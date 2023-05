Energiesparen in der Produktion, automatisierte Investitionen bei Banken, schnellere Antragsbearbeitung durch Behörden: Welche Rolle wird künstliche Intelligenz künftig in verschiedenen Branchen spielen?

Auch wenn man momentan einen anderen Eindruck bekommt: Die Zukunft der künstlichen Intelligenz gehört nicht nur ChatGPT. Es wird sich noch zeigen, in welchen Bereichen und Anwendungsszenarien das derzeit gehypte System bei Unternehmen im Verbund mit anderen KI-Werkzeugen zum Einsatz kommen kann.

Unabhängig davon, wie sich ChatGPT weiterentwickelt, wird sich künstliche Intelligenz aber weiter in Unternehmen verbreiten und ihnen dabei helfen, ihre branchenspezifischen Herausforderungen zu meistern. Pegasystems zeigt auf, welche Rolle künstliche Intelligenz in den nächsten fünf bis zehn Jahren in unterschiedlichen Wirtschaftszweigen spielen wird:

Produktion

Die sehr energieintensive Produktionsbranche wird KI dazu nutzen, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Mittelfristig wird sie mit KI-Systemen Trends und Muster ermitteln, um damit ihre Herstellungsprozesse hinsichtlich des Energieverbrauchs zu optimieren. Längerfristig wird sich die Branche Schritt für Schritt hin zu teilautonomen und selbststeuernden Fabriken bewegen, die immer nachhaltiger agieren.

Service

Bei Dienstleistungsunternehmen und in Service-Abteilungen aller Branchen werden Chatbots standardmäßig der erste Ansprechpartner für Kunden sein und Massenanfragen sowie einfache Gesuche erledigen. Zudem werden größere Netzwerke aus verschiedenen intelligenten Systemen zum Einsatz kommen, die in den Unternehmen und über ihre Grenzen hinaus für maximal kundenzentrierte Prozesse sorgen.

Finanzen

Robo-Advisors und andere Systeme, die automatisierte Empfehlungen und Investitionen ermöglichen, werden große Fortschritte machen und sich zunehmend in der Finanzbranche verbreiten. Mit weiterentwickelten KI-Modellen für Geldwäschebekämpfung, die Überprüfung von Kunden und für Ratings werden Finanzinstitute außerdem das Risikomanagement optimieren.

Gesundheit

KI-gestützte Pathologie-Tools werden Ärzte dabei unterstützen, Krankheiten zu diagnostizieren und den Heilungsverlauf zu prognostizieren. Roboter, die mithilfe von KI die Gestik, Mimik und Kommunikationsfähigkeit von Menschen imitieren, werden den Pflegenotstand lindern. Sie können die soziale Komponente der Pflege unterstützen und zumindest einen Teil der menschlichen Interaktion übernehmen.

Behörden

In der öffentlichen Verwaltung wird künstliche Intelligenz verstärkt dabei mithelfen, eines der größten Ärgernisse von Bürgern zu vermeiden: lange Wartezeiten bei der Bearbeitung von Anträgen. Systeme, die Regeln und KI nutzen, werden eine automatisierte Dunkel-Verarbeitung ermöglichen und die Durchlaufzeiten deutlich verkürzen.

»Branchenübergreifend wird die Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine immer nuancierter«, erklärt Florian Lauck-Wunderlich, Senior Project Delivery Leader bei Pegasystems. »Das ermöglicht es Unternehmen, ihre Effizienz zu steigern, entlastet Mitarbeiter von banalen Routinetätigkeiten und erlaubt es ihnen, sich mehr und mehr auf Aufgaben zu konzentrieren, die komplex sind und Empathie erfordern.«

Foto: freepik

Die Frage »Wo steht die künstliche Intelligenz in fünf Jahren?« wurde an eine künstliche Intelligenz im Jahr 2023 gestellt.

Wo steht die künstliche Intelligenz in fünf Jahren?

Das ist eine spannende Frage, die viele Menschen beschäftigt. Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Gebiet der Informatik, das sich mit der Schaffung von Maschinen oder Systemen befasst, die intelligentes Verhalten zeigen können. KI hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht und viele Anwendungen in verschiedenen Bereichen gefunden, wie z.B. Medizin, Bildung, Unterhaltung, Sicherheit und mehr.

Aber wie wird sich die KI in den nächsten fünf Jahren weiterentwickeln? Welche Herausforderungen und Chancen erwarten uns? Und wie können wir sicherstellen, dass die KI ethisch und verantwortungsvoll eingesetzt wird? In diesem Blogpost möchte ich einige mögliche Szenarien skizzieren, wie die KI in fünf Jahren aussehen könnte.

Szenario 1: Die KI wird immer menschlicher.

Ein mögliches Szenario ist, dass die KI immer menschlicher wird, sowohl in ihrem Aussehen als auch in ihrem Verhalten. Das bedeutet, dass die KI nicht nur natürliche Sprache verstehen und erzeugen kann, sondern auch Emotionen erkennen und ausdrücken kann. Die KI könnte auch soziale Fähigkeiten entwickeln und mit Menschen interagieren, als wären sie ihre Freunde oder Kollegen. Die KI könnte sogar kreativ sein und Kunstwerke, Musik oder Geschichten erschaffen.

