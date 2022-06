Wie kleine Unternehmen ihre Cybersicherheit verbessern können

Die Bedrohungen der Cybersicherheit sind bis zum Jahr 2022 ein ständiges Thema für große und kleine Unternehmen. Cyberkriminelle gehen bei ihren Angriffen auf Unternehmen und Privatpersonen immer raffinierter vor, und die Cybersicherheitsbranche hat Mühe, mit dem sich wandelnden Umfeld Schritt zu halten.

Der weltweite Mangel an Cybersicherheitsspezialisten trägt nicht gerade dazu bei, dass es für Unternehmen immer schwieriger wird, neue Mitarbeiter zu finden. Für kleinere Unternehmen, die nicht auf interne Cybersecurity-Spezialisten angewiesen sind, sind Cybersecurity-Bedrohungen nach wie vor sehr aktuell und ein Thema, das angegangen werden muss.

Große Unternehmen sind zwar für Cyberkriminelle attraktiver, investieren aber in der Regel sehr viel mehr in den Schutz vor Cyberangriffen. Kleine und mittlere Unternehmen hingegen investieren nicht so viel in den Schutz vor Cyberangriffen, so dass die Ausbeute für Cyberkriminelle bei kleinen und mittleren Unternehmen zwar geringer sein mag, diese aber oft ein viel leichteres Ziel darstellen.

Auch wenn kleine Unternehmen vielleicht nicht in der Lage sind, in spezielle Cybersecurity-Experten zu investieren oder gar mit einem Cybersecurity-Anbieter zusammenzuarbeiten, gibt es doch einige Dinge, die Sie tun können, um Ihr Unternehmen zu schützen und es Cyberkriminellen zu erschweren, auf wichtige Dateien in Ihrem Netzwerk zuzugreifen.

Im Folgenden finden Sie einige der besten Tipps zur Cybersicherheit für kleine Unternehmen, die ihren allgemeinen Cybersicherheitsschutz verbessern möchten:

Investieren Sie in Antiviren- und Malwareschutz

Falls Sie dies noch nicht getan haben, sollten Sie in ein Antiviren- und Malware-Schutzpaket investieren, das für die Größe Ihres Unternehmens geeignet ist, z. B. eines der folgenden. Das Gute an Antiviren-Software ist, dass sie in der Regel je nach Unternehmensgröße erweitert oder verkleinert werden kann, und dass es Pakete für alle Unternehmensgrößen gibt.

Stellen Sie sicher, dass Sie in ein Paket investieren, das auch die privaten Geräte Ihrer Mitarbeiter schützt. Im Zuge der neuen Kultur der Heimarbeit (WFH) und des Bring-your-own-device (BYOD) werden häufig private Geräte für den Zugriff auf Unternehmensnetzwerke verwendet, die ebenso anfällig für Malware und andere Cyber-Bedrohungen wie Phishing-Betrug sind.

Beim Schutz Ihres Netzwerks geht es nicht nur um den Schutz der Geräte, die mit Ihrem Netzwerk verbunden sind, sondern auch um den Schutz des Netzwerks selbst.

Wenn Sie einmal in die entsprechende Software investiert haben, sollten Sie dafür sorgen, dass diese auf dem neuesten Stand ist. Cyberkriminelle sind immer auf der Suche nach Sicherheitslücken in alltäglicher Software, und Softwareanbieter stellen regelmäßig Sicherheits-Patches für Apps und Programme bereit, um diese Bedrohungen zu bekämpfen.

Verwenden Sie die zweistufige Verifizierung

Eine wirklich einfache Möglichkeit, Ihr Unternehmen zu schützen, ist die Einführung eines zweistufigen Verifizierungsverfahrens für jeden, der auf Ihr Netzwerk zugreift. Laut Google ist die zweistufige Verifizierung oder Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) im Grunde eine Anforderung an jeden, der sich in das Netzwerk oder ein angeschlossenes Gerät im Netzwerk einloggt, einen zweiten oder in einigen Fällen einen dritten Verifizierungsschritt zusätzlich zu einem herkömmlichen Passwort durchzuführen.

