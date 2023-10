Whitepaper zum Kostenmanagement in der fertigenden Industrie

So sieht das Cost Engineering der Zukunft aus

Neue Kundenbedürfnisse, gesetzliche Bestimmungen und steigende Energiepreise stellen die fertigende Industrie vor große Herausforderungen. Um wettbewerbs- und zukunftsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen die Themen Produktkosten und CO 2 -Emissionen neu denken. Im neuen Whitepaper »Cloud, CO 2 und Collaboration: Die Zukunft des Cost Engineerings« zeigt Tset als Experte für automatisierte Produktkosten- und CO 2- Analyse, wie moderne digitale Lösungen Abhilfe schaffen.

Gerichtet an alle, die in produzierenden Unternehmen an der Entstehung und Kostenplanung neuer Produkte beteiligt sind, erklärt das Whitepaper aktuelle Herausforderungen und Trends im Cost Engineering. Es beleuchtet die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeitsfaktoren innerhalb von Produktions- und Beschaffungsprozessen, wie sie etwa der Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) der EU vorgibt. Dabei zeigt es auf, wie entscheidend ein durchdachtes Kosten- und CO 2 -Management bereits in der frühen Phase der Produktentwicklung ist, und wie Bottom-up-Kalkulationen über die gesamte Supply Chain Ergebnisse mit hoher Genauigkeit liefern.

Gleichzeitig stellt das Whitepaper heraus, welche Anforderungen ein zeitgemäßes und zukunftsfähiges Kostenmanagement erfüllen muss und wie standardisierte digitale Lösungen mit modernen Algorithmen und effizientem Datenmanagement dabei helfen können. Aspekte wie Automation, Künstliche Intelligenz und Cloud werden dabei ebenso berücksichtigt wie die Möglichkeit einer kollaborativen Arbeitsumgebung, die cross-funktionale Abstimmungen zwischen den einzelnen Abteilungen vereinfacht.

Interessierte können das Whitepaper hier herunterladen: https://tset.com/de/whitepaper-zukunft-cost-engineering/