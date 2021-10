Robuster Industrie-Tablet-PC in XL

Der neue M133K besitzt den größten Full-HD-Monitor der Rugged Tablet-PC der M-Serie von TL Electronic. Der Industrie-PC lässt sich flexibel einsetzen: Im Automotive- und Outdoor-Bereich, in Kühlhäusern oder Klimakammern bis hin zur Festmontage am Roboter. Für die verschiedenen Anwendungsgebiete ist der leistungsstarke IPC rundum nach IP65 geschützt sowie schock-, vibrations- und sturzresistent nach MIL-STD-810G. Ebenso kann man das brillante, 33,8 cm (13,3 Zoll) große projiziert-kapazitive Multi-Touch-Display (PCAP) entsprechend der Bedienart Finger, Handschuh, Stift oder Regen flexibel einstellen. Als weiteres visuelle Feature punkten an der Gerätefront die frei konfigurierbaren Funktionstasten und die Front-Kamera. An der Rückseite gibt es einen praktischen Tragegriff und eine Rückkamera. Der leistungsstarke Core-i5-Prozessor der Kaby-Lake-Generation mit 2 × 2,5 GHz Taktrate macht den handlichen Rechner zu einem echten Allrounder. Dazu zählen auch die zahlreichen Schnittstellen hinter IP65-dichten Klappen. Hinter diesen befinden sich u.a. HDMI für den Anschluss externer Monitore, drei USB 2.0 zwei USB 3.0 und RS232. Über den SD-Card-Slot kann man den internen Speicher erweitern und über die RJ45 Netzwerkschnittstelle für Gigabit Ethernet lässt sich z.B. das Image-File aufspielen. Auf Wunsch integriert TL Electronic Barcode-, RFID- und SmartCard-Leser. Zusätzlich lassen sich 4G/5G Karten nachrüsten. Das umfassende Zubehör unterstreicht den modularen Charakter und rundet das Konzept der mobilen Bedien- und Datenerfassungsgeräte ab. Anwender erhalten auf Wunsch Ladestationen, Fahrzeug-, Trage- und Montagehilfen. Auch kundenspezifische Anpassungen der Tablet-PCs ermöglicht der Industrial-IT-Anbieter, z.B. spezielle Busschnittstellen sowie Lenkradhalterung und Dockingstation zur Fahrzeugdiagnose. Serienmäßig ausgestattet mit Windows XP Embedded sind die robusten Handhelds von TL Electronic kompatibel zu gängiger Anwendersoftware.

Die robusten Industrie-Tablet-PCs überzeugen auch hinsichtlich Ergonomie z.B. mit dem ausklappbaren Tragegriff, der sich auch zum Aufstellen nutzen lässt.