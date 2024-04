Warum die Einführung neuer Software zu oft scheitert – Der Rollout als eigenständiges Projekt 

Während des Rollout-Projekts läuft normalerweise ein Parallelbetrieb mit alter und neuer Software. In dieser Phase ist die reibungslose Aufrechterhaltung des Tagesgeschäfts das Ziel – das gelingt nur mit einer guten Vorbereitung. Dabei im Fokus: den Aufwand für die Anwender so gering wie möglich zu halten. Infomaterial in Form von kompakten Checklisten, Erklärvideos und Handouts ist hierbei hilfreich; bei komplexeren Projekten können auch Schulungen sinnvoll sein.