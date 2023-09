Treueaktion für Lieferanten: simple system startet Kampagne zur Neukundenakquise für NextGen

E-Procurement-Plattformen leisten einen enormen Beitrag zur Reduzierung der Prozesskosten im indirekten Einkauf von Unternehmen. Vor allem Lieferanten profitieren davon, ihr Produktportfolio automatisch einem größeren Kundenstamm über standardisierte Schnittstellen anbieten zu können. Allerdings fallen dabei auch immer Provisionen für die Betreiber an. simple system möchte mit der Treueaktion die Lieferantenbeziehungen weiter festigen, denn langfristig starke Einkäufer-Lieferanten-Beziehungen sind für beide Seiten ein entscheidender Vorteil für wirtschaftlichen Erfolg.

Anzeige

Daher ruft simple system die Treueaktion »Gemeinsam wachsen – Kunden einladen und profitieren« ins Leben, mit der Lieferanten ab sofort über die Website von simple system neue Kunden für die NextGen Plattform anwerben können. Neben den Vorteilen der neuen Plattform für die Lieferanten (zum Beispiel die Nutzung bestehender Kataloge und Preisgestaltungen für neue Kunden) spart der Lieferant ein ganzes Jahr lang die sonst fällige Provision auf die Umsätze mit diesem Kunden. Das stellt einen besonderen Anreiz dar, denn der Lieferant steigert durch die wegfallenden Provisionen seinen Gewinn.

Lieferanten haben dabei zwei Möglichkeiten: Zum einen können sie über ein Formular auf der Website den Kunden auf die NextGen Plattform einladen und dabei ihre eigene simple system ID angeben, damit der Neukunde ihnen zugeordnet werden kann. Ab der ersten Bestellung des Neukunden profitiert der Lieferant bereits von der entfallenen Umsatzprovision. Zum anderen kann ein Lieferant einen Kunden direkt an simple system für eine Demo verweisen, sollte dieser tiefere Fragen oder besondere Anforderungen an das E-Procurement-System haben. »Unsere erfahrenen Consultants unterstützen dann die Vertriebstätigkeiten und helfen bei der Akquise. Der Lieferant vereinbart dafür mit dem Kunden lediglich einen Termin für eine Vorführung, den Rest übernimmt unser geschultes Team. So hat der Lieferant möglichst wenig Aufwand auf seiner Seite und kann seine Ressourcen für andere wichtige Tätigkeiten einsetzen«, führt Sebastian Wiese, Geschäftsführer der simple system GmbH, aus. Nach erfolgreichem Onboarding wird dem Lieferanten auch für diesen Kunden die Provision auf den Umsatz erlassen.

Die Vorteile für Lieferanten im Überblick:

Digitalisierung der Kundenbeziehung

Alle Bestellungen von Kunden über eine Schnittstelle

Hoheit über Kundenbeziehungen bleibt beim Lieferanten

Entfallen der Provision für die Laufzeit von einem Jahr

Vertriebsunterstützung durch den Support und E-Consultants von simple system

Weitere Informationen zum Ablauf des Treueprogramms und den Voraussetzungen gibt es hier: https://company.simplesystem.com/lieferanten/kunden-werben