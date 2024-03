Security Solutions: Champions bestechen durch Innovation und Service

Die Bedrohungslage für Unternehmen in Sachen Cyberrisiken bleibt weiterhin prekär. So wird es unter anderem durch die rasante Entwicklung im KI-Bereich für Cyberkriminelle immer einfacher, Angriffe auf Unternehmen durchzuführen. Um sich gegen Cyberangriffe zu schützen, bietet eine Vielzahl von Security-Herstellern unterschiedlichsten Lösungen zum Schutz gegen Cyberbedrohungen an. Doch wie bewerten Security-Experten in den Unternehmen die Leistungen ihrer Security-Lösungen und der dahinterstehenden Hersteller? Aufschluss darüber geben die Ergebnisse der Anwenderbefragung »Professional User Rating: Security Solutions 2024« [1].

Jahr für Jahr sehen sich Unternehmen mit einer Verschärfung der Bedrohungslage für ihre IT- und Datensicherheit konfrontiert. Dabei entstehen nicht nur neue Bedrohungen, sondern auch Bekanntes kommt mit Hilfe neuer Angriffsmethoden verstärkt auf Unternehmen zu. Fortschritte in Schlüsseltechnologien, wie beispielsweise KI verändern die Art und Weise wie Cyberkriminelle sich Zugriff zu Unternehmensnetzwerken verschaffen. So können Cyberkriminelle zum Beispiel in Form von Large Language Models (LLM) noch schneller und einfacher Tools erstellen, mit denen sie Schwachstellen in IT-Systemen suchen und ausnutzen. Daher ist es von höchster Bedeutung, die eigenen Systeme mit den richtigen Lösungen zu schützen. Denn nur so können Cyberkriminelle aus dem eigenen Netzwerk ferngehalten werden. Um zu bestimmen, welche IT-Security-Lösungen die besten sind, hat techconsult in diesem Kontext mehr als 3.500 Security-Experten ihre eingesetzten Lösungen und deren Hersteller bewerten lassen.

Moderne Lösungen gegen neue Angriffsmethoden

Um sich gegen die dauerhaft steigende Cybergefahr wehren zu können, ist es für Unternehmen wichtig, nicht nur über Lösungen zu verfügen die ihre Funktion erfüllen. Im Zuge des KI-bedingten Fortschritts auch aufseiten der Cyberkriminellen, ist es von äußerster Wichtigkeit, moderne und innovative IT-Security-Lösungen einzusetzen, um sich dem entgegenzustellen. Die befragten Security-Experten sind sich dessen ebenfalls bewusst und bewerten die Innovationsfähigkeit der Security-Hersteller als wichtiges Merkmal. Sämtliche IT-Security-Hersteller, die als Champion ausgezeichnet wurden, erhielten durch die Security-Experten stark überdurchschnittliche Bewertungen ihrer Innovationsfähigkeiten. Diese betreffen nicht nur komplett neue Lösungen, sondern auch die stetigen Verbesserungen bereits bestehender Lösungen. Aus heutiger Sicht den stets bestmöglichen Cyberschutz zu erhalten, ist das, was sich alle Hersteller für ihre Kunden ins Pflichtenheft schreiben. Grundsätzlich wird dies auch von allen platzierten Herstellern erfüllt, wobei einige aus Sicht der Kunden besonders positiv auffallen.

Top-Hersteller punkten mit exzellentem Service

Die befragten Security-Experten heben den Service und Support der Security-Hersteller als wichtiges Merkmal hervor, das einen großen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit hat. Top-Hersteller verfügen allesamt über einen ausgezeichneten Service und Support, der sich bestens um die Kundenprobleme kümmert. Dabei spielen nicht nur die Erreichbarkeit des Service eine übergeordnete Rolle, auch die Kompetenz der Serviceberater und die Geschwindigkeit der Problembehebung werden von den Security-Experten hervorgehoben. Probleme mit der eingesetzten Security-Software können im schlimmsten Fall Lücken in der Sicherheitsstruktur aufreißen, die Cyberkriminelle für Angriffe nutzen können. Daher ist die schnelle und fachlich kompetente Behebung von Problemen durch die Security-Hersteller essenziell für ihre Kunden.

Neben der Innovationsfähigkeit und dem Support sind auch viele weitere Eigenschaften für eine ausgezeichnete Bewertung ausschlaggebend. Vor allem sind die Lösungen, die dafür sorgen, dass IT-Abteilungen durch ihren Einsatz entlastet werden oder über eine herausragende Benutzerfreundlichkeit verfügen, von den befragten IT-Experten zu Champions gekürt worden. IT-Security-Experten, die Lösungen von Champions im Einsatz haben, sind im Großen und Ganzen mit ihren eingesetzten Lösungen für IT-Sicherheit voll zufrieden. Das spiegelt sich vor allem in der Absicht wider, nicht nur die bereits eingesetzten Lösungen erneut zu erwerben und weiterzuempfehlen, sondern auch den Hersteller selbst für weitere Security-Produkte in Erwägung zu ziehen.

Raphael Napieralski, Analyst

[1] Für das PUR Security Solutions 2024 wurden mehr als 3.500 Anwendungsexperten aufgerufen, Anbieter und ihre Security-Lösungen zu bewerten. Mehr als 60 Kriterien in 14 Unterkategorien ermöglichen einen detaillierten Vergleich der Leistungsfähigkeit. https://www.techconsult.de/pur-s-2024