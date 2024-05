Links-Mitte-Rechts: Was sind Deutschlands größte Herausforderungen?

Was sind Deutschlands größte Herausforderungen? Die Statista Consumer Insights zeigen, dass die Antwort auf diese Frage auch davon abhängt, wo sich die Befragten politisch verorten. Bei einer Sache sind sich indes alle weitgehend einig, Inflation und Lebenshaltungskosten sind das wichtigste beziehungsweise zweitwichtigste Thema. Auch Gesundheit und soziale Sicherheit schaffen es bei allen Lagern in die Top 5 Herausforderungen. Darüber hinaus gib es eine Reihe Bereiche die mindestens zwei politische Richtungen zu den wichtigsten Problemen des Landes zählen, wie Wohnraum (Links, Mitte), Einwanderung (Mitte, Rechts) oder wirtschaftliche Situation (Mitte, Rechts). Aber es gibt auch eine Reihe deutliche Unterschiede. Einerseits in der Gewichtung, wie etwa das Beispiel Einwanderung zeigt. Oder insofern, dass die Themen Klimawandel und Umwelt nur bei Befragten, die sich eher links einordnen in den Top 5 zu finden sind. Dagegen schafft es Kriminalität nur auf der rechten Seiten des politischen Spektrums in die Spitzengruppe. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/32214/top-5-herausforderungen-fuer-deutschland-nach-politischer-einstellung/



Mehr Statistiken finden Sie bei Statista

Die größten Herausforderungen Deutschlands im Jahr 2024

Deutschland steht, wie viele andere Länder auch, vor einer Reihe von Herausforderungen, die sowohl die Gesellschaft als auch die Politik betreffen. Die Einschätzungen darüber, was als das dringlichste Problem angesehen wird, können variieren, aber aktuelle Umfragen geben einen Einblick in die vorherrschenden Sorgen der Bevölkerung.

Ein wesentliches Thema, das die Menschen in Deutschland beschäftigt, ist die Einwanderung. Im Herbst 2023 sahen rund 44 Prozent der Bevölkerung in der Steuerung und Regelung der Einwanderung das wichtigste Problem für das Land. Diese Ansicht spiegelt sich auch in einer Umfrage aus dem April 2024 wider, bei der etwa 27 Prozent der Befragten Migration, Asyl und Ausländerfragen als das wichtigste gesellschaftliche Problem bewerteten.

Ein weiteres bedeutendes Thema ist die Wirtschaft, insbesondere die steigenden Preise und Lebenshaltungskosten. Diese wurden von 18 Prozent der Deutschen als das wichtigste Problem genannt, dem die Europäische Union gegenübersteht. Die Energieversorgung, die im Sommer 2022 noch als drängendes Problem aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs gesehen wurde, hat an Dringlichkeit verloren, bleibt aber mit 14 Prozent der Nennungen ein relevantes Thema.

Der Klimawandel und Umweltschutz sind ebenfalls von großer Bedeutung. Im Herbst 2023 betrachteten 17 Prozent der Deutschen den Umwelt- bzw. Klimawandel als eines der wichtigsten Probleme. Dies zeigt, dass trotz der Dringlichkeit anderer Themen, der Umweltschutz nicht in Vergessenheit gerät.

Die soziale Ungleichheit und das soziale Gefälle in Deutschland sind ebenfalls von Bedeutung. Eine Umfrage zeigte, dass 28 Prozent der Deutschen die Armut in manchen Bevölkerungsschichten und das soziale Gefälle als Problem sehen.

Es ist wichtig zu betonen, dass diese Probleme nicht isoliert betrachtet werden können. Sie sind oft miteinander verknüpft und beeinflussen sich gegenseitig. Die Lösung dieser Probleme erfordert daher einen ganzheitlichen Ansatz, der verschiedene Politikbereiche und gesellschaftliche Gruppen einbezieht.

Die deutsche Politik und Gesellschaft stehen somit vor komplexen Aufgaben, die eine sorgfältige Analyse und koordinierte Maßnahmen erfordern. Die Priorisierung und der Umgang mit diesen Herausforderungen werden weiterhin ein zentraler Diskussionspunkt in der öffentlichen Debatte sein.

Genki Absmeier

: Einschätzung der wichtigsten Probleme für Deutschland 2023 – Statista

: Umfrage zu den wichtigsten Problemen in Deutschland 2024 – Statista

: Trendbarometer: Das sind die drängendsten Probleme der Deutschen – infranken.de