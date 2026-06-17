Nächste Wachstumsphase: Felix Reichlmair übernimmt die Geschäftsführung der MRM Distribution

Die MRM Distribution stellt die Weichen für die nächste Wachstumsphase: Zum 16. Juni 2026 übernimmt Felix Reichlmair die Geschäftsführung des Software-Distributors. Er folgt auf Melanie Achten, die das Unternehmen in den vergangenen Jahren geprägt und den Wandel vom klassischen Softwarehändler zum spezialisierten Distributor und Beratungspartner für den IT-Channel maßgeblich vorangetrieben hat.

Unter der Führung von Melanie Achten entwickelte sich MRM Distribution konsequent weiter. Aus dem Schwerpunktgeschäft mit gebrauchten Microsoft-Lizenzen entstand ein breit aufgestellter Spezialdistributor für Lizenzierung, Virtualisierung, KI-Lösungen und Hyperautomation. Gleichzeitig wurden Kooperationen mit führenden Verbundgruppen und Einkaufsgemeinschaften ausgebaut sowie die Position im deutschsprachigen ITK-Channel nachhaltig gestärkt. »Die vergangenen Jahre waren von Veränderung, Wachstum und vielen strategischen Entscheidungen geprägt. Gemeinsam mit unserem Team ist es gelungen, MRM als festen Ansprechpartner für Systemhäuser und IT-Dienstleister zu etablieren. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Verantwortung in neue Hände zu legen und den nächsten Entwicklungsschritt zu ermöglichen«, sagt Melanie Achten.

Mit Felix Reichlmair übernimmt ein Branchenkenner die Leitung, der MRM bestens vertraut ist. Nach Stationen bei internationalen Technologieunternehmen kehrte er Anfang 2026 als Head of Sales zum Unternehmen zurück. Seitdem hat er die Zusammenarbeit mit Herstellern, Partnern und Systemhäusern intensiviert und wichtige Impulse für die weitere Entwicklung gesetzt.

Künftig will Reichlmair insbesondere die Rolle von MRM als strategischen Ansprechpartner für den IT-Channel weiter ausbauen. Im Fokus stehen die Erweiterung des Herstellerportfolios, der Ausbau der Beratungsleistungen sowie die Unterstützung von Systemhäusern bei zunehmend komplexen Lizenzierungs-, Infrastruktur- und Modernisierungsprojekten. »Die Anforderungen an Systemhäuser und IT-Dienstleister verändern sich rasant. Kunden erwarten heute kein singuläres Produktwissen mehr, sondern Orientierung und wirtschaftliche Lösungen. Genau hier sehen wir unsere Aufgabe. MRM verfügt über enormes Lizenz-Know-how, starke Herstellerpartnerschaften und ein Team mit hoher Beratungskompetenz. Dieses Fundament wollen wir in den kommenden Jahren konsequent weiterentwickeln«, erklärt Felix Reichlmair.

Die personelle Veränderung steht dabei für Kontinuität und Aufbruch zugleich. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens bleibt bestehen, gleichzeitig sollen neue Hersteller, zusätzliche Services und weitere Wachstumspotenziale im Channel erschlossen werden. Mehr unter www.mrm-distribution.com