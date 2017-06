Nur knapp jeder Zweite bekommt Urlaubsgeld

Etwa 43 Prozent der Beschäftigten in Deutschland erhalten von ihrem Arbeitgeber Urlaubsgeld. Dabei ist der Anteil bei den Männern mit 50,7 Prozent höher als bei den Frauen mit 38,7 Prozent und im Westen höher als im Osten. Das zeigt eine Erhebung der Hans-Böckler-Stiftung. Ausgewertet wurden die Angaben von rund 6.600 Beschäftigten. Die meisten Beschäftigten mit Urlaubsgeld gibt es im Verarbeitenden Gewerbe, gefolgt von Verkehr und Lagerei. Die niedrigsten Anteile gibt es in der Informations- und Kommunikationsbranche und in Erziehung und Unterricht, wie die Grafik von Statista zeigt. Hedda Nier

