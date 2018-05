Banken & Finanzdienstleistungen: Geliebt, gesucht, gesprengt – der Geldautomat wird 50

Der erste Geldautomat in Deutschland wurde vor rund 50 Jahren am 27. Mai 1968 von der Kreissparkasse Tübingen in Betrieb genommen. Heute sind Geldautomaten die mit Abstand beliebteste Bargeldquelle des Landes: 84 Prozent der Deutschen versorgen sich hier mit Bargeld, nur 14 Prozent gehen dafür zum Bankschalter. Der Bankschalter kommt bei den meisten erst dann ins Spiel, wenn sie höhere Beträge abheben möchten. Über die flächendeckende Versorgung muss man sich in Deutschland keine Gedanken machen – im EU-Vergleich gibt es gibt allerdings noch sechs andere Länder, die Deutschland bei der Anzahl der Geldautomaten pro Einwohner überholen. Glück hat derjenige, der sein Konto bei einer Sparkasse hat – diese haben das dichteste Netz an Geldautomaten. Auch Kriminelle freuen sich über die vielen Geldautomaten in Deutschland – denn die Bargeldspender sind ein beliebtes Ziel von Überfällen, bei denen Sprengstoffe zum Einsatz kommen. Von 2012 bis 2016 hat sich die Zahl der gesprengten Automaten mehr als verachtfacht. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/13563/geldautomaten-in-deutschland/

50 Jahre Geldautomat: Die Europäer und ihre Geldautomaten