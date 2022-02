rexx systems betreibt SaaS aus den Rechenzentren der noris network – Ein neuer Server pro Woche

rexx systems bietet umfassende Softwarelösungen für das Personalwesen – Software, die nur noch selten bei den Kunden installiert ist, sondern zu 90 Prozent als SaaS genutzt wird. Das Hamburger Unternehmen mit Niederlassungen in der Schweiz, Österreich und Schweden bietet Cloud Computing – wobei die Cloud in diesem Fall in inländischen Hochsicherheitsrechenzentren liegt. Zunehmend an Bedeutung gewinnt dabei der Rechenzentrumsdienstleister noris network.

Intuitiv zu bedienende, hochskalierbare Softwarelösungen in den Bereichen Bewerbermanagement, Talent Management und Human Resources sind es, mit denen die im Jahr 2000 gegründete rexx systems GmbH in über 20 Ländern bei Unternehmen jeder Größe überaus erfolgreich ist. Das Wachstum an Kunden zieht ein Wachstum an IT-Ressourcenbedarf nach sich. Ein neues Release lies den Bedarf 2017 besonders ansteigen – zufällig bot genau in diesem Moment die Nürnberger noris network AG ihre Dienste an. Der Betreiber von Hochsicherheitsrechenzentren in Nürnberg, München und Hof war bei rexx systems bereits bekannt und es wurde schnell klar, dass man sich dessen Ressourcen als zusätzliche Quelle für SaaS-Leistung bedienen würde. Bis dahin nutzte rexx systems zwei deutsche Rechenzentrumsdienstleister in Köln und Hamburg und ein extra Schweizer Rechenzentrum für die eidgenössischen Kunden.

Vom zusätzlichen Standbein … Die Inanspruchnahme der Ressourcen als zusätzliches Standbein anlässlich eines erhöhten Bedarfs stand zwar am Beginn der Kooperation, doch mittlerweile ist noris network der wichtigste Infrastructure-as-a-Service-Provider für rexx systems: 80 Prozent der SaaS-Nutzer der HR-Softwarelösungen werden aus den Rechenzentren von noris network bedient. rexx systems nutzt das »vDatacenter«, das heißt eine mit VMware virtualisierte Serverfarm. Über ein sicheres Portal kann der SaaS-Provider beliebig schalten und walten und Ressourcen in georedundanten Rechenzentren bereitstellen. »Wenn man Software als Service anbietet, muss man sehr flexibel skalieren können. noris network bietet mit seinen Cloud-Punkten ein sehr komfortables System: Damit müssen wir nicht bei Bedarf einzelne Leistungen dazu buchen. Wir haben ein Kontingent an Punkten, für das wir einfach Rechen- oder Speicherressourcen abrufen und nutzen, ohne dass irgendwelche Bestellungen, Angebote und Bestätigungen hin und her gehen müssen«, erläutert Christian Schmidt, IT-Administration bei rexx systems GmbH. »Und wir ändern ständig etwas – im Durchschnitt richten wir jede Woche einen neuen virtuellen Server ein.« Rund 200 virtuelle Server nutzt rexx systems inklusive der Testsysteme für ihre agile Softwareentwicklung. Neue Kundensysteme werden auf einem Template-Server angelegt und dann auf einen freien Server verschoben.

… zum wichtigsten Partner. Bei rexx systems schätzt man die Leistung, die noris network bietet. Als Beispiel nennt Christian Schmidt den im Vergleich zu den anderen Dienstleistern teilweise viermal schnelleren Storage sowie die höhere Verfügbarkeit. »Die Kommunikation ist hervorragend, noris network informiert uns aktiv und unmittelbar über alle Vorgänge und potenzielle Störungen – das ist leider in der Branche alles andere als selbstverständlich.« Weniger Ausfälle, bessere Kommunikation und höhere Leistung sind die Gründe, warum immer mehr von der IT bei rexx systems zu noris network wandert – auch die eigenen Systeme. »Die wenigen Server, welche für die Entwicklung noch im rexx-system-Headquarter in Hamburg stehen, werden sukzessive zu noris network migriert und der Betrieb übernommen, so dass der Fokus immer mehr auf die Weiterentwicklung von Software und Services gelegt werden kann«, sagt Schmidt. Das Setup von rexx systems wird durch eine hochverfügbare und fehlertolerante Firewall geschützt, die mit den steigenden Anforderungen mitwächst. Das Unternehmen hat lesenden Zugriff auf die Firewall und lässt Änderungen über das Ticketsystem von noris network ausführen, was prompt geschieht. Sehr schnell reagieren die Nürnberger auch bei einem zusätzlichen Service, den viele Anwender der HR-Software brauchen: Eine kurze Notiz mit dem Ansprechpartner reicht und ein Mitarbeiter von noris network meldet sich beim Endkunden zur Einrichtung eines VPN.

Zertifizierte Sicherheit. rexx systems bietet ein Gesamtpaket, um alle HR-Maßnahmen zu vereinfachen. Die rexx Suite kombiniert Bewerbungsmanagement (Recruiting), Human Resources und Talent Management. Es gibt Tools für Zeitmanagement und Fort- und Weiterbildung, Schnittstellen zu Stellenbörsen und zur Lohnabrechnung und vieles mehr. Wer dies als Cloud-Service nutzt, braucht maximalen Datenschutz. rexx systems wirbt damit, dass sie Hochsicherheitsrechenzentren nutzt und verweist auf die Zertifizierungen und Standards bei noris network. Das ISO-27001-Zertifikat auf der Basis von IT-Grundschutz war eine der Voraussetzung für die Wahl von noris network und hat gute Dienste geleistet, denn es hilft auch rexx systems und ihren Kunden bei den jeweils eigenen Zertifizierungen. Die Audit-erfahren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rechenzentrumsbetreibers helfen auf Wunsch auch bei Fragen zur Zertifizierung.

»Waren die Rechenzentren von noris network für uns anfangs nur ein zusätzliches Standbein, so sind sie jetzt die wichtigste Ressource für rexx-Suite as-a-Service. noris network hat sich durch äußerste Zuverlässigkeit, Transparenz und schnelle flexible Reaktionen ausgezeichnet – abgesehen davon, dass der Rechenzentrumbetreiber durch seinen hohen zertifizierten Sicherheitsstandard sowieso hervorragend als IaaS-Provider für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch unsere Kunden geeignet ist. Wir arbeiten gerne mit der noris network zusammen und verlagern auch immer mehr unserer eigenen IT in ihre Rechenzentren«, resümiert Christian Schmidt.