Strategische Partnerschaft von BeyondTrust und Ping Identity

Bereitstellung einer einheitlichen Identitätssicherheitsstruktur

Die Cybersicherheitsunternehmen BeyondTrust und Ping Identity haben eine strategische Partnerschaft zur Bereitstellung einer einheitlichen Identitätssicherheitsstruktur vereinbart. Mit der Kombination ihrer Lösungen ermöglichen sie die Automatisierung und Orchestrierung von Zugriffsentscheidungen zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Identitäten.

Durch Integration von Privileged Access Management (PAM), Identity and Access Management (IAM) und Identity Governance and Administration (IGA) in einem KI-gesteuerten Framework unterstützen beide Partner ihre Kunden dabei, digitale Identitäten und geschäftliche Zugänge dauerhaft zu überprüfen und abzusichern. Auf diese Weise können Organisationen ihre Zero-Trust-Initiativen stärken, Identity-Governance-Prozesse straffen und die sichere Umsetzung unter Einsatz von Agentic AI beschleunigen.

Sicherheitslösungen von BeyondTrust und Ping Identity im AWS Marketplace

Die Lösungen von BeyondTrust und Ping Identity sind ab sofort als Bundle im AWS Marketplace abrufbar, womit AWS-Kunden schnellen Zugriff auf die einheitliche Identitätssicherheitsstruktur erhalten. AWS Marketplace ist ein kuratierter digitaler Katalog mit tausenden Softwareprodukten von Drittanbietern, die sich leicht finden, testen, kaufen und über Amazon Web Services (AWS) bereitstellen lassen. Kunden können Paketlösungen entdecken und erwerben, die auf spezifische Branchen und Anwendungsfälle zugeschnitten sind und mehrere Produkte und Dienstleistungen umfassen. Das gemeinsame Lösungsangebot ist auch über designierte BeyondTrust- und Ping Identity-Integrationspartner im Rahmen des neu angekündigten Multi-Produkt-Private-Offer-Programms verfügbar.

Die Integration von BeyondTrusts branchenführenden Lösungen Remote Support, Privileged Remote Access, Endpoint Privilege Management und Identity Security Insights mit Ping-Identity-Technologien für erweiterte Authentifizierung, Verwaltung und Da-Vinci Orchestrierung bietet Organisationen mehrere Vorteile:

Zugangskontrolle und erweiterte Produktivität: Kontextgesteuerter Just-in-Time-Zugriff und adaptive Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) auf Basis von Risikomerkmalen in Echtzeit.

Kontextgesteuerter Just-in-Time-Zugriff und adaptive Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) auf Basis von Risikomerkmalen in Echtzeit. Einheitliches Identity- und Privileged-Access-Management: Automatisierung von Joiner-Mover-Leaver-Prozessen (JML) zur Risikominimierung und Offboarding-Sicherheit.

Automatisierung von Joiner-Mover-Leaver-Prozessen (JML) zur Risikominimierung und Offboarding-Sicherheit. Automatisierte Reaktion auf Bedrohungen und Beendigung von Sitzungen: Auslösung von DaVinci-Workflows über BeyondTrust Insights für sofortigen Widerruf von Sitzungen und Rotation der Zugangsdaten.

Auslösung von DaVinci-Workflows über BeyondTrust Insights für sofortigen Widerruf von Sitzungen und Rotation der Zugangsdaten. Verwaltung von KI-Agenten und nicht-menschlichen Identitäten: Durchsetzung von Least-Privilege-Vorgaben, Einwilligungs-Workflows und kontinuierliche Überwachung digitaler Assistenten und Servicekonten.

Keine Datensilos: Integration von PAM, IAM und IGA in abgestimmter, KI-gesteuerter Sicherheitsstruktur

»In klassischen Identitätssicherheitsarchitekturen arbeiten PAM, IAM und IGA weitestgehend getrennt voneinander in Datensilos, wobei jeweils nur ein Teilbereich der Identitätslandschaft adressiert wird«, bemerkte Jim Ortbals, Senior Vice President of Global Partner Ecosystems bei BeyondTrust. »Mit dem Aufstieg von KI-Technologien unterbindet dieser fragmentierte Ansatz die für Organisationen erforderliche, einheitliche Sicht und Kontrolle. Unsere Partnerschaft mit Ping Identity fasst die Verwaltung von Privilegien und digitalen Identitäten sowie ihre sichere Authentifizierung in einem einzigen und automatisierten Framework zusammen. Das ermöglicht eine höhere Transparenz zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit durch Automatisierung und Absicherung jeder menschlichen oder maschinellen Identität.«

»Unternehmen benötigen Identitätssysteme, die ebenso anpassungsfähig und intelligent sind wie die zu schützenden Umgebungen«, ergänzte Loren Russon, Senior Vice President of Product & Technology bei Ping Identity. »Durch die Orchestrierungs- und Authentifizierungsfähigkeiten von Ping in Kombination mit BeyondTrusts marktführendem Privilege Management liefern wir eine einheitliche Lösung zur Vermeidung von Datensilos, Reduzierung der Komplexität und Stärkung von Zero-Trust-Strategien vom Endpunkt bis zur Cloud. Gemeinsam schaffen wir eine skalierbare Identitätssicherheitsarchitektur, die Risiken reduziert, kontrollierte Zugriff beschleunigt und den Wert bestehender Investitionen maximiert.«

Weitere Informationen sowie Evaluierungsmöglichkeiten sind hier abrufbar: https://www.beyondtrust.com/products/integrations/ping .