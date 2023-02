Wie steht es um den beliebten deutschen Automatenhersteller Merkur?

Der Spielehersteller Merkur gehört zu den bekanntesten Namen im Glücksspiel-Sektor. Das Bild der lachenden Sonne ist vielen Slot-Fans ans Herz gewachsen und weckt gute Erinnerungen an vergangene Spielstunden. Die Sache ist allerdings, dass viele Spieler nur einen oder zwei seiner Automatenspiele kennen, aber nichts über Merkur selbst wissen. Das ist selbstverständlich schade, da es so viele interessante Fakten gibt, die man kennen sollte. Wir wollen diese Glücksspieler heute auf den neusten Stand bringen und ihnen dabei ein paar der besten Spiele des Herstellers zeigen, die sie vielleicht noch nicht ausprobiert haben.

Anzeige

Über Merkur

Merkur Gaming, oftmals einfach auch Merkur genannt, ist ein Automaten-Produzent und Teil der Gauselmann-Gruppe. Das Familienunternehmen existiert bereits seit den 50er Jahren, wobei es sich damals noch nicht mit dem Bau von Spielautomaten beschäftigte und daher überhaupt noch keine Rede davon war, online Merkur Spiele kostenlos zocken zu können. Zu der Zeit drehte sich alles viel eher um Musikboxen und Zigarettenautomaten, bis die Familie Gauselmann schließlich eine eigene Spielhalle gründete. Kurz darauf begannen die Arbeiten an hauseigenen Automatenspielen. Das Ganze fing mit »Merkur B« an, welches von Paul Gauselmann höchstpersönlich entworfen wurde.

Der Slot verbreitete sich rapide und war bald schon überall in Deutschland zu sehen. Da es damals selbstverständlich noch kein Internet gab, wurden die Merkur-Spiele an verschiedene landbasierte Spielotheken verliehen, sowie an die stetig wachsende Kette von Merkur-Spielhallen. Mit jedem neuen Spielautomaten wurde das Design des vorherigen übertroffen und der Name Gauselmann war bald schon allen Spiele-Fans in Deutschland bekannt. Mit der Zeit wurden die Games auch international beliebt. Dann kam das Internet und damit auch die Zeit des Online Glücksspiels. 2005 entschied sich Merkur, in den Online Glücksspielmarkt einzusteigen. Da die Merkur-Automatenreihe zu diesem Zeitpunkt bereits viele tausende Fans hatte, dauerte es nicht lange, bis der Entwickler zu einem der beliebtesten im Online Bereich wurde. Seitdem erschienen über 160 originelle Spielautomaten aus den Merkur-Studios. Der Anbieter ist beliebter denn je und in fast jeder seriösen Spielhalle anzufinden.

Die besten Merkur-Automaten 2023

Jetzt wissen Sie ein wenig über den Automatenhersteller Merkur Bescheid. Falls Sie sich ein paar seiner Slots ansehen wollen, haben wir einige der besten Exemplare für Sie herausgesucht. Jedes von ihnen ist entweder ausgesprochen originell, hat ein tolles Feature oder überzeugt mit seinen besonders hohen Gewinnchancen. Um die Spielautomaten zu öffnen und gratis auszuprobieren, kann man sich ein seriöses Online Casino heraussuchen. Die meisten Casinos haben nämlich Merkur-Spiele in ihrem Sortiment und erlauben es selbst Spielern ohne Konto, Demoversionen der Automaten kostenlos auszuprobieren.

1) Blackmoore Wolf

Das Automatenspiel Blackmoore Wolf zählt aus mehreren Gründen zu der Crème de la Crème des Merkur-Sortiments. Der erste Grund dafür ist, dass die Auszahlungsrate besonders gut ist. Mit hoher Volatilität und mit einer RTP in Höhe von 96,85% ausgestattet ist Blackmoore Wolf genau das, wonach viele Echtgeld-Spieler suchen. Das Aussehen des Spiels ist ebenfalls hochwertig, mit einem furchterregenden Werwolf als Hauptfigur, der ebenso detailreich dargestellt wird wie der gruselige Wald im Hintergrund.

