Neuer Gartner Magic Quadrant für Privileged Access Management (PAM)

Das IT-Analystenhaus Gartner hat den neuesten »Magic Quadrant for Privileged Access Management« (September 2023) vorgelegt. Die Ausgabe 2023 des Marktforschungsberichts analysiert unterschiedliche Technologieanbieter im PAM-Markt anhand von aussagekräftigen Bewertungskategorien.

Der »Magic Quadrant« bietet eine grafische Wettbewerbspositionierung von Technologieanbietern in Märkten, in denen das Wachstum hoch ist und die Anbieter sich deutlich unterscheiden:

Leaders (Führer) setzen ihre aktuelle Vision gut um und sind für morgen gut aufgestellt.

Visionaries (Visionäre) verstehen, wohin der Markt geht, oder haben eine Vision für die Veränderung der Marktregeln, setzen sie aber noch nicht gut um.

Niche Players (Nischenplayer) konzentrieren sich erfolgreich auf ein kleines Segment oder sind unfokussiert und übertreffen andere nicht.

Challengers (Herausforderer) führen heutige Anforderungen gut aus oder dominieren vielleicht ein großes Segment, zeigen aber kein Verständnis für die Marktrichtung.

In der Kategorie »Umsetzungsfähigkeit« erzielt BeyondTrust die höchste Bewertung im Teilnehmerfeld. Damit wird der Anbieter für intelligenten Identitäts- und Zugriffsschutz zum fünften Mal in Folge als „Leader“ positioniert.

Der Markt für Privileged Access Management.

Die kontinuierliche Welle an Cyberangriffen basiert in den meisten Fällen auf dem Missbrauch privilegierter Zugriffrechte und Identitäten, um sich initialen Zugriff auf System oder sensible Inhalte zu verschaffen oder sich seitwärts in der IT-Umgebung zu bewegen. BeyondTrusts integrierte Plattform und Lösungen schützen digitale Identitäten, Zugriffs- und Endpunkte in der gesamten Umgebung und erhöhen die Sicherheit durch Überwachung, Verwaltung, Absicherung und Just-in-Time-Zugriffsmöglichkeiten.

»Die mehrfache Einstufung als PAM-Leader bestätigen BeyondTrusts Marktstärken insbesondere bei der Plattformbreite, Lösungstiefe, Wertsteigerung und technischen Integration«, kommentierte Janine Seebeck, CEO bei BeyondTrust. »Unser Fokus liegt auf der Absicherung von Zugriffsprivilegien, um Kompromittierungen und damit verbundene Gefahren zu verhindern. Hierbei befähigen wir Unternehmen, ihre digitalen Identitäten proaktiv abzusichern, und bieten in einer rapide wachsenden Bedrohungslandschaft mit fortschrittlichen Cybersicherheitslösungen einen wichtigen Schutz von kritischen IT-Assets.«

Ein kostenloses Exemplar des Gartner-Reports »Magic Quadrant for Privileged Access Management 2023« ist hier abrufbar: http://www.beyondtrust.com/sem/gartner-magic-quadrant-pam

(Quelle: »Gartner® Magic Quadrant™ for Privileged Access Management«, Felix Gaehtgens, James Hoover, Michael Kelley, Brian Guthrie, Abhyuday Data, 5. September 2023.)