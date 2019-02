Unicorns: Wo die Einhörner herkommen

326 nicht börsennotierte Unternehmen werden laut CB Insights aktuell mit einer Milliarde US-Dollar oder mehr bewertet. 156 dieser sogenannten Einhörner (engl. Unicorns) kommen aus den USA. Weitere 92 sind in China beheimatet. Auch hierzulande gibt es mittlerweile neun Unternehmen mit Einhorn-Status. Neu in die Liste aufgenommen wurde zuletzt die Online-Bank N26 (2,7 Milliarden US-Dollar), das Berliner Reise-Start-up Goeuro und der Online-Modehändler About You (jew. 1 Milliarde US-Dollar). Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/7002/wo-die-einhoerner-herkommen/