Was braucht es für den perfekten Start ins neue Jahr? Sekt, Familie, Neujahrskuss

Aktuelle YouGov-Zahlen zeigen, was für die Deutschen an Silvester auf jeden Fall dazu gehört.

Wer die perfekte Silvesterparty plant, der sollte an Sekt nicht sparen. Denn knapp zwei Drittel der Deutschen (59 Prozent) finden, dass für den Start ins neue Jahr das prickelnde Getränk auf keinen Fall fehlen darf. Das sind die Ergebnisse einer aktuellen YouGov-Umfrage in Kooperation mit Statista. Auch zeigen die Zahlen, dass die Hälfte (53 Prozent) an Silvester die eigene Familie gerne bei sich hat. Ein Drittel (36 Prozent) will die Freunde nicht missen.

Für die einen das Feuerwerk am Himmel, für die anderen im Bauch

Auch immer gerne als eines der typischen Bilder in Film und Fernsehen gewählt ist der Neujahrskuss unter funkelndem Feuerwerk. Dabei ist das Feuerwerk im Bauch, also der Neujahrskuss (36 Prozent) leicht beliebter als das Feuerwerk am Himmel (33 Prozent).

https://de.statista.com/infografik/16399/was-an-silvester-auf-jeden-fall-dazu-gehoert/

