Methoden, um SaaS-Anwendungen zu erkennen, Nutzungsdaten bereitzustellen, die Daten mit Berechtigungen abzugleichen und die SaaS-Ausgaben zu optimieren.

USU Software Asset Management ist einer der wenigen SAM-Tool-Anbieter, die alle Kategorien abdecken.

Wichtige Erkenntnisse aus dem Bericht

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und angesichts des Fachkräftemangels suchen Unternehmen proaktiv nach effizienten Wegen, um unnötige Mehrkosten bei ihren IT-Ausgaben zu reduzieren.

Silo-Funktionen und SAM-Tools, die nur unvollständige Informationen liefern, behindern die Kostenkontrolle und bringen SAM-Teams und ihre Anwendungen in Gefahr, ins Abseits zu geraten.

Unternehmen, die SAM-Tools als »Allheilmittel« betrachten, verstehen nicht wirklich die Komplexität von SAM als Kombination von Tools, hochqualifizierten Ressourcen und effektiven Prozessen.

Laut Gartner werden Unternehmen, die SAM und FinOps zu einer zentralen Managementfunktion zusammenführen, zukünftig bis zu 60 % weniger Ausgaben durch unnötige Software- und Cloud-Investitionen verzeichnen.

Olaf Diehl, Director of Product Management bei USU, kommentiert: »Ich glaube an eine Zukunft, in der ein Software Asset Management System nicht nur IT-Transparenz, Compliance oder Kosteneinsparungen bietet. Es wird verbesserte Entscheidungsunterstützung auf Basis von KI-gesteuerten, qualitativ hochwertigen Daten liefern, um Organisationen bei gezielten Investitionen zu unterstützen. Darüber hinaus können diese Entscheidungen automatisiert werden, um Prozesse zu optimieren und den Gesamtwert für das Unternehmen zu steigern.«

Der Gartner-Report »Market Guide for Software Asset Management Tools«, veröffentlicht am 3. Oktober 2023 von den Analysten Jaswant Kalay, Ciaran Hudson und Yolanda Harris, ist nach Registrierung verfügbar unter www.usu.com.

USU wird ihr Service- und Lösungsportfolio für Software Asset Management u.a. auf der internationalen Fachkonferenz The Gartner IT Symposium/Xpo™ am 6.-9. November 2023 in Barcelona vorstellen.