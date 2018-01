Energiesparlampen lohnen sich

Die klassische 60-Watt-Glühbirne wurde in Deutschland schon vor einigen Jahren abgeschafft. Damals ging es vor allem darum, die Umwelt zu entlasten und Strom zu sparen. Doch die Portemonnaies der Verbraucher freuen sich übers Stromsparen ebenfalls, wie eine aktuelle Erhebung der europäischen Statistikbehörde Eurostat zeigt.

Demnach sparen Haushalte, die anstatt der klassischen 60-Watt-Glühbirne eine LED-Birne mit 10 Watt nutzten 15,24 Euro pro Jahr und Lampe. In Dänemark ist es noch ein Cent mehr. In Bulgarien ist die Ersparnis mit 4,78 Euro am geringsten. Über alle EU-Länder hinweg liegt die Summe bei 10,21 Euro jährlich. Hedda Nier

LED-Leuchtmittel: Kaufmotive für LED-Lampen

LED-Lampen sind beliebt: Laut einer aktuellen Umfrage von One Poll im Auftrag von Reichelt Elektronik nutzen bereits 94 Prozent der Deutschen zumindest teilweise LED-Leuchten zuhause.

Am meisten schätzen Verbraucher dabei die Stromersparnis, wie die Grafik zeigt. Mehr als die Hälfte der Befragten (52,7 Prozent) geben dies als das wichtigstes Kaufmotiv an. Doch auch die Langlebigkeit gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln ist für viele ein entscheidendes Kriterium, eine LED-Lampe zu kaufen.

Allerdings schrecken die höheren Kosten viele Verbraucher noch ab. 36 Prozent gaben in der Umfrage von reichelt.de an, dass dieser Grund sie noch davon abhalten würde, komplett auf LED umzurüsten. Frauke Suhr

