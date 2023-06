Studie: Investition in Effizienz zahlt sich aus

Dass sich eine Investition in eine IT- und TK-Dokumentationslösung für das Management komplexer Infrastrukturen lohnt, zeigt eine Studie von FNT zusammen mit Research in Action. Ein Beispielunternehmen konnte demnach nach drei Jahren einen ROI von 326 Prozent realisieren.

Die Herausforderungen im IT-Infrastrukturmanagement werden nicht kleiner: Die technische Komplexität wird größer, die Betriebsbudgets bleiben bestenfalls gleich und kompetente Fachkräfte sind zunehmend Mangelware. Gleichzeitig sind die Erwartungshaltungen an die Qualität der Services, die auf der Infrastruktur betrieben werden, unverändert hoch. Die Geschwindigkeiten beim Rollout neuer Infrastruktur-Elemente, bei der Umsetzung von Changes im Rechenzentrum und der Netzwerkverkabelung sind ein entscheidender Erfolgsfaktor. Effizienzsteigerungen bei allen am Infrastrukturmanagement beteiligten Prozessen bieten einen wichtigen Hebel dafür. Bei vielen Firmen ist das Potenzial vorhanden: FNT hat gemeinsam mit dem unabhängigen Analystenhaus Research in Action in einer Studie untersucht, wo sich durch den Einsatz einer IT- und TK-Dokumentationslösung Arbeitszeit und Technikkosten im Management der IT- und Netzwerkinfrastruktur großer Unternehmen einsparen lassen. Für ein beispielhaftes Unternehmen konnte bei einer Investition von 510.000 € eine Einsparung von 2,17 Mio. € nach drei Jahren erwirtschaftet werden. Das entspricht einem ROI von 326 Prozent. Die typische Amortisationszeit liegt bei unter 18 Monaten.

Die Studie belegt, dass durch den Aufbau einer zentralen IT-Dokumentation als digitaler Zwilling der IT-Infrastruktur nahezu alle IT-Vorgänge deutlich beschleunigt und verschlankt werden. Je größer der Informationsbedarf ist, um so deutlicher die Entlastung ‒ auch für die vorhandenen Fachkräfte. Das größte Einsparpotenzial liegt mit 47 Prozent des Gesamteinsparvolumens bei der Planung und Umsetzung von komplexen Change-Vorgängen an der Server- und Storage-Infrastruktur. Ohne genaue Kenntnis der Infrastruktur, wie sie eine IT-Dokumentationslösung wie die FNT Command Platform ermöglicht, sind hierfür häufig umfangreiche Bestandsanalysen notwendig, die die Mitarbeitenden viel Zeit kosten. Hinzu kommt, dass die korrekte Ausführung der Changes oft nur schwer zu steuern und zu kontrollieren ist. Diese Prozesse werden durch Funktionen zur Planung der Veränderungen sowie zur Steuerung der Technikteams wesentlich effizienter und weniger fehleranfällig.

»Eine IT-Dokumentations- und Infrastrukturmanagementlösung wie die FNT Command Platform löst viele Probleme auf einmal: Sie entlastet die IT-Fachkräfte, nimmt den Druck von der HR-Abteilung, senkt das IT-Budget, beschleunigt Change-Vorgänge, steigert die Qualität von Arbeitsergebnissen und macht damit ein Unternehmen fit für die Zukunft«, resümiert Carsten Wreth, CEO der FNT GmbH.