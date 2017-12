Arbeitsmarkt: Stabile Personalnachfrage

Die gute Konjunktur sorgt in Deutschland für eine stabile Personalnachfrage. Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sind derzeit 1,1 Millionen Stellen unbesetzt – davon 842.000 in Westdeutschland. Den höchsten Personalbedarf (617.000 offene Stellen) verzeichnet der Dienstleistungssektor (unternehmensnahe und sonstige Dienstleistungen). Konstant hoch ist der Bedarf im Bereich Information und Kommunikation (44.000 offene Stellen). Gleichzeitig verzeichnet das Statistische Bundesamt ein konstant hohes Wachstum der Zahl der Berufstätigen. Im Oktober gingen 44,6 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland eine Erwerbstätigkeit nach. Mathias Brandt

