Barreserven: Tech-​Riesen schwimmen in Geld

Apples Finanzreserven sind im 2. Quartal 2017 auf 261,5 Milliarden US-Dollar gestiegen. Damit ist der Reichtum des Unternehmens innerhalb des letzten Jahres um 30 Milliarden US-Dollar gewachsen. Nicht ganz so gewaltig ist das Vermögen von Microsoft – aber auch 133 Milliarden US-Dollar sind alles andere als ein Pappenstiel. Am bescheidensten machen sich bei den hier betrachteten Tech-Unternehmen noch Amazons Barreserven aus. Der Versandriese kann aktuell auf Finanzmittel in Höhe von 26 Milliarden US-Dollar zurückgreifen. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/10571/finanzreserven-von-tech-unternehmen/