Der Spielaufbau ist mit fünf Walzen, drei Reihen und fünf Gewinnlinien zwar recht minimalistisch, doch die Bonusfunktionen sorgen für mehr als genügend Action. Es gibt ein Wild Symbol, das andere Gewinnzeichen ersetzt, sowie ein Scatter-Symbol, das den Freispielmodus aktiviert. Innerhalb der Freispiele wird ein zufälliges Hauptzeichen zum Bonussymbol verbessert, das sich auf seine gesamte Walze ausbreiten kann, falls Gewinne in Aussicht stehen. Dieses Spielprinzip erinnert stark an das Genre der Book-Automaten, die oftmals ihrem Scatter-Symbol eine ähnliche Fähigkeit geben.

2) Amazonia

Der Dschungel-Automat Amazonia mag zwar optisch nicht mit modernen Merkur-Slots mithalten können, doch dafür sind alle anderen Aspekte des Spiels großartig. Es gibt fünf Walzen, die in drei Reihen unterteilt werden, sowie fünfzehn Gewinnlinien, auf denen Gewinnkombinationen gebildet werden können. Die RTP ist mit 96,59% ähnlich gut wie Blackmoore Wolf, wobei Auszahlungen dank der mittleren Varianz etwas seltener auftreten. Die Gewinnsummen wurden aus Balance-Zwecken etwas höher eingestellt, wobei der höchstmögliche Gewinn mit 2500x des Einsatzes trotzdem nicht der allerbeste ist. Das ist aber so ziemlich der einzige Makel des Spiels. Die Bonusrunden werden mit Wilds, Scatters, Freispielen und Multiplikatoren gefüllt, womit das Erscheinen eines Bonuszeichens sofort für ein großes Maß an Spannung sorgt.

3) El Molinador

Der dritte Spielautomat, den wir vorstellen wollen, ist der Mittelalter-Slot El Molinador. Er verfügt über einen für Merkur zwar sehr untypischen, dafür aber absolut schicken und charmanten Grafikstil. Wer Automatenspiele mit enormen Maximalgewinnen liebt, könnte enttäuscht sein. Unter idealen Umständen kann man lediglich das 1000-fache des Einsatzes gewinnen. Das ist alles in allem trotzdem nicht wenig, besonders, wenn man die anderen Features und Funktionen beachtet. Zu dem eher herkömmlichen 5×3-Spielfeldraster kommen ganze 20 Gewinnlinien, mittlere bis hohe Volatilität und eine überaus gute RTP in Höhe von 96,30%. Die Bonusfunktionen wurden reich bestückt und beinhalten ein interessantes Bonusspiel (erreichbar via Scatter) sowie ein Joker-Symbol.

4) Amu Tep

Keine Top-Liste von Spielautomaten wäre komplett, wenn nicht ein Spiel mit Ägypten-Thema darauf vorkommen würde. Daher stellen wir zu guter Letzt den Slot Amu Tep vor, einen der interessantesten Einträge im Merkur-Katalog, welcher auch zu den Handy Spielautomaten zählt. Das Hauptspiel sieht zunächst recht herkömmlich aus, doch wenn bestimmte Gewinnsymbole auf dem Spielfeld landen, werden auf der rechten Seite des Bildschirms drei Füllstände aufgefüllt, welche die jeweiligen Symbole darstellen. Die darauf liegenden Gewinne können jederzeit abgeholt werden, doch Vorsicht ist geboten. Je länger man wartet, desto höher ist die Chance, dass die verfluchte Mumie ins Spiel kommt und den gesamten Fortschritt löscht.

Im Laufe des Spiels kommen auch ein Wild-Symbol, ein Scatter und ein Bonussymbol vor. Falls drei Scatter-Symbole bei Stillstand der Walzen zu sehen sind, wird das Mystery-Feature getriggert. Hierbei werden unter anderem Freispiele ausgeschüttet, mit denen der Spieler sich hoffentlich einen guten Vorsprung verschaffen kann. Das Wild funktioniert wie Joker-Symbole aus anderen Spielen. Zuletzt gibt es noch ein Extra-Bonussymbol in der Form von Anubis, welches das Mystery Treasure Feature triggert. Das Spiel verfügt zusätzlich über gute Gewinnchancen und ist mit seiner hohen Volatilität und der RTP in Höhe von 96,27% für so gut wie alle Spielertypen geeignet.