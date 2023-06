Tiermedizin Reloaded: Berliner Startup kümmert sich um vierbeinige Millennial-Babys

In Deutschland erfreuen sich Haustiere zunehmender Beliebtheit, besonders in der Hauptstadt. Die Mehrheit davon gehört dabei mittlerweile jungen Menschen im Alter von 25 bis 40 Jahren. Laut einer Studie bevorzugen fast 60 Prozent dieser Altersgruppe, auch bekannt als Millennials, einen Hund anstelle eines Kindes. Um den Bedürfnissen dieser neuen Generation von Tierbesitzern gerecht zu werden, bieten das Berliner Startup »Rex« nun eine zeitgemäße Allround-Lösung, die die Tiermedizin revolutioniert. Die Plattform kombiniert umfassende digitale Funktionen – von Terminbuchung bis hin zu Video-Calls – mit einem optimierten Besuchererlebnis. Dieses wird durch überdurchschnittliche medizinische Beratung und höchsten Komfort in den Praxen abgerundet. Jonathan Loesing, CEO und Co-Founder der Anwendung, erklärt, wie sein Unternehmen neue Standards in der Tiermedizin setzt und den Markt mit digitalen Patientenakten und Co. revolutioniert.

Haustiere werden in Deutschland immer beliebter: Seit 2010 hat sich laut dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe die Anzahl der Hunde und Katzen in Deutschland auf 27 Millionen mehr als verdoppelt. Insbesondere in der Hauptstadt war während und seit der Pandemie ein regelrechter Haustier-Boom zu verzeichnen. Die Zusammensetzung der Gruppe der Haustierbesitzer hat sich ebenfalls verändert, wobei die meisten Haustiere in Deutschland Menschen im Alter zwischen 25 und 40 Jahren gehören. Eine Studie von Consumeraffairs erläutert, dass knapp 60 Prozent dieser Bevölkerungsgruppe, der Millennials, lieber einen Hund als ein Kind haben möchten [1]. Wenn es um die Gesundheit ihres flauschigen Baby-Ersatzes geht, scheuen junge Tier-Eltern keine Kosten. Knapp die Hälfte der Millennials würde einen zweiten Job annehmen, um für Arztkosten aufzukommen. Viele sind jedoch ratlos, wenn es darum geht, einen zuverlässigen Veterinär zu finden. Zunehmend schließen Tierpraxen in Berlin, die Terminfindung ist schwerfällig und nicht an den dynamischen Alltag junger Arbeitnehmer angepasst. Auf genau diese Bedürfnisse der neuen Tierbesitzergeneration antwortet das Startup »Rex«. Es ist die erste Allround-Lösung aus dem Bereich der Tiermedizin in Deutschland. Mit überdurchschnittlichem medizinischen Qualitätsversprechen und modernen Praxen vor Ort kombiniert das Unternehmen von Jonathan Loesing und Julian Lechner alle Vorteile der Digitalisierung: von Online-Termin-Buchung über digitale Kundendatensammlung bis hin zu Video-Calls von der Couch aus. »Die Idee entstand aus der Vision heraus, frischen Wind in die Tiermedizin zu bringen, durch ein Angebot, das deutlich moderner, digitaler und zugänglicher ist als konventionelle Tierarztpraxen«, erklärt Jonathan Loesing, CEO und Co-Founder der Plattform. Auf diese Weise bedient sein Unternehmen eine ganze Generation an Vierbeiner-Eltern und schafft neue, langersehnte Standards in der Tiermedizin.

Junge Haustierbesitzer möchten optimiertes UX-Design und schönes Ambiente

»Die tiermedizinische Branche in Deutschland lässt zu wünschen übrig und hinkt der Humanmedizin deutlich hinterher«, erkennt der Co-Founder Jonathan Loesing schon früh in seiner Laufbahn. Dabei wächst der Markt kontinuierlich: immer mehr junge Paare schaffen sich ein Haustier an. Diese neue Generation an Tierhaltern hat hohe Ansprüche an die Versorgung ihrer haarigen Familienmitglieder. Zudem bringen sie hohe Ansprüche an den digitalen Auftritt und die Flexibilität ihrer Dienstleister mit. Von Lebensmittellieferungen über Car Sharing bis hin zur Wellness-Terminbuchung sollen Dienstleistung leicht buchbar sein. »Für urbane Millennials ist alles nur einen Klick entfernt«, erläutert Loesing. Die digitale Infrastruktur seiner Plattform ermöglicht nun auch Tierpflege in wenigen Schritten. »Termine können online gebucht und verwaltet werden, Rechnungen werden per Mail versendet, Impferinnerungen ploppen auf dem Smartphone auf und für die kleinen Sorgen muss man nicht mal das Haus verlassen«, erläutert der Rex-Gründer und fährt fort: »Eine Beratung durch ExpertInnen kann man sich ganz bequem per Video-Call auf der Couch einholen. Gerade bei akuten Beschwerden ist das von Vorteil.« Die Online-Präsenz der Plattform wird durch das zeitgemäße Design der Website abgerundet, auf der Nutzer mit klaren Handlungsaufforderungen, einfachen Auswahlmöglichkeiten und humorvollen Fotos ihr Anliegen bequem bearbeiten können.

