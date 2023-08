Verschiedene Arten von Online-Casinos: Welche sind die beliebtesten

Am Ende geht es immer darum, Geld zu vermehren. Im Online Casino kann jederzeit das Glück auf die Probe gestellt werden. Vor allem punkten Online Casinos mit der Tatsache, dass immer und von überall aus gespielt werden kann. Die ständige Verfügbarkeit hat schlussendlich auch dazu beigetragen, dass der Glücksspielmarkt in die Mitte der Gesellschaft rücken konnte.

Aber es gibt Unterschiede. Bevor man sich also für das Online Glücksspiel entscheidet, sollte man sich einen Überblick verschaffen.

Worauf zu achten ist, wenn man auf der Suche nach einem Online Casino ist

Was benötigt wird, um im Online Casino spielen zu können? Ein Glücksspielkonto, eine aufrechte Internetverbindung und ein internetfähiges Gerät. Das sind heutzutage nicht nur Computer, sondern auch Smartphones oder auch Tablets. Selbst über einen Smart TV kann heute schon im Online Casino das Glück auf die Probe gestellt werden.

Aufgrund der Tatsache, dass es viele Anbieter gibt, die ihre Dienste zur Verfügung stellen, sollte im Vorfeld ein Vergleich stattfinden. Ganz egal, ob Crash Casinos mit Echtgeld im Check vorkommen oder nur Online Casinos mit deutscher Lizenz – man muss sich davon überzeugen, dass der Anbieter seriös ist. In weiterer Folge ist für sich zu klären, welche Anforderungen man hat und ob diese von Seiten des Online Casinos auch erfüllt werden können.

Zudem sollte man auch einen Blick auf das Bonusangebot des Online Casinos werfen. Hier aber nicht unbedingt auf die Bonushöhe, sondern vielmehr auch auf die Bonusbedingungen. Kann man die Bedingungen des Online Casinos erfüllen oder stellt man fest, man wird den gutgeschriebenen Betrag nicht so oft umsetzen können, wie das vorgeschrieben wird?

Wer übrigens nicht sicher ist, für welches Online Casino er sich entscheiden soll, kann auch einen Blick auf die im Internet zu findenden Test- und Erfahrungsberichte werfen. Hier findet man nicht nur relevante Informationen zum Thema Seriosität, sondern auch Hinweise, wie es um die Benutzerfreundlichkeit steht. Überwiegen die negativen Punkte, sollte man besser die Finger von dem Anbieter lassen.

Diese Arten von Online Casinos gibt es

Unterschieden wird letztlich in drei Arten. Es gibt das webbasierte Online Casino, ein auf einem Download basierenden Online Casino und sogenannte Live Dealer Casinos.

Das webbasierte Online Casino

Handelt es sich um ein webbasiertes Online Casino, kann der Zugriff direkt über den Internetbrowser erfolgen. Das heißt, im Vorfeld muss keine Software heruntergeladen und installiert werden. Zudem kann man von jedem internetfähigen Gerät auf das Glücksspielkonto zugreifen. Zu beachten ist, dass es aber sein kann, bestimmte Erweiterungen zu aktualisieren, sodass alle Spieleanwendungen korrekt angezeigt werden.

Das downloadbasierte Online Casino

Möchte man über ein downloadbasiertes Online Casino spielen, so muss zuvor erst einmal eine spezifische Software heruntergeladen und installiert werden. Der Nachteil vorweg: Es kann nur über jenes Gerät auf das Online Casino zugegriffen werden, auf dem auch die Software installiert wurde. Über ein anderes Gerät kann kein Zugriff erfolgen. Jedoch arbeiten downloadbasierte Online Casinos schneller, da hier die Komponenten auf der Festplatte liegen.

Das Live Dealer Casino

Es gibt auch noch das Live Dealer Casino. Das ist wohl das für den Betreiber aufwendigste und teuerste Online Casino. Hier werden auch nur bestimmte Spiele angeboten. In erster Linie Poker sowie Roulette und Blackjack. Der menschliche Croupier moderiert und vermittelt so das echte Gefühl, in einem richtigen Casino zu sein. Der Aufwand ist jedoch enorm, weil der Betreiber nicht nur mehr Mitarbeiter (Kameraleute, IT Manager und dergleichen) benötigt, sondern auch ein Live Studio sowie auch einen eigenen Server- sowie Softwareraum.

Neue Technologien locken immer mehr Menschen an

Am Ende sind Live Dealer Casinos besonders beliebt. Das deshalb, weil hier gegen echte Croupiers gespielt wird. Zudem kann bei Poker oder auch bei Blackjack neben realen Mitspielern Platz genommen werden.

Es sind vor allem neuartige Technologien, die das gesamte Wettsegment auf den Kopf gestellt haben. Durch die Verwendung von KI und VR wird es auch in absehbarer Zeit noch Veränderungen geben. Viele Beobachter der aktuellen Entwicklungen sind überzeugt, dass sich viele Bereiche noch in den Kinderschuhen befinden würden.