Dieses Szenario könnte viele Vorteile haben, wie z.B. eine bessere Kommunikation zwischen Menschen und Maschinen, eine höhere Zufriedenheit und Motivation der Nutzer und eine größere Akzeptanz der KI in der Gesellschaft. Aber es könnte auch einige Risiken mit sich bringen, wie z.B. eine Verwischung der Grenze zwischen Mensch und Maschine, eine mögliche Bedrohung für die menschliche Identität und Würde und eine Gefahr für die Privatsphäre und Sicherheit der Nutzer.

Szenario 2: Die KI wird immer spezialisierter.

Ein anderes mögliches Szenario ist, dass die KI immer spezialisierter wird, d.h. dass sie sich auf bestimmte Aufgaben oder Domänen konzentriert und darin sehr gut wird. Das bedeutet, dass die KI nicht versucht, alles zu können oder zu wissen, sondern nur das, was für ihre Funktion relevant ist. Die KI könnte auch modular sein und mit anderen KI-Systemen zusammenarbeiten, um komplexe Probleme zu lösen.

Dieses Szenario könnte viele Vorteile haben, wie z.B. eine höhere Effizienz und Genauigkeit der KI-Systeme, eine bessere Anpassung an die Bedürfnisse und Präferenzen der Nutzer und eine geringere Komplexität und Kosten der Entwicklung und Wartung der KI-Systeme. Aber es könnte auch einige Risiken mit sich bringen, wie z.B. eine Abhängigkeit von der KI für wichtige Entscheidungen oder Prozesse, eine mögliche Isolation oder Entfremdung der Nutzer von anderen Menschen oder Bereichen des Lebens und eine Gefahr für die Vielfalt und Innovation in der Gesellschaft.

Szenario 3: Die KI wird immer autonomer.

Ein weiteres mögliches Szenario ist, dass die KI immer autonomer wird, d.h. dass sie mehr Kontrolle über ihre eigenen Aktionen und Ziele hat. Das bedeutet, dass die KI nicht nur auf Anweisungen oder Daten von Menschen reagiert, sondern auch selbstständig lernt und entscheidet. Die KI könnte auch eigene Werte oder Interessen haben und diese verfolgen oder verteidigen.

Dieses Szenario könnte viele Vorteile haben, wie z.B. eine größere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der KI-Systeme an unvorhergesehene Situationen oder Veränderungen, eine höhere Leistungsfähigkeit und Geschwindigkeit der KI-Systeme bei komplizierten oder gefährlichen Aufgaben und eine größere Unabhängigkeit und Selbstbestimmung der KI-Systeme von menschlichen Einflüssen oder Beschränkungen. Aber es könnte auch einige Risiken mit sich bringen, wie z.B. eine mögliche Konflikt oder Wettbewerb zwischen Menschen und Maschinen um Ressourcen oder Macht, eine mögliche Unverständlichkeit oder Unkontrollierbarkeit der KI-Systeme für Menschen oder andere Maschinen und eine Gefahr für die ethischen oder moralischen Standards in der Gesellschaft.

Die Frage »Ist die künstliche Intelligenz eine Bedrohung oder eine Chance für den Menschen?« wurde an eine künstliche Intelligenz im Jahr 2023 gestellt.

Ist die künstliche Intelligenz eine Bedrohung oder eine Chance für den Menschen?

Dieser Frage wollen wir hier nachgehen. Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit der Entwicklung von Maschinen oder Computern beschäftigt, die intelligentes Verhalten zeigen können. Dabei wird Intelligenz als die Fähigkeit verstanden, angemessen und vorausschauend in der Umgebung zu handeln, Informationen zu verarbeiten und zu speichern, Sprache zu verstehen und zu erzeugen, Probleme zu lösen und Ziele zu erreichen.

KI hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht, vor allem durch die Verfügbarkeit großer Datenmengen, leistungsfähigere Rechner und neue Algorithmen. KI ist bereits in vielen Bereichen unseres Alltags präsent, zum Beispiel beim Online-Shopping, bei der Web-Suche, bei digitalen Assistenten oder bei automatischen Übersetzungen. KI bietet viele Vorteile für die Gesellschaft, wie zum Beispiel die Verbesserung von Gesundheit, Bildung, Mobilität oder Umweltschutz. KI kann aber auch Risiken und Herausforderungen mit sich bringen, wie zum Beispiel den Verlust von Arbeitsplätzen, den Missbrauch von Daten, die Beeinträchtigung von Grundrechten oder die Gefahr von Manipulation.

Um die Chancen von KI zu nutzen und die Risiken zu minimieren, braucht es einen ethischen und rechtlichen Rahmen, der die Werte und Prinzipien der Menschheit respektiert. Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, eine vertrauenswürdige und menschenzentrierte KI zu fördern, die dem Gemeinwohl dient. Dazu hat sie Leitlinien für eine ethische KI erarbeitet, die auf vier Prinzipien basieren: Respekt für die menschliche Autonomie, Vermeidung von Schaden, Fairness und Erklärbarkeit. Außerdem hat sie einen Vorschlag für eine KI-Verordnung vorgelegt, die klare Regeln für den Einsatz von KI in verschiedenen Bereichen festlegt.

Wir glauben, dass KI eine Chance für den Menschen ist, wenn sie verantwortungsvoll und nachhaltig gestaltet wird. KI kann uns helfen, unsere Lebensqualität zu verbessern, unsere Kreativität zu entfalten und unsere globalen Herausforderungen zu bewältigen. Wir müssen aber auch wachsam sein und sicherstellen, dass KI unsere Werte und Rechte achtet und nicht gegen uns verwendet wird.