Wenn der Besuch beim Tierarzt zum Wellness-Termin wird

Besonderen Wert legen die Gründer Jonathan Loesing und Julian Lechner auf das Besucher-Erlebnis, welches von Anfang an sehr komfortabel gestaltet ist. Die Tierbesitzer haben die Möglichkeit, online einen Termin zu vereinbaren, ohne der bei anderen Praxen oft sehr begrenzten Öffnungszeiten anrufen zu müssen. Bei der Onlinebuchung können die Vierbein-Eltern ihr Anliegen detailliert schildern und alle relevanten Informationen zu ihrem Haustier angeben. Das spart wertvolle Zeit in der Praxis, in der die Patienten somit in der Regel sofort betreut werden können. »Sollte während des Termins ein medizinisches Problem festgestellt werden, erklären unsere Ärzte auf verständliche Weise verschiedene Behandlungsoptionen einschließlich der damit verbundenen Kosten«, so Loesing. Auch Nachsorge per Video lässt sich bei Rex problemlos arrangieren. Das war den Gründern besonders wichtig, um den oftmals vielbeschäftigten Tierbesitzenden entgegenzukommen. »Junge Menschen stehen meist am Anfang ihrer Karriere. Der Gang zum Kontrolltermin kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen – mit unserem digitalen Ansatz umgehen wir den Zeitaufwand und ersparen den Vierbeinern den Stress«, so der Rex-Mitbegründer weiter. Auch die hochwertigen Praxen mit modernem Innendesign, getrennte Warteräume für Hund und Katze sowie Snacks und Spielzeuge für die Bespaßung. Das spiegelt sich im überdurchschnittlich positiven Google-Rating wider. Dabei wird besonders die Freundlichkeit des Personals, die Einfachheit der Terminbuchung, das Design der Praxen und allen Dingen voraus der hohe Anspruch der medizinischen Behandlung positiv hervorgehoben.

Ein Angebot für alle zwei- und vierbeinigen Digitalnomaden

Die digitale Infrastruktur optimiert nicht nur die Nutzererfahrung der Plattform, sondern bringt einen anderen zentralen Vorteil für die zunehmend mobile Lebensweise von Tiereltern. Die Datenerfassung erfolgt elektronisch und wird gebündelt in der Rex-Datenbank gespeichert. »Behandlungsinformationen sind also von überall abrufbar – zu jedem Termin in jeder Praxis von Rex liegen den Behandelnden so alle relevanten Informationen zum Patienten vor«, erklärt Jonathan Loesing. Auf diese Weise können seine Praxen ihr Qualitätsversprechen zuverlässig halten. Die Plattform geht aber noch einen Schritt weiter und arbeitet an einer elektronischen Patientenakte. »In Zukunft können Kunden online in Ihrem Rex-Account die ganze Besuchs-Historie einsehen, inklusive Befunden, Behandlungen, Medikamenten, Laborergebnissen, Röntgenbildern und vielem mehr«, erläutert Loesing. Ebenso wie Flugtickets oder Kreditkarten werden diese Daten somit jederzeit einsehbar sein. Rex bedient mit seinen Funktionen also eine wachsende, anspruchsvolle Zielgruppe – und setzt damit keinen neuen, sondern den ersten Standard für Tierpraxen.

Über Rex

Rex ist ein 2021 in Berlin von Jonathan Loesing und Julian Lechner gegründetes Startup. Rex betreibt einerseits eigene, moderne, technologiegestützte Tierarztpraxen. Andererseits bietet Rex auch eine digitale Plattform für Haustierbesitzer für Tierarzttermine, Telemedizin und eine elektronische Patientenakte. Schwerpunkt bei Rex liegt auf einer angenehmen Kundenerfahrung, digitalisierten Prozessen und erstklassiger tierärztlicher Versorgung. Das Unternehmen hat bereits über fünf Millionen Euro von Investoren eingesammelt und strebt an, den Markt für tierärztliche Versorgung zu digitalisieren und effizienter zu gestalten. Mehr Informationen auf https://www.rex.app/ .

