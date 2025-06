Auf der Hannover Messe 2025 kam man als IT-Interessierte:r kaum am großen AWS-Stand vorbei. Und so trafen wir uns dort mit Jan Metzner, um mit ihm zwei Fragen zu erörtern. Die eine hatte mit dem Thema digitale Zwillinge zu tun, und die andere mit der „eBike-Fabrik“, die AWS am Stand hatte aufbauen lassen.