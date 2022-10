Einen festen Stellenwert im Arbeitsalltag hat mittlerweile Remote-Arbeit eingenommen. In den meisten Fällen zeichnet sich bereits ab, dass Fernarbeit auch nach der Pandemie in den Unternehmen bleibt. Es gilt nicht nur, den Mitarbeitern die Möglichkeit dazu zu geben, aus der Ferne zu arbeiten. Vielmehr sollten Unternehmen den Fokus darauf setzen, ihren Arbeitskräften die beste Lösung an die Hand zu geben, um von überall aus produktiv zu arbeiten.

Unternehmen können mit Telearbeit nur dann erfolgreich sein, wenn sie entscheidende Investitionen in Remote-Work-Tools tätigen, um die Leistung der Mitarbeiter auch dann zu maximieren, wenn sie nicht im Büro sind. Neben Collaboration-Tools zählen insbesondere Cloud-Dienste zu den entscheidenden Faktoren für die Fernarbeit. Doch darüber hinaus gibt es weitere Technologien wie VDI (Virtual Desktop Infrastructure), die Admins zur Verbesserung der Fernarbeit-IT eines Unternehmens einsetzen können.

Anzeige

Durch VDI erhalten Mitarbeiter eines Unternehmens, schnell und sicher Access auf das firmeninterne Netzwerk. Das erleichtert IT-Administratoren die Arbeit, allen Mitarbeitern gleichzeitig Remote-Zugriff auf dieselbe IT-Seite zu gewährleisten, wenn diese von zu Hause arbeiten. Laut des Hernstein Management Reports werden künftig durchschnittlich zwei von fünf Arbeitstagen ins Homeoffice verlegt [1]. Das bestätigen 39 Prozent der befragten Führungskräfte aus Österreich und Deutschland. Aktuell verbringen Arbeitnehmer circa die Hälfte der Arbeitszeit remote, dabei waren es vor der Corona-Pandemie nur etwa 15 Prozent. Die Pandemie hat dementsprechend die Art und Weise, wie wir arbeiten, stark verändert und hat die Akzeptanz von VDI in der Firmen-IT nachhaltig gefördert.

VDI für sicheren Remote-Access. Bei der Arbeit von zuhause gibt es oft das Problem, dass Mitarbeiter nicht über dasselbe Maß an Cybersicherheit verfügen wie im Büro. Das führt zu einem höheren Sicherheitsrisiko für die Unternehmensdaten, wenn Remote Worker auf sie über private Geräte zugreifen. Erschwerend kommt hinzu, dass 30 % der Remote-Mitarbeiter unter 24 Jahren bestätigen, dass sie Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens umgehen oder ignorieren, wenn sie die Erledigung ihrer Arbeit erschweren [2]. Doch die Cyberkriminalität nimmt stetig zu, sodass sie auch im Jahr 2022 und darüber hinaus verheerende Auswirkungen auf Unternehmen hat. Forbes prognostiziert, dass die Kosten für Ransomware bis 2031 auf über 265 Milliarden Dollar steigen werden. Deswegen ist die Minimierung des Risikos von Sicherheitsverletzungen ein wichtiger Grund, warum ein Unternehmen eine VDI-Lösung bei Remote-Arbeit einführen sollte.

Daten liegen in einer VDI-Umgebung zentral gespeichert (etwa ein Rechenzentrum oder eine öffentliche Cloud-Umgebung) und müssen nicht erst auf die persönlichen Geräte der Benutzer abgelegt werden, um mit ihnen arbeiten zu können. Dadurch sind sie einfacher zu sichern als Hunderte oder Tausende von persönlichen Endgeräten, auf die die Administratoren keinen Zugriff haben. Da Anwendungen und Desktops an demselben zentralen Ort gehostet werden, können IT-Teams sie leicht monitoren, patchen und sichern.

Freie Gerätewahl bei Remote Work dank VDI. Dank VDI können Mitarbeiter problemlos auf alle ihre Dateien, Daten und Anwendungen zugreifen, als ob sie im Büro arbeiten würden – und das von jedem Gerät egal ob Laptop, Smartphone oder Tablet. Dies bietet ihnen nicht nur die Möglichkeit Dokumente für die Zusammenarbeit zu teilen, sondern auch eine Vielzahl, auch alter, Geräte zu verwenden. Dies ist ein wichtiger Aspekt für eine effiziente und produktive Fernarbeit und erleichtert den Einsatz von BYOD (Bring Your Own Device) ohne Mehrkosten fürs Homeoffice bei stationärer Bürohardware.

Parallels untersuchte die Akzeptanz von VDI und Cloud Computing, um Remote Work zu ermöglichen [3]. Neben der Remote Arbeit (31,3 Prozent) und der Sicherheit (24,1 Prozent) war für fast jeden fünften Befragten (18,8 Prozent) die flexible Entscheidung des Arbeitsgerätes für die Fernarbeit der wertvollste Aspekt zur Einführung.

Einfache Architektur für reibungslosen Zugriff. VDI bietet also viele Vorteile, doch ist die Einführung nicht immer einfach. Laut Parallels liegt die häufigste Ursache für VDI-Probleme bei Applikationen und deren Updates gefolgt vom Netzwerk (14,2 Prozent), dem Betriebssystem (11,3 Prozent) und dem Endgerät selbst (10,4 Prozent) [4]. Es gilt, diese Risiken zu minimieren, indem Administratoren die VDI-Architektur so einfach wie möglich halten. Denn diese Technologie soll die Remote-Arbeit verbessern, eine zuverlässige Lösung bieten und den Fernzugriff nicht zusätzlich erschweren. Das reduziert auch die Zeit zur Behebung von VDI-Problemen beträchtlich.

Außerdem benötigt es ein gewisses Maß an Qualifikationen, um VDI-Systeme einzurichten und zu warten. Solche Fachleute sind sehr gefragt, da es je nach Unternehmensgröße und Architektur zwar durchschnittlich nur fünf oder weniger Mitarbeiter, oder doch bis zu 50 Mitarbeiter für die Wartung eines VDI-Systems erfordert. Sind nicht genügend qualifizierte Mitarbeiter intern vorhanden, lässt sich diese Aufgabe auch outsourcen, wenn die VDI-Architektur zu kompliziert für die Inhouse-Wartung ist.

VDI ist die Zukunft für Remote-Work-Architekturen. Als skalierbare Lösung ermöglicht VDI die Arbeit von zu Hause. Da Fernarbeit auch nach der Pandemie voraussichtlich zunimmt, wird die Wahl der richtigen VDI-Lösung für den Dauereinsatz umso wichtiger. Und dabei gilt es eine sichere Lösung zum Dauereinsatz für den Remote Access zu implementieren, die einfach zu verwalten und warten ist. Bei der Wahl des richtigen Anbieters und dem Maß an Komplexität in der Architektur gilt es zu prüfen, wie viel Zeit die IT-Abteilung für die Behebung von Problemen aufwenden müsste und ob diese vom aktuellen Team stemmbar ist oder zusätzliche Ressourcen nötig sind.

Prashant Ketkar,

Chief Technology & Product Officer

bei Corel