PC-Auslieferungen mit Einbruch in Q4 2022

Der PC-Markt kämpfte im Jahr 2022 vor allem mit der hohen Inflation, vorgezogenen Käufen der Vorjahre und wirtschaftlicher Unsicherheiten. Schon die ersten drei Quartale deuteten ein düsteres Bild an, doch das vierte Quartal verzeichnete noch einmal den stärksten Rückgang seit Jahrzehnten. Und das, obwohl das Alltagsleben zweifelsfrei immer digitaler wird und heute mehr Anwendungen denn je an einem PC erledigt werden können.

Ob zum Arbeiten, zur Unterhaltung oder zum Spielen im Online Casino, der PC scheint eigentlich ein unverzichtbarer Helfer im Alltag zu sein. Der drastische Rückgang bei den Absatzzahlen überraschte folglich sogar die meisten Experten.

Viertes Quartal 2022 mit 28,5 % Rückgang

Die weltweiten PC-Auslieferungen beliefen sich im vierten Quartal 2022 auf insgesamt 65,3 Millionen Stück, was einem Rückgang von 28,5 % gegenüber dem vierten Quartal 2021 entspricht, so die vorläufigen Ergebnisse von Beratungsunternehmen Gartner. Dies ist der größte vierteljährliche Lieferrückgang, seit Gartner Mitte der 1990er-Jahre mit der Beobachtung des PC-Marktes begann.

Die Erwartung einer weltweiten Rezession, die gestiegene Inflation und höhere Zinsen haben die PC-Nachfrage stark beeinflusst. Da viele Verbraucher bereits relativ neue PCs besitzen, die während der Pandemie gekauft wurden, schmälern die gestiegenen Preise jegliche Kaufmotivation. Folglich ist die Nachfrage der Verbraucher nach PCs auf den niedrigsten Stand seit Jahren gesunken.

Auch der Markt für PCs in Unternehmen wird von der sich abschwächenden Konjunktur beeinträchtigt. Die Käufer in Unternehmen verlängern ihre PC-Lebenszyklen und verschieben ihre Käufe, was bedeutet, dass der Geschäftsmarkt wahrscheinlich nicht vor 2024 wieder wachsen wird.

Gleichzeitig haben sich in der ersten Jahreshälfte 2022 höhere Lagerbestände aufgebaut, die zu einem weiteren Nachteil für den PC-Markt geworden sind. Das ehemals geringe Angebot, das durch die hohe Nachfrage und die Unterbrechung der Lieferkette bis 2021 verursacht wurde, verwandelte sich schnell in ein Überangebot, als die Nachfrage schnell und deutlich zurückging.

Table 1. Preliminary Worldwide PC Vendor Unit Shipment Estimates for 4Q22 (Thousands of Units)

Company 4Q22 Shipments 4Q22 Market Share (%) 4Q21 Shipments 4Q21 Market Share (%) 4Q22-4Q21 Growth (%) Lenovo 15,663 24.0 21,933 24.0 -28.6 HP Inc. 13,216 20.2 18,646 20.4 -29.1 Dell 10,884 16.7 17,280 18.9 -37.0 Apple 7,011 10.7 7,807 8.6 -10.2 ASUS 4,876 7.5 6,078 6.7 -19.8 Acer 3,589 5.5 6,104 6.7 -41.2 Others 10,051 15.4 13,447 14.7 -25.3 Total 65,292 100.0 91,296 100.0 -28.5

Notes: Data includes desktop and laptop PCs that are equipped with Windows, macOS and Chrome OS. All data is estimated based on a preliminary study. Final estimates will be subject to change. The statistics are based on shipments selling into channels. Numbers may not add up to totals shown due to rounding.

Source: Gartner (January 2023)

Lenovo weiterhin der größte Hersteller

Lenovo konnte zwar seinen Marktanteil von 24 % halten, verzeichnete aber den stärksten Rückgang seit Beginn der Beobachtung des PC-Marktes durch Gartner. Die Auslieferungen von Lenovo gingen in allen Regionen mit Ausnahme Japans zurück, in EMEA und Lateinamerika sogar um über 30 %.

Auch HP und Dell mussten jeweils einen historisch starken Rückgang hinnehmen. HP war am stärksten im EMEA-Markt betroffen, wo die Auslieferungen im Jahresvergleich um 44 % zurückgingen. Bei Dell wirkte sich vor allem die schwache Nachfrage auf dem Markt für Großunternehmen auf die Auslieferungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 aus.

Hohe Verluste in allen Regionen weltweit

Der US-amerikanische PC-Markt ist im vierten Quartal 2022 um 20,5 % zurückgegangen und verzeichnete damit das sechste Quartal in Folge einen Rückgang der Auslieferungen. Entsprechend dem Trend auf dem weltweiten PC-Markt haben sich sowohl die Ausgaben der Verbraucher als auch die der Unternehmen aufgrund der wirtschaftlichen Bedingungen verlangsamt.

Der PC-Markt in der EMEA-Region kämpfte sogar mit einem historischen Rückgang von 37,2 % im Jahresvergleich, der auf das Zusammentreffen von politischen Unruhen, Inflationsdruck, Zinserhöhungen und einer drohenden Rezession zurückzuführen ist.

Der APAC-Markt ohne Japan ging im Jahresvergleich um 29,4 % zurück, was hauptsächlich auf den Markt in China zurückzuführen ist. Während das vierte Quartal traditionell die Hochsaison für den chinesischen Markt für Business-PCs ist, führten die Haushaltskürzungen der chinesischen Regierung und die Ungewissheit über die sich ändernden Pandemie-Beschränkungen zu einem erheblichen Rückgang der PC-Nachfrage insgesamt.

Rückgang von 16,2 % im Jahresvergleich

Im Gesamtjahr 2022 wurden 286,2 Millionen PCs ausgeliefert, was einem Rückgang von 16,2 % gegenüber 2021 entspricht. Damit lagen diese deutlich unter 300 Millionen Stück, ähnlich wie zuletzt im Jahr 2019. Die PC-Branche hat in den letzten 11 Jahren ein sehr ungewöhnliches Auf und Ab erlebt.

Nach der außergewöhnlichen pandemiebedingten Wachstumsperiode zwischen 2020 und 2021 hat der Markt jetzt wieder einen eindeutigen Abwärtstrend begonnen, der bis Anfang 2024 anhalten wird. Vorher ist mit keiner Erholung zu rechnen, vor allem weil weiterhin eine hohe Inflation sowie wirtschaftliche Unsicherheiten für das Jahr 2023 erwartet werden.