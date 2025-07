TechTalk: Das verbindet die künstliche Intelligenz mit HPC

Was hat es mit der Verbindung von HPC und der künstlichen Intelligenz genau auf sich, und wie kommt Amazon Web Services (AWS) dabei ins Spiel? Diese zwei Fragen haben wir auf der ISC High Performance 2025 an Ian Colle gerichtet. Da AWS keinen eigenen Stand auf der Konferenz hatte, haben wir unser Videogespräch im nahegelegenen Park geführt. Das Ergebnis ist dieses gut 2-minütige Interview.



What is the connection between Al and HPC?

What we see these days is a real convergence between AI infrastructures and HPC infrastructures. In fact, many believe that AI is simply just another HPC workload as opposed to traditional scientific workloads that have been run on HPC infrastructures for some time now.

Now we have these large language model processing that is being run on similar infrastructures. And so we see customers that don’t want to have one pool of resources for doing AI and one pool of resources for doing high performance computing and do them in different ways. They really want to have a consolidated infrastructure.

One example we see in that area of combined infrastructures is with our customer Eli Lilly, where they’re doing drug discovery. And so what they’re doing is trying to go through the large sample of potential molecular sequences to treat hard-to-treat cancers. Therefore, they want to narrow that down. And so they’re doing a combination of machine learning and high performance computing and computational flows to really calculate what are the most likely substances to treat those cancers.



How does AWS come into this ”game“?

So AWS really allows customers to dynamically scale their workloads up and down. So we have many services from our Kubernetes service to our parallel cluster computing service that offer the ability for customers to tailor their infrastructure specifically to their workloads. And they don’t have to have one-size fits-all-computing. They’re able to have an infrastructure that’s bespoke for the specific workload they’re trying to accomplish. And then they can tear it down after dynamically allocating it.

One customer that we see really enjoying the flexibility of that elastic infrastructure is Ferrari, where they’re using the elastic AWS infrastructure to design their next generation of sports cars and to ensure that they’re aerodynamically sound as well as gas efficient.

Deutsche Übersetzung



Was ist die Verbindung zwischen KI und HPC?

Heutzutage erleben wir eine echte Konvergenz zwischen KI-Infrastrukturen und HPC-Infrastrukturen. Tatsächlich glauben viele, dass KI einfach nur ein weiterer HPC-Workload ist, im Gegensatz zu den traditionellen wissenschaftlichen Workloads, die schon seit einiger Zeit auf HPC-Infrastrukturen ausgeführt werden.

Jetzt gibt es diese großen Sprachmodellverarbeitungen, die auf ähnlichen Infrastrukturen ausgeführt werden. Wir sehen also Kunden, die nicht nur einen Ressourcenpool für KI und einen Ressourcenpool für High Performance Computing haben wollen und diese auf unterschiedliche Weise nutzen. Sie wollen wirklich eine konsolidierte Infrastruktur haben.

Ein Beispiel für kombinierte Infrastrukturen in diesem Bereich ist unser Kunde Eli Lilly, der in der Arzneimittelforschung tätig ist. Das Unternehmen versucht, die große Zahl potenzieller molekularer Sequenzen zur Behandlung schwer behandelbarer Krebsarten zu durchforsten. Daher wollen sie diese eingrenzen. Dazu wird eine Kombination aus maschinellem Lernen, Hochleistungsrechnen und Berechnungsabläufen eingesetzt, um zu berechnen, welche Substanzen sich am ehesten zur Behandlung dieser Krebsarten eignen.



Welche Rolle spielt AWS in diesem „Spiel“?

AWS ermöglicht es den Kunden, ihre Arbeitslasten dynamisch nach oben und unten zu skalieren. Wir haben also viele Services, von unserem Kubernetes-Service bis hin zu unserem parallelen Cluster-Computing-Service, die den Kunden die Möglichkeit bieten, ihre Infrastruktur speziell an ihre Arbeitslasten anzupassen. Und sie müssen nicht auf eine Einheitsgröße zurückgreifen. Sie sind in der Lage, eine Infrastruktur zu nutzen, die auf die spezifische Arbeitslast zugeschnitten ist, die sie zu bewältigen versuchen. Und nach der dynamischen Zuweisung können sie diese wieder herunterfahren.

Ein Kunde, der die Flexibilität dieser elastischen Infrastruktur wirklich zu schätzen weiß, ist Ferrari. Das Unternehmen nutzt die elastische AWS-Infrastruktur, um die nächste Generation von Sportwagen zu entwerfen und sicherzustellen, dass sie aerodynamisch optimal und spritsparend sind.