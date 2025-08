TechTalk: Darum wird Research Data Management zunehmend wichtiger

Ein duales Videointerview kommt nicht allzu oft vor. Geschehen ist es auf der ISC High Performance 2025 am Stand der NEC Corporation. Dort trafen wir uns mit Oliver Tennert und Michael Wirth, um mit beiden darüber zu sprechen, warum die ISC nach wie vor wichtig für NEC ist. Und was es mit Research Data Management auf sich hat, haben wir ebenfalls erfahren.



Warum ist die ISC High Performance nach wie vor wichtig für NEC?

Die ISC High Performance ist für uns die wichtigste HPC-Veranstaltung in Europa. In den nächsten vier Tagen spielt einfach hier die HPC-Musik.

Alle unsere Kunden sind da, unsere Konkurrenz ist da, unsere Partner sind da, und wenn man einfach wissen will, was es Neues im HPC-Markt gibt, dann muss man einfach über diese Zeit hier sein. Das ist für uns ganz selbstverständlich.

Für uns sind die neuen technischen Produkte auch unserer Partner relativ wichtig. Wir gucken, wie die Technologie sich weiterentwickelt und HPC ist ein sehr weitläufiges Thema. Da gehört künstliche Intelligenz dazu, da gehört aber auch klassisches HPC, Computer-Aided Engineering, wie wir immer gesagt haben, dazu. Auch die Vielfalt an Anwendungsfeldern spiegelt sich hier im Portfolio unserer Partnern wieder und für uns ist es einfach wichtig zu sehen, wie der Markt sich entwickelt und was es auf Neues gibt auf Kundenseite.



Was hat es denn mit Research Data Management genau auf sich?

Research Data Management, das ist das Management von Forschungsdaten. Viele Organisationen haben ihre Daten über die Jahre über eine Vielzahl von Storage-Systemen verteilt. Diese Daten müssen jetzt Analyse-zugänglich gemacht werden und genau ein solches System, eine solche Lösung stellen wir hier auf der ISC vor.

Das System ist in der Lage, über alle möglichen Storage-Systeme alle Dateien anzuschauen und in diese Dateien hineinzuschauen, um zu sehen, was sich darin versteckt. Die eingebetteten, die internen Metadaten dieser Files zu indizieren und damit einfach Analyse zugänglich zu machen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine riesige Anzahl von Bildern und Sie suchen alle Bilder, die im Oktober 2018 gemacht wurden und die eine bestimmte Auflösung haben. Das System ist in der Lage, in der kürzesten Zeit Ihnen diese Informationen und viele andere bereitzustellen.