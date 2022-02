Technologie-Upgrade für Premiumfilialist SØR durch Roqqio

Nicht nur der neue Eigentümer Bonavest sorgt in den 24 deutschlandweiten Filialen von Premium-Modespezialist SØR für frischen Wind, auch die Unternehmens-IT erfährt ein Upgrade – mit Hilfe von Softwareanbieter Roqqio. Die Automatisierung bei der Nachbestückung von »Never out of Stock«-Artikeln (NOS), eine schnellere Abwicklung von Bestellungen durch die Anbindung von Lieferanten oder Funktionen wie Click & Collect sind einige der Neuheiten, die zukünftig die Omnichannel-Strategie des Modefilialisten unterstützen.

»Der SØR-Kunde hat in den letzten 20 Jahren viel in sein privates Umfeld investiert. Bei diesem Gedanken haben wir angesetzt und wollen ihm auch ein neues Einkaufserlebnis in der SØR-Welt verschaffen«, sagt Oliver Lübbenjans, Managing Director des Unternehmens. »Ein weiterer Ansatz ist, jüngere Kunden hinzuzugewinnen. Dazu gehört für uns, ein moderneres Verkaufen am Point of Sale anzubieten, z. B. mit Omnichannel-Prozessen, wie Click & Collect oder Click & Reserve.«

Neuausrichtung mit Automatisierung

In den Filialen wurde der Automatisierungsgrad erhöht, was die Nachbestückung von NOS-Artikeln maßgeblich vereinfacht. Dabei kommunizieren die Roqqio-Systeme bei SØR selbständig mit denen der Stammlieferanten und veranlassen nach vorgegebenen Parametern bestimmte Nachbestellungen. Aber auch einzelne Order sollen grundsätzlich schneller realisiert werden. Beabsichtigt ist eine konsequente Anbindung aller Lieferanten via EDI, um den elektronischen Datenaustausch zu gewährleisen. Dieser sorgt bei verschiedenen Kommunikationsprozessen im Handel für weniger Papier, Zeitersparnis, mehr Datentransparenz sowie eine sicherere Abwicklung und wird vom Roqqio Warenwirtschaftssystem vollständig unterstützt.

Technische Modernisierung in Filialen

Unter anderem in den Stores in Berlin, Hamburg und Frankfurt arbeiten die Online-Kassensysteme ab sofort nach neuesten Standards. Mitarbeiter können Kunden- und Produktdaten problemlos abrufen, Konsumenten in der Filiale online bestellte Ware aushändigen und bezahlen lassen oder sie zu weiteren, passenden Produkten beraten. Die ersten Schritte beim Technologie-Upgrade sind bei SØR bereits umgesetzt und live. »Dank der engen und dynamischen Zusammenarbeit mit dem Team von Roqqio wurden die umfangreichen Projektanforderungen auch in der Kürze der Zeit erfolgreich gemeistert«, sagt Lübbenjans.

Mit SØR wird Bonavest zum Multilabelfilialisten, vertreibt eigene sowie Fremdware und hat direkten Kundenkontakt. Die Omnichannel-Strategie, die das Unternehmen verfolgt, erfordert eine noch tiefergehende Unterstützung der Handelsprozesse. Einen großen Teil decken die Roqqio-Systeme bereits ab. »Wir sind mit SØR auf einen Stand von Roqqio gegangen, der sehr viel ermöglicht. Nun wollen wir weitergehen und die renovierten Stores auch technisch auf einen Stand bringen, mit dem wir SØR komplett ins neue Zeitalter holen.