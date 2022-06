Ratgeber Marketing: Erklärfilme als moderne Methoden in der Vermarktung

Wer Produkte oder Dienstleistungen vermarkten möchte, muss sich auch Gedanken über die Methoden machen. Klassische Marketing Methoden wie z.B. simple Online Werbung oder Anzeigen in Zeitungen sind längst nicht mehr zielführend und gehen meist in der Masse unter. Vor allem die Zielgruppe will erreicht werden und auch richtig angesprochen werden. In der Praxis ist es nicht sehr leicht, diese zu erreichen und überhaupt erst einmal zu identifizieren.

Sollte die Zielgruppe z.B. eine bestimmte Sportart oder ein Hobby sein, ist es möglich, dass über die sozialen Medien gegangen wird. Hier besteht die Option, dass schnell und einfach die passenden Wege identifiziert werden können, um die Zielgruppe anzusprechen. Neben Facebook, Instagram und TikTok gibt es natürlich auch noch Foren und anderen Communities im Internet, die genutzt werden können.

Häufig ist die Wahl des Mediums auch vom Alter der Zielgruppe abhängig. Jugendliche, die sich für Trends und Themen begeistern sind über andere Medien zu erreichen, als es z.B. beim Zielpublikum für Gartenprodukte der Fall ist.

Identifikation der Zielgruppe

Identifikation der Marketing Kanäle für die Zielgruppe

Zusammen mit einer Marketing Agentur können schnell und einfach passende Analysen vollzogen werden, um die Zielgruppe zu identifizieren und passende Wege zu finden, wie diese erreicht werden kann. Ferner hat eine Agentur bereits Erfahrung mit dem kompletten Prozess und ist in der Lage, diesen sehr schnell zu vollziehen und davon zu profitieren.

Erklärfilme: die Zielgruppe einfach und zügig erreichen!

Erklärfilme sind derzeit besonders angesagt, wenn es darum geht, dass die gewünschte Zielgruppe schnell und passend angesprochen wird. Kurze Videos mit einer Dauer von etwa 90 Sekunden sind eine ideale Möglichkeit, wie die Zielgruppe direkt angesprochen werden kann und wie z.B. ein Inhalt schnell und leicht vermittelt werden kann.

Ein großer Vorteil von Erklärfilmen (Hier mehr erfahren) besteht darin, dass man für sie nichts lesen muss. Wer Texte und Anzeigen im Internet liest, hat oftmals nach wenigen Sekunden keine Lust mehr, sich mit dem Inhalt zu befassen. Bei einem Erklärfilm ist dies anders, denn der Inhalt wird anschaulich und simpel dargestellt, so dass man als Zuschauer selbst nicht aktiv werden muss. Allein aus diesem Grund sind Erklärfilme eine ideale Möglichkeit, um eine Dienstleistung, ein Produkt oder einen Inhalt anschaulich zu erklären und jemandem näher zu bringen.

Erklärfilme sind häufig animiert (Beispiel der Stadt Bottrop) und können somit Zielgruppen jeden Alters ansprechen. Ziel ist es, dass eine Message kurz und prägnant formuliert wird. Es geht darum, dass optisch, aber auch verbal ein anspruchsvolles Paket geschnürt wird. Mit möglichst wenigen Worten soll das Interesse der Zielgruppe geweckt werden, die dann zu einer konkreten Handlung aufgefordert wird bzw. den Mehrwert eines Produktes oder einer Dienstleistung erkennen soll.

Warum lohnt es sich auf Profis im Marketing zu setzen?

Im Marketing sollte vieles den Profis überlassen werden. Produkte zu vermarkten und zu bewerben ist zwar aus der Sicht vieler Menschen interessant, jedoch dürften sich in der Praxis in den wenigsten Fällen die gleichen Erfolgsmuster einstellen, wie es bei einem Profi üblich ist. Wer sich für Marketing und Marketingprozesse begeistert, kann zusammen mit einer Agentur ein komplettes Marketing Konzept entwickeln.

Im Bereich der Erklärfilme ist es definitiv ratsam, wenn diese z.B. von einem echten Drehbuchautor geschrieben und vorbereitet werden, der in der Branche und vor allem aber auch mit der Materie sehr viel Erfahrung hat. Erklärfilme sind definitiv nur dann erfolgreich, wenn sie gut gemacht sind. Wenn es gelingt, die Zielgruppe innerhalb der ersten Sekunden zu erreichen und sehr schnell die passenden Worte und Bilder zu liefern ist die Wahrscheinlichkeit groß. Hinzu kommt der Umstand, dass Erklärfilme noch nicht so sehr von den Massen verwendet werden, wie es bei anderen Werbemitteln üblich ist.

Bevor ein Film entsteht, ist es ratsam, dass einige Basisinformationen zwischen der Agentur und dem Unternehmen ausgetauscht werden. Informationen zur Firma, zum Produkt oder zur zu bewerbenden Leistung sind besonders relevant. Auch die Storyline oder das Ziel des Filmes sollten diskutiert werden, um schnell auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und entsprechend in die richtige Richtung zu arbeiten. Die Agentur prüft den im Vorfeld durch das Unternehmen ausgefüllten Fragebogen und schaut, wie erfolgsversprechend die Vision ist.

Im Anschluss folgt ein Erstgespräch zwischen der Agentur und dem Unternehmen, um ein Konzept für den Film zu entwickeln. Erwartungen, Strategien sowie ein erster Entwurf werden besprochen, so dass es zügig mit dem Film losgehen kann. Der Zeitaufwand für den Kunden ist relativ überschaubar. In Summe ist mit einem Aufwand von etwa zwei Stunden zu rechnen – der Rest wird durch die Agentur erledigt, so dass in Kürze dein neuer Film bereitsteht.