Dabei kann es sich um einen einfachen SMS-Code handeln, der an Ihr mobiles Gerät gesendet wird, um eine spezielle Authentifizierungs-App auf Ihrem Smartphone oder um etwas Sichereres wie einen biometrischen Identifikator wie einen Fingerabdruck oder einen Gesichtserkennungsscan.

Viele Softwareanbieter, darunter Google, Microsoft und Apple, setzen auf die zweistufige Authentifizierung, und dies ist eine der einfachsten (und kostengünstigsten) Möglichkeiten für KMU, ihr Netzwerk und die angeschlossenen Geräte zu schützen.

Verwenden Sie Tools zur Passwortverwaltung

Einfache Passwörter sind immer noch eine der häufigsten Möglichkeiten für Cyberkriminelle, ein Gerät oder eine App zu »hacken«. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen sich nicht die Mühe machen, Passwörter zu ändern, die mit einem neuen Gerät geliefert werden, oder weiterhin dasselbe Passwort für jedes Gerät, jede Website und jede Anwendung verwenden, bei der sie sich anmelden.

Eine weitere einfache (und kostengünstige) Möglichkeit für Unternehmen, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter sicherere Passwörter verwenden, ist die Einführung einer Richtlinie für sichere Passwörter in Verbindung mit einem Passwortverwaltungstool wie One Password oder LastPass. Diese Tools schlagen Ihnen nicht nur sichere Passwörter vor, sondern speichern auch alle Ihre Passwörter in einem sicheren Tresor, auf den nur mit einem Master-Passwort zugegriffen werden kann (das auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung erfordern kann).

Mit diesen Tools können Sie auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung über das Tool einrichten und so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Tools wie dieses können für kleine Teams nützlich sein, in denen gemeinsame Kennwörter üblich sind, da Sie auch gemeinsame Tresore einrichten können, mit denen Sie Kennwörter sicher zwischen Teammitgliedern austauschen können, ohne diese über andere Kanäle wie E-Mail oder Messaging-Apps kommunizieren zu müssen.

Mitarbeiter aufklären

Das Beste, was Sie tun können, um Ihre Cybersicherheitsmaßnahmen zu verschärfen, ist vielleicht, in Cybersicherheitsschulungen für Ihre Mitarbeiter zu investieren und dies zum Bestandteil des Einführungsprozesses für neue Mitarbeiter zu machen. Vom Vorstandsvorsitzenden bis hin zum jüngsten Teammitglied ist es wichtig, dass alle die Best-Practice-Richtlinien in Sachen Cybersicherheit befolgen.

Es gibt viele kostenlose Ressourcen, die Ihnen und Ihrem Team helfen, sich weiterzubilden, und regelmäßige Schulungen sollten Teil Ihres Schulungsprogramms sein, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter über die neuesten Bedrohungen und die Dinge, die sich am stärksten auf Ihr Unternehmen auswirken könnten, auf dem Laufenden sind.

Lernen Sie von den Besten

In einigen Branchen ist die Cybersicherheit entscheidend, wenn es darum geht, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Online-Glücksspielseiten wie GGPoker.de haben stark in die Cybersicherheit investiert, um die Spieler auf ihrer Seite zu schützen, und das wiederum gibt diesen Kunden die Gewissheit, dass ihre Daten geschützt sind, während sie Online-Poker spielen.

Viele Online-Glücksspielplattformen wurden in den letzten fünf Jahren Opfer von Cyberangriffen und mussten ihre Sicherheitsmaßnahmen verschärfen, um den Spielern die Sicherheit ihrer Spielplattformen zu versichern.

Auch Finanzunternehmen sind regelmäßig von Cyberangriffen betroffen, und sie setzen auf neue Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Blockchain, um ihr Geschäft und ihre Kunden zu schützen.

Auch wenn Sie nicht in der Glücksspiel- oder Finanzbranche tätig sind, können Sie viel über bewährte Verfahren lernen, und einige der oben genannten Tipps sind Teil eines Cybersicherheitsplans, den alle großen Unternehmen einführen.