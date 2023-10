Es gibt viele Arten des Zeitvertreibs, zu den schillerndsten gehört der Besuch der Online Casinos. Den Nutzer erwarten beeindruckende 3D-Erlebnisse, viel Spannung und Action. Die gigantische Themenauswahl sorgt für Abwechslung und bringt frischen Schwung in den Alltag. Die Casino-Spiele bieten die Möglichkeit, abzuschalten und in eine faszinierende Welt einzutauchen.

Anzeige

Dem Trübsal ein Schnippchen schlagen

Wenn sich der Sommer mit seinen langen Tagen und dem reichhaltigen Freizeitangebot allmählich verabschiedet, verlagert sich das Leben vermehrt in den Innenraum. Mit romantisch flackerndem Kerzenlicht und Räucherwerk versuchen viele Menschen, dem Herbstblues zu entkommen. Andere nutzen die beschaulichen Abende, um sich im Internet zu amüsieren. Besonders beliebt sind die Online-Casinos vor allem auch wegen ihrer originellen Slots.

Eintauchen in die Welt der Slots

Seit dem Jahr 2021 ist es möglich, in Deutschland an virtuellen Automatenspielen teilzunehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt war diese Option nur in Spielhallen und in der Gastronomie verfügbar. Für viele Menschen stellt sich seitdem die große Frage: Wie spielt man Online Slots?

Mit den Online Slots erreicht das Glücksspiel ein neues Level. Die Nutzung der Spielautomaten ist jetzt auch vom PC, Laptop oder Smartphone von nahezu jedem Ort aus problemlos möglich. Es gibt keine Schließzeiten wie bei den stationären Einrichtungen, sondern die Slots stehen rund um die Uhr zur Verfügung. Darüber hinaus ist die Spielauswahl sehr viel größer. Insbesondere für Slots gibt es zudem häufig attraktive Bonusangebote.

Der Aufbau virtueller Slots

Spielautomaten gibt es schon relativ lange. Der älteste mit Geld funktionierende Automat war die Black Cat aus dem Jahr 1889. Seit der Einführung des Big Six, einer Slot-Maschine von 1906 im Stil des einarmigen Banditen, hat sich einiges verändert, das Prinzip blieb jedoch gleich. Damals basierte der Automat auf einer Art Farbroulette. Als Hauptgewinn winkte der sechsfache Einsatz. Die Gestaltung der heutigen Slots unterscheidet sich je nach Thema. Der Spieler begibt sich beispielsweise in das Weltall oder erkundet das alte Ägypten mit seinen geheimnisvollen Pyramiden. Auch die klassischen Früchte-Slots gibt es mittlerweile online.

Die Funktionsweise der Slots

Der Hintergrund und die Symbole orientieren sich am jeweiligen Thema. Die Symbole sind zumeist auf den Walzen angeordnet, wobei deren Anzahl von Spiel zu Spiel variiert. Es gibt Spielautomaten mit drei bis sechs oder auch mehr Walzen. Die einzelnen Walzen verfügen zumeist über verschiedene Reihen. Beim klassischen Fruitinator gibt es fünf Walzen mit je drei Reihen und 15 gleichzeitig angezeigten Gewinnsymbolen. Außerdem unterscheidet sich die Anzahl der Gewinnlinien. Um zu gewinnen, ist es notwendig, mehrere identische Symbole auf der Gewinnlinie zu kombinieren. Häufig besitzen die einzelnen Symbole verschiedene Werte. Interessant ist die Auszahlungsquote, kurz RTP genannt. Sie gibt an, wie viel Prozent des Einsatzes statistisch gesehen an die Gewinner zurückfließen. Bei den Online Slots sind Auszahlungsquoten von 90 Prozent nicht selten. Die jeweilige Quotenhöhe ist über die Walzen abrufbar. Somit findet man schnell die Slots mit den höchsten Gewinnchancen. Vor dem Start legt der Spieler die gewünschte Einsatzsumme fest.

Tipps für das sichere Spielen

Aufgrund der hohen Auszahlungsquote bergen Slots ein geringeres Risiko als viele andere Casino-Spiele. Dennoch ist es zum einen wichtig, den PC oder das Smartphone gut gegen Cyberangriffe zu schützen, und zum anderen, das Budget zu begrenzen. Wer sich von vornherein ein Limit setzt, vermeidet im schlimmsten Fall hohe Verluste. Schließlich steht bei den Automatenspielen der Spaß im Vordergrund.